Oscar De los Santos – Diputado del Frente Amplio

Oscar de los Santos admite que no conoce muchas de las calles de Maldonado, pese a haber sido intendente de ese departamento por dos períodos consecutivos. “Menos mal que no soy taxista”, sonríe en una visita realizada a EL PUEBLO con los dirigentes locales de la Lista 738 de la Alianza Progresista, Gabriel Duarte y Rogelio Texeira.

En la oportunidad, De los Santos habló de varios temas. Sobre todo dio una visión integral de la izquierda, los gobiernos del Frente Amplio y la sociedad.

-¿Usted cree que hay un punto de inflexión, también, en términos generacionales, y que estas generaciones nuevas que votan, no han visto, por ejemplo, la situación que se vivió en el 2002 y otros gobiernos anteriores, y que, quizás, se adjudique a eso la bajada en porcentaje de la votación hacia la izquierda, que apareció al principio de este siglo como una fuerza política de alternativa a todo o que ya se había vivido?

No, no, no es sólo eso. El electorado histórico de la izquierda es de un 35%. Después, hay una mayoría de ciudadanos que, nos permitió construir la mayoría, un 15 o un 20% de gente que dijo, voy a confiar, y confió en tres oportunidades, nos dio la mayoría parlamentaria y hoy, estamos compitiendo con el gobierno, con enormes dificultades, para la obtención de la mayoría parlamentaria, que se aleja cada vez más. Yo sigo creyendo que, igualmente, la mayoría de la sociedad uruguaya tiene una visión progresista del desarrollo, y que allí hay una fuerte apuesta para obtener un cuarto gobierno. La segunda cuestión es que, quienes se sienten disconformes y molestos con el Frente Amplio, son quienes dicen, unos, que vamos poco lentos en los cambios por izquierda y, otros, que vamos demasiado rápido. Y, en paralelo con esa cuestión, ese electorado que dejó de entusiasmarle el Frente Amplio, pasó al grupo de indecisos; no hay crecimiento a costas del Frente Amplio, del Partido Nacional o el Partido Colorado, no es un elemento que vayan esos votos hacia allí. Va a ser un lugar de indecisos que, van a esperar a decidir su voto. Y, los jóvenes, en la última encuesta, la izquierda uruguaya, el Frente Amplio, sigue siendo para los jóvenes, el principal partido de atracción, donde un 40% de los mismos, vota al Frente Amplio, habiendo llegado en su momento a un 60%, cayendo en un 20%. Hoy, un 60% de los jóvenes, opta por votar a otros partidos que no son el Frente Amplio, dividiéndose el abanico entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente.

¿A qué le atribuye que ese 60% de jóvenes no vote hoy al Frente Amplio?

Puede haber un elemento que es que, efectivamente, los jóvenes que van a votar por primera vez nacieron en gobiernos del Frente Amplio, y este es el piso que conocen; no conocen el piso que conocimos nosotros, de otras épocas más duras, más complejas, con salarios más bajos, con una situación deprimida, de manejar cómo manejábamos la lamparita de la luz para consumirla, y hoy, si bien la luz es cara, cualquier trabajador con sus salario, jubilado o pensionista, compra mucho más kilowatt que lo que compraba antes; el litro de leche, de nafta, de energía eléctrica y de carne, tuvo un incremento en las posibilidades, y, la gente, obtuvo un estándar de vida, sectores importantes de la sociedad uruguaya, que pasaron a consumir como sector de ingresos medios, y que hoy, tienen una expectativa alta, y eso está bien, es legítimo, la sociedad tienen que desmarcarse. La pregunta es si, Uruguay, estará en condiciones con este PBI y con esta situación internacional, primero, de mantener lo que tenemos; el desafío de la izquierda es mantener las conquistas logradas.

¿Y cuál es el mensaje que se debe dar en esta campaña, apelar a la situación histórica o mirar al futuro?

La consigna del Frente Amplio es, con los viejos principios, nuevos sueños; tenemos que cumplir también con el nuevo paradigma de lo que queremos cambiar. Ahora, el paradigma del Frente Amplio no puede ser, por lo menos yo no lo comparto, que le digamos a la gente que vote al Frente Amplio, porque cada vez va a poder cambiar más rápido el auto y hacer más viajes, es un porcentaje que adquirió niveles de vida importantes.

Pero no es la mayoría, porque tenemos 800 mil personas que viven con 30 mil pesos por mes.

O menos. Tenemos 500 mil con 20 mil pesos.

Pero, el sector de ingresos medios que prosperó en el marco de los gobiernos del Frente Amplio, y que tiene como objetivo mantener y prosperar, también, tiene una limitación en el marco de este proyecto.

Y, si ese sector, o el sector más pudiente, considera que es el centro de la escena política, y no piensa en los que aun no han salido del sector que ganan 20 mil pesos, o el 17% de los niños que nacen por debajo de la línea de pobreza, no es de izquierda y no representa un discurso del Frente Amplio. No es inclusivo, no le plantea a la sociedad la demanda que tiene; porque yo, puedo quedar muy bien con él, y es más, si es un jubilado me va a decir que gana 15 o 20 mil pesos y yo, puedo decirle, sí, sí, tiene razón, pero sabe cuál es el problema, si no ganaba el Frente Amplio, usted estaría ganando 8 mil pesos.

Hoy no le da, pero, le daría menos con esta política.