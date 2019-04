En diálogo con EL PUEBLO, el escritor local y autor de “El zambullidor”, Luis “Cachi” Do Santos, manifestó su alegría por el momento por el que está atravesando gracias a su novela, expresando, también, su satisfacción por haberse “animado” a embarcarse en dicha aventura y haber obtenido el respaldo de la Editorial Fin de Siglo.

¿Qué es “El zambullidor”?

“El zambullidor” es una novela corta, que data del 2014, que fue cuando la terminé de escribir, y fue publicada a fines del 2017 por la Editorial Fin de Siglo de Montevideo. La verdad que es un libro que me está trayendo un montón de alegrías y, sobre todo, sorpresas. La verdad es que estoy sorprendido por todo lo que ha venido pasando, y refuerza la idea de que los libros tienen una fuerza que excede totalmente al autor, camina sólo. Así que, “El zambullidor” es un “hijito” más.

¿Por qué dicho título?

“El zambullidor”, surge a través de una pequeña anécdota de hace muchos años. Yo soy de Calpica, que es un pueblo que está cerca de Bella Unión, a la orilla del Río Uruguay, donde supe de un muchacho que se había ahogado, y no lo encontraban, entonces, llamaron a un cura, quien, tras arrojar un pan bendito en el agua, encuentran el cuerpo del ahogado. Y, bueno, a raíz de dicha anécdota, mi personaje, encuentra a los ahogados con la ayuda de una de una flor de jazmín. Yo lo hago un poco más poético, pero, viene de ahí. Esa es, en el fondo, la anécdota en la que me basé. Pero en sí, la historia se trata de un niño de nueve años que, un día, descubre, asombradísimo, que su padre estaba a la orilla del río, y gente en chalanas que entran, gente que tira ganchos, y, de repente, salen todos, y él, ve venir a su padre, quien se saca la camisa y tira la flor de jazmín al agua y le marca dónde está el cuerpo del ahogado, el que sale flotando. A partir de eso, entonces, se desarrolla un poco la novela, pero, lo que trata en general, es hincarle el diente en la relación que tiene el niño con su padre y con el mundo que lo rodea. Todo eso en el marco de un pueblo que no sé dónde es, así como tampoco el nombre del río, aunque se intuye que se trata de la zona en la que me crié, con una fuerte presencia de la naturaleza. Ese río va moldeando a esos personajes que son bastante duros, y al niño, que es un residente que va sobreviviendo a un montón de cosas como las dificultades en la comunicación que tiene con el resto de la gente; entonces, creo que, mucha gente se ha sentido identificada con esa parte; mucha gente me lo ha dicho: me siento como ese niño, mi infancia fue así, mi padre prácticamente no me hablaba, etc. Creo que eso ha permitido que la novela haya llegado a la gente, porque les toca en algún rincón.

Como uruguayo del interior del país que se aventuró a la escritura, ¿cómo vive el obtener éxito?

Para mí es como un sueño que uno puede tocar con las manos. El prejuicio que para ser exitoso en un área como la escritura, solamente si se vive en Montevideo, se derrumba. Es posible conseguirlo. Inclusive, si se lucha contra el propio prejuicio de uno mismo, quien muchas veces no se anima, porque tiene esa barrera de decir, bueno, esto es imposible; que un tipo que trabaja en un supermercado, como es mi caso, que pasa todo el día entre góndolas de arroz y yerba, logre publicar un libro que esté en las librerías de Montevideo, puede parecer una cosa extraordinaria, y a mí, incluso, me parecía eso, hasta que fui a una librería y vi mi libro. La verdad es que es una sensación muy linda, porque uno, a veces, por cosas particulares, se siente bastante sólo; bueno, la profesión de escritor, aunque a todo el mundo le digo que no lo soy, que lo que sí soy es un trabajador, más, es así. A veces tengo la suerte de encontrar las palabras y salen cosas que al lector le gusta.

¿Existe un momento determinado en que le nace la inspiración al escritor para escribir, o está presente todo el tiempo?

Yo he tenido muchas etapas y distintas entre sí, ya que escribo desde que era adolescente, creo que le debe de pasar a todo el mundo. Cuando de adolescente, por ejemplo, uno quiere sacar afuera un montón de cosas, expresar una cantidad de cosas que, en mi caso, lo hice a través de la escritura, y que muchas veces no se puede hacer. Empecé a escribir cuentos a los 18, 19 años, aproximadamente, hasta que me animé a escribir una novela, la que salió publicada en al año 2002, por parte de la Intendencia, en el gobierno del Mtro. Fonticiella y que se llama “La última frontera”. Dicha obra fue de distribución doméstica. Pasó el tiempo y, bueno, llegué hasta “El Zambullidor”, obteniendo la aprobación de la Editorial Fin de Siglo, posibilitando que se distribuyera por todas las librerías.

A veces es difícil para uno mismo el escribir. A veces es hasta peligroso hacerlo, porque uno se expone, por más que trate de esconderse.

¿Para quién escribe el autor; para sí mismo, para la gente, para otro alguien en particular?

Yo escribo para que me lean. A mí me gusta que me lean. Pero, a su vez, también, en el fondo hay una necesidad del autor de escribir y sacar lo que tiene adentro; creo que es una necesidad que tenemos los creadores, seguramente; es una espina que nos molesta y que tenemos, en algún momento, que sacarnos.

¿Hay detrás de una obra, un mensaje que se quiere compartir con los lectores?

No sé con exactitud si uno lo que tiene es la intención de enviar un mensaje o escribir para alguien. A mí me gusta contar cosas, porque me gusta que me las cuenten. Desde la época de mis abuelos, por los que tuve mis primeros libros, es que traigo ese bagaje, de una familia de frontera, muy particular, donde hay muchos cuentos; entonces, todo eso lo viví desde muy chico. Por lo tanto, le puedo decir que, uno escribe para que lo lean y, para sanarse un poco también. Y lo digo porque, escribir, es un poco sanador, por lo menos en mi experiencia personal, porque, uno, cuando escribe, como ya lo mencioné, llega a ser hasta peligroso, porque uno prueba de su propio veneno, o, puede enredarse en sus propias sombras, como también, darse de lleno contra su propia luz, con esa luz poderoso que tiene adentro. Pero, más allá de todo, a mí, escribir, me gratifica, me hace bien, y es por eso que me encanta.

La verdad que todas las sorpresas gratas que he tenido con “El zambullidor”, es como un plus. A veces disfruto con pequeñas cosas que me pasan, como los mensajes que recibo por las redes sociales de gente que me escribe.