El domingo 27 también se celebran las elecciones en Argentina

La Cónsul de Argentina en Salto, Dolores Kunst, fue consultada por EL PUEBLO acerca de esta instancia trascendental para el pueblo argentino, que como pocas veces en la historia de ambos países, coincide con las elecciones nacionales de nuestro país que se llevarán a cabo el próximo domingo.

Consultada por nuestro medio, Kunst informó que coincidentemente con las elecciones nacionales en nuestro país, el próximo 27 del corriente se llevarán a cabo las elecciones en el suyo a fin de elegir a las autoridades nacionales como el presidente, en cuyo caso hay 6 candidatos en carrera, incluyendo al actual presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Por los tanto, los consulados argentinos y las embajadas con sesiones consulares en todo el mundo abrirán sus oficinas el domingo 27 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas para que los argentinos radicados en el exterior de su país, puedan emitir su voto.

“Aquí en Salto son un poco más de quinientos ciudadanos argentinos los que figuran en el padrón, y que podrán emitir su voto en nuestras oficinas, por ello se les insta a que vengan a ejercer sus derechos”, subrayó la cónsul Kunst.

En estas elecciones argentinas se elegirá nada más y nada menos que al presidente, al vicepresidente y en algunas provincias también serán elegidos los senadores y diputados nacionales y provinciales.

Por esa razón, todo ciudadano argentino que resida en la circunscripción de los departamentos de Salto, Artigas y Rivera y que tenga dieciséis años de edad o más podrán acercarse a las oficinas del Consulado Argentino en nuestro departamento Salto para poder emitir su voto.

Para ello debe figurar en su DNI (Documento Nacional de Identidad) la constatación de que su domicilio es en los departamentos de Salto, Artigas o Rivera.

Para poder emitir su voto, los participantes deberán presentar su DNI a fin de poder acreditar su identidad. La persona entonces podrá votar en la República Argentina o en el Consulado si el DNI tiene el domicilio en Salto, Artigas o Rivera.

Existe otro Consulado Argentino en las ciudades de Paysandú, Colonia, Fray Bentos, Maldonado y Montevideo. En todos ellos se puede votar siempre y cuando, el ciudadano argentino tenga comprendido su domicilio en esas circunscripciones consulares.

Si por cualquier circunstancia se encuentran en Uruguay (por razones de fuerza mayor o trabajo) no podrán votar si no tienen su residencia aquí, pero deberán justificar después el no voto ante el Consulado respectivo, informó la funcionaria diplomática Argentina.

COINCIDENCIA

Es histórica la coincidencia entre los países del Río de la Plata donde se llevarán a cabo las elecciones nacionales más trascendentales de los útimos tiempos en ambos márgenes del río Uruguay.

Es que tanto en Argentina como en Uruguay, los partidos que están en el gobierno se juegan a defender con énfasis el lugar que ostentan, a la vez que los respectivos partidos de oposición están apostando fuerte a conformar coaliciones con el fin de poder desbancar de un lado y del otro, a los actuales gobernantes.

La elección comenzará a la misma hora en ambos países aunque en Argentina, las urnas cerrarán a las 18 horas, mientras que en el Uruguay las mesas receptoras de votos cerrarán a las 19:30 horas. En ambos lugares las elecciones son obligatorias.