Juan es el padre de José Ignacio Susaeta Rodríguez, joven que en el día de mañana se cumplen dos años de su desaparición. EL PUEBLO se reunió con él en un Centro Comercial cerca de su casa, en Montevideo. Si bien habíamos acordado la charla para unos días previos, motivos laborales la prorrogaron. Es que Juan trabaja de fletero para una empresa de encomiendas y estaba esperando envíos del interior del país. Es un tipo alto, de andar cansino y de palabra serena. Obviamente que repasar aspectos de la desaparición de su hijo mayor lo conmueve, pero no lo

molesta para nada. Es más, agradece la mayor difusión posible de la imagen de “Josito”, como suele llamarlo. Junto a EL PUEBLO repasó los aspectos esenciales de aquel 23 de enero de 2015 y de estos dos años de búsqueda. Fue crítico con algunos aspectos de la investigación policial, aunque el actual director nacional de Policía se comprometió a retomar la investigación con un equipo nuevo. Se aferra a la esperanza de encontrar a “Nacho” con vida, más cuando han aparecido jóvenes en otros países en situaciones similares. Reconoce que en estos tiempos la familia ha sido el sostén. Los padres y hermanos de Nacho han retomado sus tareas cotidianas, reciben asistencia psicológica y no dejan de agradecer toda la solidaridad de la gente.

Pero el caso de Nacho es uno más de una enorme cantidad que ocurren actualmente en el país. El Ministerio del Interior tiene una sección específica que se dedica al registro y búsqueda de PERSONAS AUSENTES y ha instrumentado un protocolo de actuación una vez denunciada la desaparición en la Seccional Policial correspondiente. Este Informe ofrece también las cifras, detrás de las cuales hay historias de vida que afectan a centenares de familias uruguayas, a las que le duele la ausencia. Difundir los rostros, los teléfonos a los cuales llamar, y acercarnos a una realidad “lejana” es parte de lo que se pretende desde estas líneas.

SE PERDIÓ TIEMPO AL COMIENZO

Respecto de la investigación que viene llevando adelante la Policía, Juan Susaeta considera que hubo algunas cosas que “fallaron en su momento porque ante la desaparición de una persona las primeras horas son importantísimas y en nuestro caso se perdió tiempo. El martes 27 (de enero de 2015) la Juez de Ciudad de la Costa (lugar donde apareció el vehículo en el que se había ido Nacho) decide que se encargue del tema personal de “Homicidios” de la Policía de Canelones. Fueron cuatro días en los que estábamos de un lado hacia el otro, corriendo para todos lados, sin mucha referencia”.

“José Ignacio atendió su teléfono celular por última vez ese 23 de enero de 2015 minutos después de las 22 horas”, nos relata Juan. “Después se apaga. Nosotros toda la noche llamamos continuamente y nos daba apagado o fuera de servicio. Sobre las 7:30 de la mañana como que se activa el teléfono, entra una llamada, atienden y cortan. Ahí se apagó y no hubo más comunicación”. Nacho desapareció un viernes de noche y el vehículo que conducía apareció en el balneario Lagomar el domingo, cerrado con alarma activada, con el asiento reclinado hacia atrás y con la cabecera un poco más alta de la que normalmente utilizaba. Dentro del auto Nacho dejó una nota, que fue estudiada por más de un grafólogo, que opinaron, según nos dijo Juan, que fue redactada en dos oportunidades. La segunda parte al parecer fue escrita en situaciones de presión.

Considera el padre que “hubo prejuzgamiento, como que se pensó que se había suicidado. Hubo un período de tiempo en el que estábamos esperando un cuerpo lamentablemente, que era una de las posibilidades”. Reafirma que “en ese primer tiempo de investigación se tendría que haber buscado la filmación de las cámaras, ver la recorrida del vehículo, si lo dejó él o no, porque hasta el día de hoy no sabemos”.

La familia de José Ignacio se reunió hace unos meses con el Director Nacional de Policía, el Crio. General ® Mario Layera, al que la le han planteado “que se revea la investigación porque hay cosas que a nosotros no nos cierran, dudas que tenemos; ver qué se puede recuperar de cosas que no se hicieron en su momento para tratar de buscarle una vuelta al caso, entre todos”.

¿Cómo se hace para seguir trabajando y con la familia?

“Es en la esperanza de que esté vivo que encontramos la fuerza. Nos hemos caído varias veces, la hemos pasado muy mal y la familia es el sostén. Fuimos tratando de retomar la vida de a uno. Hasta el día de hoy estamos saliendo, yendo para un lado y para otro cuando tenemos algún dato, pendientes de alguna llamada, de las redes sociales”.

