Fortalecimiento

Con la incorporación de Conchillas al Corredor de los Pájaros Pintados se potencia el desarrollo de la oferta para visitar esa zona del departamento de Colonia, señaló el coordinador del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos del Ministerio de Turismo-Banco Interamericano de Desarrollo, Cristian Pos. Ese programa del litoral oeste uruguayo superó las 200 adhesiones de empresas e instituciones públicas y privadas.

Hotel Evans en la localidad de Conchillas

La Mesa Estratégica del Corredor de los Pájaros Pintados, reunida en la ciudad de Mercedes y en la que participaron representantes del Ministerio de Turismo y de las direcciones de Turismo de las intendencias departamentales involucradas, resolvió el ingreso de Conchillas, que se formalizará entre marzo y abril.

Con la incorporación de esa localidad se potencia el desarrollo de la oferta turística del oeste de Colonia y se incrementa el protagonismo de ese departamento en el corredor, que también integran Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, destacó Pos.

El corredor del litoral oeste uruguayo comprende más de 200 hoteles, restaurantes, cafeterías, free shops (comercios libres de impuestos), guías, transportistas, agencias de viaje, rentadoras de automóviles, inmobiliarias, instituciones recreativas, pescadores deportivos, paseos en lancha, clubes, artistas, organizaciones sociales, municipios y estancias. También integran la lista la Comisión Administradora del Río Uruguay y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

La incorporación al Corredor de los Pájaros Pintados posibilitará a Conchillas trabajar en circuitos turísticos integrados a las distintas zonas del departamento y vincularla a Colonia del Sacramento, que es el principal punto de entrada de turistas procedentes de países fuera del Mercosur, expresó.

Pos dijo que, a partir de esa iniciativa, los emprendedores locales podrán “aprovechar las herramientas de la regionalización” que aporta el corredor como formación turística, viajes de familiarización, agencias de viaje y periodistas, promoción en medios de comunicación, publicaciones y redes sociales, materiales promocionales y presencia en ferias internacionales.

Patrimonio histórico nacional y Pueblo Turístico del Año

Conchillas, que en 1976 fue declarada patrimonio histórico nacional, se encuentra ubicada a 7 kilómetros de la ruta 21 y a aproximadamente 50 kilómetros de Colonia del Sacramento. En 2013 fue galardonado por el ministerio como Pueblo Turístico del Año y se hizo acreedor a los 30.000 dólares con los que se acondicionaron algunos puntos de interés histórico-patrimonial.

El origen de esa localidad está vinculado a la llegada de la empresa británica C. H. Walker & Co. Ltd. en 1887, que se instaló con el objetivo de explotar los médanos de arena que se utilizarían para la construcción del puerto de Buenos Aires.

Entre los atractivos que Conchillas ofrece se encuentran las casas de estilo, escocés características del lugar, que comenzaron a construirse entre 1887 y 1890, la emblemática casa Evans (1910), que en sus orígenes fue comercio de ramos generales, hoy devenida en centro de visitantes, el viejo hotel Conchillas (1911) y el puente de piedra, con sus arcos de medio punto, que sirvió de lugar de reunión con motivo de la finalización de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

A estos se agregan la usina de generación de energía eléctrica (1922), que convirtió a la localidad en la primera de Uruguay en contar con ese servicio, el cementerio y el club Uruguayo FC, cuyos integrantes destacan como el primer equipo del interior del país en jugar en el estadio Centenario.