Se realizó este viernes, a sala llena, un seminario internacional sobre los desafíos y riesgos que enfrentan los contadores en la economía digital globalizada coorganizado por el CCEAU.

En la mañana de este viernes, y durante todo el día, la sede del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), se vio colmada de gente que se acercó a participar del XL Seminario Internacional de Países Latinos Europa – América, un evento organizado en conjunto entre el CCEAU y el Comité de Integración Latino Europa – América (CILEA).

Durante el seminario, se abordaron una variedad de temas, entre ellos los desafíos y los riesgos que enfrentan los contadores en una economía digital globalizada, así como también se analizó el “costo y beneficio” del acuerdo de libre comercio que se firmó hace pocas semanas entre la Unión Europea y el Mercosur. Otra de las exposiciones trató sobre el contador como sujeto obligado en la Ley de Lavado de Activos. Ahí no solo se habló de la experiencia de Uruguay desde el punto de vista tributario, sino también sobre la experiencia de Brasil y Argentina.

En total hubo 7 exposiciones y paneles y el evento contó con la presencia de expositores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Italia y Uruguay. La actividad comenzó a las 8:00 de la mañana y se extendió hasta las 19:30 horas.

“Es realmente importante que se reúna el CILEA en Montevideo porque tenemos la oportunidad de tener la visión internacional sobre una cantidad de temas, que si bien son comunes en Europa y en América, nos importa mucho saber qué es lo que se opina”, explicó el contador Luis González Ríos, vicepresidente del Colegio de Contadores.

Dijo, también, que el evento fue importante para los socios del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, porque pudieron tener una visión de primera mano sobre esos temas.

Por su parte, el presidente de CILEA, el francés Philippe Arraou, dijo que llegaron a Uruguay con “mucha ilusión para compartir con los colegas de Uruguay las temáticas de la profesión de hoy en día”.

El economista uruguayo, Ignacio Munyo, fue el encargado de exponer sobre uno de los temas más relevantes en materia comercial que ocurrió en los últimos meses: el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Durante su exposición analizó los costos y beneficios del tratado y aseguró que los beneficios que traerá serán muchísimo mayor que los costos. Dijo que este tratado marca un mojón y que espera que sea el primero de varios.

“El balance es tremendamente favorable hacia los beneficios y por lo tanto estamos convencidos de que este es el camino y saludamos con mucha alegría que el Mercosur, después de 20 años de negociación, haya logrado cerrar este acuerdo. Esperamos que lo puedan ratificar lo antes posible los parlamentos de todos los países para que entre en vigencia”, expresó el economista.

Con respecto al seminario coorganizado por el CCEAU, Munyo no dudó en reconocer la importancia que tienen este tipo de eventos para el Uruguay.

“Ni que halar que para el colegio, como organizador local, es una muy buena noticia y señal este evento. No se puede más que saludar y celebrar estos acontecimientos que permiten generar entre los participantes las interacciones necesarias que pueden derivar en negocios futuros o cooperación profesional. Es verdad que hay mucho avance de la tecnología, que hoy se puede hacer mucho a través de dispositivos de comunicación a distancia, pero no hay como el cara a cara, no hay como el café en el corte para generar una conversación y a partir de ahí iniciar un vínculo que puede terminar en algo muy importante en el futuro.

Por lo tanto, trae gente de otros países a Uruguay siempre es muy útil”, opinó el economista en referencia al seminario.