Estudiantes uruguayos obtienen 1er. Premio en Investigación de Proyecto en competencia internacional.

Camila Martínez, Tariza Silva, Paulino Silva, Celina López, Sandro Pereira, acompañados por el docente de Historia, Hugo Lima, recibieron el premio en Legoland, lugar donde realizaron sus presentaciones a diferentes jurados, durante tres días. Los estudiantes fueron evaluados en el tema Hidrodinámica, en categorías como proyecto (donde fueron reconocidos), valores y diseño del robot.

Su proyecto denominado «Recolección de agua para producción alimenticia» tiene por objetivo reciclar agua en épocas de lluvia para utilizarla en períodos de sequía, para que no falte agua en la huerta del liceo.

El torneo, que tuvo lugar del 18 al 20 de mayo, reunió a 100 equipos de Brasil, Japón, Hong Kong, China y Estados Unidos. El último día se entregaron un total de 12 premios en distintas categorías y tres menciones del jurado.

Los estudiantes uruguayos fueron invitados al torneo internacional luego de obtener el 3er. puesto en la categoría FIRST LEGO League Uruguay de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos 2017, organizada por Plan Ceibal.

Otros equipos destacados en la categoría FLL en la Olimpíada de 2017 también compiten a nivel internacional este año. El equipo de la Escuela Técnica Superior «Pedro Blanes Viale» y el Liceo Nº 1 de Mercedes, que obtuvo el segundo puesto en la categoría FLL de la Olimpíada, participará en FIRST Global, del 15 al 18 de agosto en México. En tanto, un grupo de estudiantes del Liceo «José Alonso Trelles» de Tala, Canelones, que obtuvo el primer puesto en la Olimpíada 2017, participó en abril de la competencia internacional de robótica World Festival de FIRST LEGO League, en la ciudad de Houston.

Sobre FIRST LEGO League

FIRST (sigla de For Inspiration & Recognition of Science & Technology) LEGO League, conocida como FLL, es una serie de torneos de robótica para estudiantes de Media promovida por la organización FIRST y LEGO Education.

El Open de FLL es una competencia oficial para estudiantes que obtuvieron segundos y terceros puestos en competencias realizadas en Estados Unidos. También acceden por invitación algunos equipos de otros países.

Plan Ceibal, a través de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, es partner regional de FIRST LEGO League y se encarga de la organización de este evento en otros seis países latinoamericanos.

Plan Ceibal provee equipamiento, formación y acompañamiento a docentes y estudiantes que participan en las competencias internacionales. El apoyo a los estudiantes abarca la preparación para las diferentes etapas de la competencia y el perfeccionamiento del idioma inglés, así como los vínculos con la organización de FIRST LEGO League.

Laboratorios Digitales

Plan Ceibal apunta, a través de su programa Laboratorios Digitales, a un abordaje pedagógico apoyado en tecnologías digitales para el fomento del trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el estímulo de la creatividad y el pensamiento computacional, propiciando la integración de diversas disciplinas.

Laboratorios Digitales provee equipamiento, formación a docentes y seguimiento en centros educativos a través de diferentes líneas de trabajo. En Educación Media, la implementación de proyectos de robótica, modelado 3D y sensores fisicoquímicos incorpora la programación como una nueva lengua transversal.

En 2018 se inaugura Ceilab, espacio de trabajo (también llamado makerspace), que integra tecnologías digitales y material concreto para desarrollar el Pensamiento computacional a través del trabajo colaborativo y la cultura del hacer. Los Ceilab están diseñados para su instalación en centros educativos y equipados con materiales, herramientas y, en algunos casos, mobiliario. En su primera etapa, durante este año, serán acondicionados en 20 centros de Educación Primaria, Educación Secundaria y UTU.