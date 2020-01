Atilio Minervine – Centro Comercial e Industrial de Salto

El Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Atilio Minervine, dialogó con EL PUEBLO, brindando sus impresiones respecto al acto realizado por Un Solo Uruguay en el departamento de Durazno, que concentró un amplio espectro productivo, comercial y de organizaciones sociales.

Minervine destacó el trabajo mancomunado que se viene llevando adelante en nuestro medio, entre la Asociación Agropecuaria, Salto Hortícola y el Centro Comercial e Industrial.

PARTICIPACIÓN EN ACTO DE UN SOLO URUGUAY

La participación de ayer la vivimos como un día tranquilo, en actividad democrática, de las que el Uruguay está acostumbrado, de las que Un Solo Uruguay también, ya que nunca ha habido ningún problema. A modo de ejemplo, cada vez que termina el encuentro, el lugar queda tan limpio como cuando comienza. Existe respeto, cordialidad, es como una gran reunión familiar, al haber personas de todas las edades, jóvenes, niños, adultos mayores, todos, en un ambiente festivo, en convivencia ciudadana, convivencia de reencuentro con personas que, a veces, por cuestiones laborales no los ve. También, es un lugar donde reafirmar la democracia, las buenas costumbres, reivindicar el trabajo y las ganas de hacer. Porque sobre todas las cosas, acá nadie pide nada, nadie pide que se le regale algo. Los uruguayos estamos pidiendo que nos dejen hacer. Que nos dejen trabajar; que nos dejen producir; y, para eso, se está pidiendo que se achique el Estado, porque está muy pesado y muy caro. La voracidad del Estado en recaudar, no deja a las Pymes sobrevivir, o a un pequeño productor o a un emprendedor pequeño que está empezando. El costo de las tarifas públicas que no sea para saciar a un ente recaudador de impuestos y llenar las arcas del gobierno, para que, después, ese dinero no vuelva a la parte productiva o de seguridad. Estos fueron algunos de los reclamos, que indudablemente fueron muchos, desde lo económico, hasta la seguridad; que en campaña hayan más docentes o médicos, ya que no e s lo mismo vivir en la ciudad o en el campo. Hablamos, también, de que apuntalamos al emprendedurismo pero, que el gobierno no nos da las herramientas para que el que empiece comience a subsistir, o que la gente se tenga quedar en el campo cuando se enferma, por ejemplo, porque no tiene un buen vehículo y no puede salir, o porque no llega la ambulancia. O sea, realmente, los temas tratados fueron heterogéneos, siendo una muy buena actividad, con muy buen contenido.

IMPRESIONES

La impresión que tenemos las gremiales hoy, del movimiento Un Solo Uruguay, es que es un movimiento que está trabajando y reforzando y, de alguna manera, respaldando las actividades de todas las gremiales, pero, un respaldo, si podemos decirlo así, hasta más social o desde muchas y distintas áreas, y sectores del país. Nosotros participamos en la reunión preparatoria de éste 23 de enero, en los primeros días del año, en Durazno, con una concurrencia de más de 150 personas, representando a gremiales de todo el país, donde se expresó el sentir de las distintas organizaciones, tan heterogéneas ellas, estando desde la CELADE, que son diplomáticos retirados; vitivinicultores; enólogos; maestros rurales; médicos rurales; sindicatos de policías; ingenieros agrónomos; comerciantes; industriales; maestros; representantes de gremiales; comerciales agrarias y agrícolas; apicultores; representantes del Movimiento contra UPM 2; representantes de movimientos que no están de acuerdo con la plantación de árboles en zonas con aptitud agrícola, porque se pierde el suelo; personas que cuidan el medio ambiente, etc. Por lo tanto, hoy, Un Solo Uruguay, representa a toda la sociedad o a todos los sectores desde lo productivo a lo social, y está reforzando lo que venimos hablando las gremiales desde hace toda una vida. Sin dudas que las gremiales, cualquiera que fuera, venían trabajando en todos estos temas, desde lo gremial y desde lo institucional. Un Solo Uruguay, es un movimiento social, que se auto convocó, cuyos integrantes estaban viendo la realidad que se vivía, y que, de alguna manera, sabían que debían estar trabajando, para hacer que el Estado o el gobierno, escuchara los reclamos; y hoy, sin dudas, es una organización seria. Se ha reunido con el presidente electo y con los ministros que asumirán a partir de marzo, y están siendo escuchados.

Sin dudas están llevando las proclamas y las inquietudes y requerimientos de todas las gremiales. Hoy es una organización más que se reúne con nuestros representantes políticos. Teniendo la particularidad, desde mi punto de vista, que las gremiales reclaman con argumento y solidez, dándole al movimiento historia y respaldo institucional de toda una vida; Un Solo Uruguay, en cambio, dice, nosotros somos un sentir popular, que considera que se necesita tal y cual cosa, no tenemos caminos, no tenemos maestros, no tenemos salud, etc., etc. Entonces, lo que se le está demostrando al gobierno, y éste está viendo, es que las gremiales solicitan cosas, y que el incrédulo que pensaba que la gremial estaba llevando agua para su molino, ve que hay un sentir popular que refuerza las solicitudes de las gremiales, y que, además, está entrelazado con el sentir de la gran mayoría. Creo que este movimiento, hoy es un lugar fidedigno donde volcar los reclamos. También, es de rescatar que es una estructura que no cuenta con una oficina, ni personal, ni estatutos, ni jerarquías, y que a pesar, se ha mantenido en el tiempo y ha mantenido la llama del por qué se formó; y eso, es valorable en el tiempo, porque, creo que, cuando uno hace reclamos, si estos salen adelante, luego es más fácil estar unidos.

TRABAJO MANCOMUNADO LOCAL

En primer lugar, es bueno y rescatable, como siempre, reforzar esta unión de trabajo en la actividad que desde hace un tiempo la pensamos como muy buena e importante, y que sin duda está dando resultado, que es trabajar y estar juntos en muchas actividades, Asociación Agropecuaria de Salto, Salto Hortícola y Centro Comercial.

En verdad, ayer participamos de la reunión del 23 de enero que se realiza desde el 2018 en Durazno por Un Solo Uruguay, junto a la directiva de la Asociación Agropecuaria de Salto. Es importante, reitero destacar el trabajo en conjunto que estamos teniendo en Salto.