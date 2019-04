No tiene habilitación de Bomberos, entre otras cuestiones

Funcionarios de la Salud (nucleados en la Agrupación 70) que días pasados visitaron la redacción de EL PUEBLO para difundir sus propuestas ante el acto eleccionario que se realizará mañana miércoles, dejaron al descubierto una serie de carencias del Hospital Regional Salto en lo que se refiere al cumplimiento de ciertas normas.

Si de condiciones laborales se habla, “queremos hacer énfasis en las habilitaciones”, expresó Gonzalo Corrales, y explicó, a modo de ejemplo, que “nuestro hospital no está habilitado por Bomberos”.

Continuando con el tema de incumplimiento de las normas, agregó el entrevistado que “por ejemplo en los servicios de salud en el trabajo, en mayo vence el decreto y el Hospital debería tener un médico en salud ocupacional, un técnico prevencionista como mínimo para cumplir esas normas, y todavía no lo hay, lo que hay en ASSE es ganas de hacer algo y por eso crearon la Unidad de Salud Laboral que ya nos visitó”.

EL 10 % del PBI para Salud no se ve

“Las condiciones de trabajo es algo fundamental. No estás trabajando con ganado sino con gente, con personas.

Mucha gente se ha borrado del sindicato porque no se han logrado cosas que reclaman, desde mejor salario hasta una silla acorde para hacer la tarea”, dijo el funcionario, quien respecto al tema de los salarios manifestó: “el salario de ASSE por años ha sido congelado, no hemos tenido aumento salarial real, sólo por inflación.

Eso es fundamental, porque hay muchos compañeros que ganan salarios muy bajos. En realidad, el salario es salud, si tenés sillas rotas para trabajar también eso es parte del problema”. Dijo que su agrupación trabajará “para hacer cumplir la legislación laboral, la igualdad salarial entre los mismos escalafones, lograr una carrera administrativa, equiparación salarial”.

Expresó además que “tenemos un gran problema de recursos humanos, si bien se jactan que se da un 10 % del PBI para la salud, en la práctica no se ve eso”.

Y como muestra de lo dicho, comentó: “hace unos meses atrás, se llevó un conflicto en enfermería, en el que se reclamaba mayor cantidad de recursos humanos, porque había una enfermera para 35 personas”.