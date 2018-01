Hugo Senisa, productor agropecuario de Chapicuy

Hugo Senisa, productor agropecuario de la zona de Chapicuy, Paysandú; fue uno de los que llegaron desde otros puntos de la región para sumarse a la manifestación en La Gaviota. Entrevistado por EL PUEBLO dio su visión de la actual situación.

Como productor, ¿qué lo impulsa a sumarse a esta convocatoria?

Soy un productor agropecuario que vivo en Chapicuy, Departamento de Paysandú. Fuimos a la reunión realizada en Paysandú, hoy estamos en esta y si Dios quiere también trataremos de llegar el próximo 23 de enero a la de Durazno, con algo un poco más claro y consolidado para ver si podemos hacer algo para salir adelante.

Lo que estamos haciendo no es lo que nos gusta; no estamos acostumbrados a esto; nuestro trabajo no está acá, estamos perdiendo de trabajar en lo nuestro para venir a reclamar por cosas que en realidad ya no tienen manera de seguir.

Lo poco que pudimos hacer en estos años, el capital que se pudo hacer, ya se está yendo, se está perdiendo.

Estamos en una situación en la que, entre la carga impositiva, los costos de las tarifas, con el dólar y el petróleo estancado, todo planchado, y los combustibles suben, la energia sube y nadie dice nada.

Indigna ver en la televisión que un tipo agarra una moto y un casco y se levanta 30 o 40 mil pesos todos los días robando a mano armada y, ese tipo sale al otro día –si lo agarraron-, pidiendo disculpas. Vemos que el país se está yendo de rumbo.

¿Por qué cree que al gobierno le cuesta tanto dialogar con el sector productivo del país?

Esa es una pregunta que es para hacérsela al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y al Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.

El Ministro no nos da ni siquiera la posibilidad de hablar; y en toda reunión en la que está, dispara. La verdad es que se ha comportado así.

Por su parte, el Presidente, que no nos quiere dar una consulta, tomándole el pelo a un sector que es el que produce y lleva a este país adelante, porque yo quisiera ver a este país si nosotros paramos un año de hacer soja, por ejemplo, adónde se va; con una deuda externa triplicada; con un tremendo plan social que no lo pueden sostener; y nosotros, cada vez más complicados para producir.

Entonces, si estamos complicados para producir, no vamos a aportar nada y sin embargo, se sigue sacándole jugo a lo mismo. Nadie más produce acá. ¿Qué produce el gobierno?

Quisiera yo que ellos (el gobierno), se bajen los sueldos que tienen, y se pongan a la altura también de todo el resto del país. También quisiera que el Presidente Tabaré Vázquez se tome el trabajo, la molestia de venir a atendernos a nosotros acá, porque ese es el trabajo de él, y para eso le pagamos, para eso se lo eligió, y dé la cara; no tenemos que ir nosotros hasta Montevideo a pedirle una consulta para que nos atienda; tiene que venir a ver esta situación y resolverla ya.

¿Por qué tienen miedo de quedarse desabastecidos en Punta del Este o en Montevideo?

Porque se vería la realidad de que el país no sigue, no aguanta. Ese es el problema que tenemos. Y repetimos, no nos gusta estar acá, porque tendríamos que estar en otro lado trabajando.

Los otros días escuchamos que un colega capitalino que se preguntaba por qué se quería realizar una movilización en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando el campo está parado, ¿el campo para en dicho período?

No. Están muy equivocados. Su colega es de esas personas que creen que van al supermercado y la leche sale de una góndola. No saben lo que es el campo, no saben lo que es un tambo, no saben lo que es levantarse todos los días a las 4:00 de la mañana y si está lloviendo o frío tener que ir a trabajar igual. Entonces, ese tipo de pensamiento es el que está haciendo mal al país, porque está pintando otra cosa diferente a la realidad del país productivo.

Lo que queremos es que se pongan las pilas y que se comunique realmente esto que está pasando, lo cual no queremos que pase a mayores, pero sí va a pasar, lamentablemente, si se continúa dándonos la espalda.

¿Cuál es o cuáles serían las reivindicaciones concretas que desean efectuar?

Lo fundamental que se está pidiendo, que sea rápido, y por lo que nos iríamos tranquilos a trabajar otra vez, es que los combustibles no sigan al precio en el que están.

Hay unos estudios hechos por empresas de petróleo que sostienen que pueden suministrarlo puesto en el surtidor a Uruguay, por 25 pesos el litro; todo lo demás, es carga fiscal o social, como le quieran llamar. Después de rever y solucionar eso, nos volvemos a nuestros lugares, no seguimos parando, Pero, entre los combustibles; la energía eléctrica, por la que en parte cada vez queda menos gente viviendo en el campo, como en mi caso particular, que nos hace preguntar por qué pagamos una energía cara, si nos sale lo mismo vivir en el centro de la ciudad, y todo nos sale más barato, porque no tenemos que trasladarnos; nosotros, cuando estamos lejos, tenemos 60, 70 o 100 kilómetros y lo tenemos que hacer todos los días.

Por lo tanto, creemos que el problema se resuelve bajando un poco lo que se factura de ANTEL, UTE, OSE, más la carga social que tenemos como BPS, DGI y la parte de la Intendencia que tampoco aporta mucho, como actualmente, que no sabemos por qué subieron la contribución, la patente, sin tener nada que lo justifique.