CON VIDA

Juan en el sitio web le escribe una carta a Nacho donde le dice: “¿Faltó comunicación? Tal vez. ¿Faltó confianza? Tal vez. ¿No pudiste decirme lo que te pasaba? Tal vez. Sólo quiero ayudarte y encontrar una vuelta a todo esto. Nunca es tarde para dar una marcha atrás y tomar un nuevo camino”. Por eso, conmovido, nos expresa que “si le llegara algún aviso a él, solo decirle que queremos saber, que si nos precisa queremos ayudarlo de alguna manera. Que esté vivo es una cantidad, que se vuelva para acá y empezamos todo de nuevo”.

“Todos estamos cambiados”, continúa diciéndonos. “En este tiempo salió lo mejor y peor de nosotros, porque el ser humano es así”. Nacho es el mayor de tres hermanos: Natalia (22) y Martín (13). Ellos “han retomado su vida, están estudiando y trabajando. Amigos de ellos nos han dado una mano bárbara en la contención”.

Al comienzo la familia contó con ayuda psicológica del Ministerio del Interior y luego se manejaron con la psicóloga de la mutualista a la que pertenecen, a la que recurren hasta el día de hoy. Todo eso “de a poco nos fue armando para salir adelante”.

PROYECTO DE VIDA

Juan comenta que conoce otros casos de personas ausentes, desde antes de que falte José Ignacio, como lo es el de la familia Terra, cuyo hijo (Enzo) que desapareció el 25 de marzo del 2000. “Hemos hablado con ellos y es increíble como a pesar de los años siguen con la esperanza e ilusión. Es algo que se va procesando. Uno se acostumbra a vivir así y pasa a ser tu proyecto de vida el seguir atrás de saber que esté bien. Lo más importante es él y qué situación lo lleva a desaparecer.

TODAS LAS POSIBILIDADES

Nos dice nuestro entrevistado que han manejado todas las posibilidades: “no descartamos ninguna. Hay mucha cosa que no se sabe. Por ejemplo si se lo vinculara al tráfico de personas, nosotros llegamos hasta un punto y no sabemos más”. Por eso destaca que “tiene que haber un buen vínculo entre los familiares y las autoridades que son los que tienen los medios para la búsqueda”. La realidad de las personas ausentes en el país no es solo la de Susaeta, por eso cree Juan que las autoridades deben de estar presentes y difundir los rostros de dichas personas.

“Nosotros nos acostamos y nos levantamos pensando que lo vamos a encontrar con vida. La gente no nos molesta si nos pregunta, es solidaria”.

EL PODER DE LAS REDES

Nos contó que a través de las redes sociales hace uno días atrás llegó la información de que Ignacio podría ser un muchacho que habían ubicado en Río Tercero, en Argentina. No lo era, pero se trataba de un muchacho brasileño y fue encontrado por su familia.

LA EXPERIENCIA DEL PADRE IGNACIO

La familia es católica y el año pasado Juan y Alejandra (la mamá de Nacho) fueron a la ciudad de Rosario en Argentina, a una Iglesia ubicada en un barrio humilde. Luego de la misa Alejandra pasa a encontrarse con el sacerdote. Al salir “se le caían las lágrimas. El cura le dijo que (Nacho) estaba vivo, que iba a volver a abrazarlo y que no estaba en Uruguay. Y fue muy fuerte. Nos vinimos con una especie de paz que hasta el momento no teníamos. Uno se aferra a lo que quiere. También hemos sufrido de las otras. Nos han dicho que está muerto. Esa no es una solución para mí; mi esperanza es que esté vivo. Yo respeto todas las opiniones pero me quedo con lo que tengo ganas”.

José Ignacio Susaeta Rodríguez desapareció hace dos años, el día en que cumplía años su padre

Nacido el 1º de octubre de 1991, José Ignacio tenía 23 años cuando desapareció, el viernes 23 de enero de 2015.

Ese día, es el cumpleaños de su padre, Juan, y fue con el que intercambió algunas palabras al cruzarse en el frente de su casa.

José Ignacio, salía y le dijo al padre que iba a llevar una cuadernola a la casa de un compañero de estudios para luego pasar a buscar a Sthepanie, su novia, y regresar al festejo familiar. Conducía su auto, el que había comprado junto a su hermana y con alguna ayuda de su padre, unos años atrás, un Chevrolet Spark de color negro.

José Ignacio es alto, mide aproximadamente 1,85 mts; delgado, de cutis blanco, ojos marrones y cabello lacio y castaño oscuro. No posee tatuajes y tiene una pequeña cicatriz en la nariz y otra visible por una operación en la pelvis.

LÍNEAS TELEFÓNICAS

Desde agosto de 2015 funciona un teléfono anónimo y gratuito para recibir información sobre el paradero de José Ignacio, el 0800 9946.

