La Lic. Marcela Ardaiz explica que:

En los últimos años, no tantos hacia atrás, se habla bastante de cuidados paliativos; y se habla, muchas veces, como si se tratase de algo nuevo y destinado a personas con enfermedades terminales, identificándoselos habitualmente con pacientes oncológicos. En realidad, estas afirmaciones son erróneas. Los cuidados paliativos tienen, no años, sino varios siglos de existencia; y su aplicación también se da a personas con enfermedades irreversibles, pero que no en todos los casos implicarán la muerte cercana.

Sí es cierto que en los últimos tiempos se trabaja en este tema de modo más profesional y con conocimientos más académicos y científicos, y que ha habido un impulso mayor, por ejemplo, en cuanto a capacitar personal de salud especialmente para estos cuidados. Prueba de ello es que en nuestro país, podría decirse que en la última década, se han intensificado los cursos de capacitación, incluso en Salto, donde sin ir más lejos hace pocos días la Licenciada en Enfermería Marcela Ardaiz brindó una conferencia abierta sobre el tema en la Escuela Hiram, con un muy buen marco de público, sumamente interesado en conocer más y por eso mismo ávido de realizar preguntas y comentarios.

Justamente, con Marcela Ardaiz, EL PUEBLO mantuvo una extensa conversación donde la profesional destacó que esto se asocia generalmente a la etapa terminal de una persona, pero en realidad es “para un estado de salud no necesariamente terminal, se aplica también para personas con padecimientos crónicos, como una insuficiencia renal crónica por ejemplo, enfermedades permanentes, irreversibles, incluso que han quedado con secuelas de por vida a raíz de determinado accidente, incluso niños, personas con problemas de audición, de ceguera, o que nacen con espina bífida…”.

ALGO HISTÓRICO

Al hacer un poco de historia, Ardaiz enfatiza en que “el hombre, desde que existe, siempre trató de transitar de la forma más tranquila, más serena, más suave y menos dolorosa los momentos críticos. Esto es tan viejo como la historia misma del hombre.

En la Europa del siglo XI o siglo XIV, en los castillos, en los conventos, el hombre tenía la inquietud y la necesidad de ver qué hacía con los enfermos, los vagabundos, la gente que hoy llamamos en situación de calle, los heridos, nómades, los cuidadores de rebaños por ejemplo, en una época en la que no había luz, ni agua corriente, y cualquier herida ya era motivo para ponerlo en una situación límite.

Ahí ya se involucran las palabras solidaridad, cuidados, dar. A esas personas las alimentaban y si se mejoraban se retiraban, si no, seguían allí, contenidas y acompañadas. De eso se trata cuidados paliativos, de acompañar, de hacer más llevadera la vida a pesar de la enfermedad y con esto, sobre todo, mejorar la calidad de vida del paciente”.

“PONER PAÑOS TIBIOS”

Si se analiza la palabra “paliativo”, proveniente del latín, dándole una mayor cercanía a nuestra lengua y nuestros tiempos, se asocia, explicó Ardaiz, con “poner un paño, disimular, hacer que algo no se note, de donde creo que proviene la expresión poner paños tibios. Cuando ya todos los tratamientos médicos están agotados, se puede incluso salir de esa situación o hacer que se retarden los efectos de la enfermedad y que no sea traumática desde el punto de vista emocional”.

Pero se trata fundamentalmente de ponerse en el lugar del paciente y de su entorno (“porque no hay una persona sola para ayudar desde el punto de vista paliativo sino un grupo, el entorno todo se ve afectado”) y entenderlos. El trabajo de cuidados paliativos lo brinda un equipo humano conformado por médicos, licenciados en enfermería y enfermeros.

Dijo Marcela Ardaiz que “básicamente se conversa, se le pregunta al paciente si vino el médico, si le cambió la medicación, cómo se siente, si siente algún dolor, si tuvo vómitos a causa de tanta medicación…, siempre dentro del marco académico, de la ciencia y de lo que los médicos tratantes indican. Esa es la parte técnica, pero también está y es muy importante la parte emocional, entonces se le dice por ejemplo: acordate que me tenés que acompañar. Hay que hacer sentir al paciente que aunque sea con sus funciones limitadas o disminuidas, la vida sigue por otro lado; y a la familia hacerle entender que ya no van a tener nunca más seguramente el familiar que tuvieron hace unos meses, pero a este otro que tienen ahora hay que manejarlo de otra manera, acompañarlo con palabras, con sonrisas o con silencio, con un abrazo. Hacer que siga involucrado en la vida, que se sienta valioso”.

Ese equipo de salud especializado en cuidados paliativos, que actualmente “tiene un funcionamiento muy bien aceitado”, dijo la entrevistada, hace visitas domiciliarias, da instrucciones a familiares, da instrucciones y hace vigilancia al paciente, personalmente o mediante llamados telefónicos, que pueden ser, según el caso, en el propio domicilio o un geriátrico, la casa de un familiar, un sanatorio, etc.