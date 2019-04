Además del desahogo que en muchos aspectos significó la llegada de nuevas unidades de ómnibus para el servicio de transporte urbano que cumple la Intendencia, del beneplácito de poder trasladarse en vehículos completamente flamantes, y de la discusión hace poco planteada acerca de si alguno de estos ómnibus había o no tenido problemas de funcionamiento y cuál era la gravedad del mismo, hay un hecho que -aunque para algunos pueda resultar una mera curiosidad- no pocos habituales pasajeros han notado y comentado. Nos referimos al hecho que las nuevas unidades luzcan un cartel que indica la prohibición de subir con armas.

Hubo quienes se alarmaron, y bastante. Es que la creciente ola de rapiñas a mano armada que se va tornando algo casi natural también en Salto, hace que el ciudadano común, civil, tome ciertas precauciones y es así que el porcentaje de gente que tiene en su poder al menos un arma de fuego, es alto. A toda esta situación es que muchos atribuyeron la mencionada advertencia escrita en los ómnibus. Sin embargo, hay que aclarar que los vehículos ya llegaron a Salto con estos carteles, no les fueron colocados aquí sino en Brasil, al armarlos.

De igual manera, no está de más el mensaje, si es que se lo hace cumplir. El mismo letrero también comunica la edad a partir de la que se debe abonar boleto (aunque aparece borrado el número, seguramente para ser adaptado a Salto), y agrega que está prohibido fumar y hablar al conductor (“piloto” se lo llama), acciones que, sobre todo esta última, difícilmente se respetan. Lo que sí se ha colocado en algunos ómnibus, aunque no específicamente en los nuevos, es la advertencia de no viajar con mochilas colocadas en la espalda (con la intención de no perder espacio en el pasillo para quienes viajan de pie), algo que tampoco todos los choferes hacen cumplir, en especial cuando grandes grupos de estudiantes suben en paradas cercanas a los centros educativos.

Pero volviendo al tema del porte de armas, sin dudas que la situación invita a reflexionar sobre esta muestra clara de cómo en algunos países, y muy cercanos, las normas de comportamiento social, como viajar en ómnibus, se han tenido que ir adaptando al creciente nivel delictivo y de violencia.