Dicho número es tramitado por los padres de “Nacho” y está habilitado las 24 horas. Igualmente están disponibles los celulares de sus padres: 099632477 y 099204546.

También está disponible la línea 0800 5000, del Ministerio del Interior.

La información sobre la desaparición de José Ignacio Susaeta Rodríguez se puede obtener en el sitio web: http://www.buscamos-a-ignacio-susaeta.com.uy/. También tiene página en la red social Facebook: Buscamos a José Ignacio Susaeta.

Tanto en el sitio web como en la cuenta de Facebook la familia de José Ignacio difunde, relata y comenta aspectos del joven desaparecido.

Están publicadas cartas elaboradas tanto por la madre, el padre, su hermana y su novia.

También se agrega un mapa con el lugar donde fue ubicado el vehículo que conducía, dos días luego de su desaparición.

Particularmente en Facebook son innumerables los comentarios donde se intercambia, aclara y comenta información.

La familia agradece la difusión y el apoyo de la gente y mantiene al día el estado de situación del caso.

Las cifras del 2016 se conocerán en marzo del presente año

En el año 2015 fueron 1196 los casos de personas que desaparecieron; el 92.5% fue aclarado por la Policía

Fueron casi mil doscientos los casos de personas que desaparecieron durante el año 2015 en Uruguay. Así lo establecen las cifras oficiales manejadas por el Ministerio del Interior. El próximo mes de marzo se sabrán los números del año 2016, pero todo indica que en los últimos años las cantidades han aumentado de manera significativa, si observamos los menos de quinientos casos que se presentaron en 2012 y 2013. La gran mayoría se han aclarado, según los mismos datos de la cartera de Interior.

La Sección de Personas Ausentes, dependiente del Departamento de Investigación de Delitos Especiales, de la División Crimen Organizado, de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL del Ministerio del Interior es la encargada de investigar los casos que se presenten de personas desaparecidas en nuestro país.

CASOS DE PERSONAS AUSENTES

En la Memoria Anual de la gestión del Gobierno Nacional se establece cuántos casos se han aclarado de personas ausentes cada año.

Año Total Aclarados

2015 1196 1106 (92.5%)

2013 450 401

2012 343 311

REGISTRO Y BÚSQUEDA

Desde junio de 2014 está activa en la página web del Ministerio del Interior (www.minterior.gub.uy) una sección especial del departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. Allí se encuentran los nombres de cada persona desaparecida con una ficha que indica datos importantes para encontrarla. Actualmente están publicadas las fichas de 105 personas, indicando los nombres, la fecha de nacimiento, la edad a la fecha de desaparición, la fecha de desaparición, la altura, el peso, la complexión física, el color del cutis, de los ojos y del cabello y alguna señal particular que tenga (cicatriz, lunar, tatuajes entre otros).

Según se ha informado desde la Unidad de Comunicación del Ministerio, el “departamento de Registro de Personas Ausentes nació en el año 2004” y desde su creación “se han ingresado más de 5000 personas que han desaparecido en todo el país”. Para todos aquellos que quieran aportar información sobre las personas desaparecidas pueden comunicarse con el departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes: 152 4639 o a través del correo electrónico personasausen tes@minterior.gub.uy.

PROCEDIMIENTO

¿Qué debe hacer cada persona frente a la desaparición de un familiar o amigo? La persona puede realizar la denuncia de inmediato. Comprobados los indicios evidentes de la desaparición, se comienza la búsqueda. El departamento de personas ausentes interviene luego de la primera verificación que se realiza en la Seccional Policial donde se realizó la denuncia, una vez que se comprueba que la ausencia no es voluntaria o es voluntaria pero se trata de un menor de edad.

PASO A PASO

1. Denuncia a la Seccional Policial

2. Se comprueban indicios de desaparición

3. Inicio de búsqueda

4. Intervención de la Sección Personas Ausentes

AUSENCIA

El artículo 50 del Código Civil establece que “se considera ausente al individuo cuya residencia actual se ignora o de quien no se tienen noticias y cuya existencia es por consiguiente dudosa”. A los ojos de la ley el ausente “no está vivo ni está muerto”, dispone el artículo 51 del citado Código.

Nuevos investigadores para el caso Susaeta

EL PUEBLO pudo confirmar con fuentes policiales que el caso de José Ignacio Susaeta ha sido retomado y está a cargo de nuevo personal policial, un equipo que incluye a Comisarios y Oficiales, que trabajan en el Departamento de Crimen Organizado.

Los nuevos investigadores están analizando el voluminoso expediente Judicial, que reúne más de mil fojas (dividido en tres piezas). Se está analizando toda la información ahí contenida, revisando todo lo hecho y lo que falta por hacer, buscando puntas de investigación que permitan darle otro empuje al caso.