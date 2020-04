Se llama «A.C 2.0», es un producto desinfectante altamente efectivo, por lo que ha sido avalado por el propio Ministerio de Salud Pública. En Salto, encargado de su venta y distribución es el conocido empresario Luis Alberto Ganzo, con quien EL PUEBLO dialogó sobre este emprendimiento.

-¿Cómo surge la idea de traer este producto?

Previo al comienzo de la pandemia, yo estaba en contacto con un laboratorio de Montevideo. Por razones familiares viajé a Montevideo con mi hija mayor, Federica, que iniciaba sus clases en facultad. En ese momento ellos me plantean tomar la posta de distribuir este desinfectante que si bien ya se aplicaba en los países de primer mundo, ellos lo tenían al producto desarrollado y aprobado por el MSP. Primero lo vi como algo totalmente innovador para Salto. No niego que medité mucho la idea, pero como buen luchador sentí que podía pegar primero y como se dice: «quien pega primero, pega mejor». Inmediatamente acepté la propuesta con toda la responsabilidad que ello implica. No se puede dejar de lado que estamos manejando productos químicos que no dejan de ser un riesgo para la salud. Así que tomamos el desafío con la condición que el laboratorio nos respaldara en este proceso.

-¿Cómo ha sido hasta ahora el trabajo de venta?

No es trabajo fácil poder explicar a los consumidores las bondades del producto y más cuando es algo totalmente innovador. Pero eso no impidió en absoluto poder llegar a nuestros clientes. Obviamente que la misma pandemia y la necesidad de protegerse generó que la gente escuche y ponga atención en lo que estábamos ofreciendo. En el mercado se encuentran productos básicos que en la mayoría de los casos generan grandes gastos de dinero y poca cobertura frente a virus y bacterias. ¿A qué me refiero? Tanto el alcohol como el hipoclorito y desinfectantes tradicionales en aerosol o líquidos, sirven para eliminar virus y bacterias en el momento que se aplican, minutos después dejan de tener efecto. Sin embargo este producto sigue activo y eliminando el 99,9 % de virus y bacterias durante 48 horas…

-¿Cuáles son las características de AC 2.0?

Te explico de la misma forma que lo hago con mis clientes. No destiñe la ropa, no mancha, no degrada las telas. Se puede aplicar en todo tipo de superficies. Por ejemplo en toallas, se deja secar y se vuelve a poner en el baño. Esto es muy práctico teniendo en cuenta que por lo general los niños se lavan las manos y no siempre lo hacen como deben, esto genera que la toalla de manos quede con virus y bacterias. Aplicando el producto se inmuniza esa toalla por 48 horas; el producto sigue actuando. Quien llega a su domicilio y se saca la ropa de trabajo, aplica el producto en la ropa y zapatos, estos quedan también inmunizados y ese uniforme se puede usar al día siguiente con total seguridad…y así en múltiples ejemplos. Obviamente que todo esto que afirmo está basado en estudios y ensayos de laboratorios; si tiene aval del MSP es porque es efectivo. Actualmente es lo que se aplica en fumigaciones de vehículos y hospitales contaminados por Covid 19 en Uruguay. En general la gente desconoce el uso de estos productos, simplemente porque cuando los adquiere nadie le explica nada. Un ejemplo es las grandes cargas de hipoclorito que aplican en sus casas, desconocen el porqué de los problemas respiratorios o la degradación de la piel (quemaduras) y es por lo antes mencionado. Nuestro producto no daña la piel y es inocuo (no daña la salud). También existe el problema que se mezcla un poco de hipoclorito, otro poco de jabón líquido y un chorrito de «perfumol», con esto mataría todos los virus, saco la mugre del piso y dejo un rico aroma…Es un tremendo error que ha ocasionado intoxicaciones. Lo único que están haciendo es una reacción química en un balde que anula todas las virtudes que pueda tener cada uno por separado. Pero ¿quién le explica esto a la gente? Nadie. Yo me tomo el trabajo de hacerlo y es una virtud de la venta directa. Lo hago defendiendo la efectividad de lo que vendo. A pocos le importa cumplir con un cliente en forma efectiva, sin generalizar, pero vemos ofertas en el mercado que se envasan en bidones de agua usados, ¿qué fidelidad con los clientes tienen esas empresas?

-¿Cómo respondió el mercado de Salto a su propuesta?

Estoy seguro que no fue en vano invertir en este emprendimiento, fue una buena inversión y dedicación. Pero día a día, entrega tras entrega, en todas partes de la ciudad veo que el cliente se siente atendido, agradecen, me ayudan a vender más, me recomiendan y no dejan de darnos para adelante… Esto es impagable, ver que la gente responde con actos de solidaridad, recomendando y destacando las bondades del producto AC 2.0. Se vende mucho con el boca a boca, no puedo pasar por alto muchos clientes que se han tomado el tiempo de llamar a sus amistades y/o familiares para darnos un empujón más. Fueron empujones que nos han posicionado muy bien. Obviamente que esto no es sin fines de lucro, se trabaja para ganar, pero la parte que era más desafiante para mí y sigue siendo, es imponer un producto que le diera pelea cierta al Covid 19. Nuestros clientes nos preguntan si seguiremos vendiendo el producto pasada la pandemia. La respuesta es Sí. Pero principalmente porque logramos el cometido. Hoy en día en mercados tan dinámicos es importante estar a la vanguardia, así seguiremos, ganando día a día la confianza de nuestros clientes actuales y los futuros. A ellos nos debemos. También a nuestros proveedores, a los medios de prensa radial, y escrita Diario El Pueblo. Un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace.