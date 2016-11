Reclaman que la Intendencia no conceda otras 10 matrículas

A los bocinazos, así llegaron los taxistas que desfilaron ayer por calle Uruguay desde la Plaza Artigas y con las balizas encendidas. Algunos de los coches tenían carteles colgados alusivos a la situación por la que están atravesando, donde le piden a las autoridades de la Intendencia que revean la decisión de entregar 10 nuevas matrículas para taxis, denunciando una situación compleja para el sector, entendiendo que con la entrega de las chapas y más taxis circulando la situación se agravaría.

“Debe ser un compromiso político el que tienen para entregar esas chapas, otra explicación no tenemos”, dijeron fuentes del sector a EL PUEBLO, luego que el director de Tránsito de la Intendencia de Salto, Rafael Di Donato, se parara firme en los pedales diciendo que la comuna iba a entregar las chapas porque las entendía necesarias para el mercado.

“Si los 60 coches de taxistas que hay en la actualidad están trabajando y los vehículos que ellos denuncian como “truchos” también tienen mercado para trabajar, entonces habrá mercado potencial para 10 chapas más y eso al haber más oferta reducirá el informalismo en el sector”, agregó Di Donato.

El sorteo para entregar las 10 chapas matrículas se realizaría el próximo lunes 21 de noviembre y los taxistas preparan otra manifestación para el día en que las mismas sean entregadas en rechazo a la medida. Porque para los taxistas esta decisión no es acertada y en ese sentido, piden que la comuna revea la medida porque solamente “afectará” a quienes trabajan en ese rubro. Aunque para la Intendencia la medida no tiene marcha atrás.

LOS TRUCHOS

En tanto que otro de los temas que alcanza el reclamo es el de la presencia de los “taxis truchos”. Sobre la presencia de estos coches circulando por la ciudad y sin control alguno, los trabajadores del sector señalaron que “cada vez pagamos más impuestos y trabajamos menos, pero brindamos seguridad en cada viaje y cumplimos con las reglas, estamos identificados y nos hacemos responsables de los pasajeros a los que trasladamos, algo que no hacen los truchos y a los cuales aún así, se les permite circular libremente”, dijeron desde el gremio del taxi a este diario.

“Estamos cansados de querer tener una respuesta positiva por este tema”, dijeron los taxistas consultados ayer por EL PUEBLO, “las autoridades nos dijeron que van a controlar pero al final no lo terminan haciendo por una cuestión electoral”.