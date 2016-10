Dialogamos con el profesor de Matemáticas Facundo Mendoza y con su colega Marcos Alvez, profesor de informática del liceo de Colonia Lavalleja. Le preguntamos en primer término sobre esta movilización que realizaron los padres, alumnos y profesores por el tema del liceo.

Facundo Mendoza expresó: “ciertamente estuvo muy acertado que los padres se interesaran por la educación de sus hijos y que realmente estén al tanto de lo que sucede aquí adentro, porque los padres desde afuera desconocen la realidad. Son varios los docentes que estamos a cargo y que los padres y la comunidad en general se interesen por lo que pasa adentro del liceo”.

Marcos Álvez por su parte reflexionó que también comparte lo expuesto por su colega. “Que los padres se sumen a la actividad y a apoyar para que el liceo crezca… que se pueda estar en un lugar que esté en buenas condiciones para todos, tanto como para los estudiantes y los docentes que podamos trabajar en un lugar cómodo y que se pueda recibir más gente a futuro, que haya un liceo de verdad en Lavalleja”.

Tal vez la construcción de un nuevo liceo en otro terreno – por supuesto más grande que este, ya que también en ese espacio permitiría hacer deportes, sobre todo cultivar la educación física y otras disciplinas y por qué no las actividades culturales.

¿Qué opinan ustedes

como docentes?

FM: Ciertamente. Un liceo como debe ser, sin aulas prefabricadas, aulas que sean de material, que tengan suficiente espacio para desarrollar las actividades de educación física y algunas otras cosas referentes al deporte (vóleibol, básquetbol, etcétera). Cuando llueve aquí es realmente imposible. El profesor de Educación Física anda en días de mucho frío en la calle haciendo pruebas allí y si no en la cancha de fútbol de allí abajo. No disponemos ni siquiera de un corredor para ir a las aulas cuando llueve. Cuando ingresamos nos mojamos y el piso queda intransitable. En realidad todos los gurises hace una semana pusieron un vidrio pero pasaron todo el invierno sin vidrios en las clases. Es realmente complicado el tema”.

MA: “Comparto todo lo que dice el colega; lo importante es continuar resolviendo el tema a futuro, que se pueda seguir sumando gente, que se organicen mejor los estudiantes para lograr mucho más. Sería interesante que el liceo tuviera su propio local, con unas buenas dimensiones para tener una cancha, no solo para la educación física sino también para una actividad en general. Contar con un salón multiuso para que se pueda usar en actividades diferentes, como laboratorio de química, física, clases de informática. Salones en condiciones y con las dimensiones adecuadas. Es primordial lograr todo esto”.

Ambos docentes reafirmaron la necesidad de que se divulgue la realidad del liceo y de la situación de los estudiantes, que la comunidad esté bien informada y al tanto de la situación.