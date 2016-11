Luis Emilio Martínez Lechini tiene 10 años, concurre al Colegio y Liceo Vaz Ferreira, cursa quinto año escolar y recientemente fue galardonado con la Medalla de Oro en las Olimpíadas Nacionales de Matemática, tornándose en un orgullo salteño.

En charla con nuestro medio el pequeño nos dejó impactados con su expresiones y razonamientos que más podrían provenir de una mente adulta que de un niño. Con una combinación de sorprendente inteligencia y calidez en su diálogo, el niño compartió su experiencia y el descubrimiento de su vocación por el razonamiento lógico.

En esta prueba comenzaron 34.000 niños. Llegaron a Montevideo 220 de todo el Uruguay que se dividieron en tres categorías. Se dieron 10 menciones, Medalla de Plata y la Medalla de Oro, una sola se la ganó el niño salteño.

- ¿Cómo se da su encuentro con el mundo del razonamiento y la Matemática?

– “En principio no tenía idea de que tenía facilidades para el entendimiento de la Matemática hasta que un día logré resolver un ejercicio que mis compañeros no lo pudieron hacer. En ese entonces cursaba primer año escolar y mi madre me dijo que tenía potencial. Cuando estaba ya en tercer año, mi mamá se informó acerca de las Olimpíadas de Matemática y empezamos a estudiar los problemas de cuarto año.

La primera instancia me resultó la más difícil porque era la primera vez que me comprometía de esa manera con dicho estudio.

La segunda instancia fue más fácil porque ya me había dedicado a resolver varios ejercicios y todo tipo de problemas.

La tercera instancia fue sencilla y en la cuarta instancia me fui a Montevideo a competir. Las olimpíadas se desarrollan en el colegio Elbio Fernández en la capital del país”.

- ¿Cómo es la movida en las olimpíadas? ¿Qué problemas se deben resolver?

– “Nos dan un problema con cuatro ejercicios, que más bien son de razonamiento. Nosotros debemos imaginarnos cómo resolver el problema. Cuando me tocó, hice los problemas y luego debí explicar los pasos seguidos, que es un punto fundamental. Luego nos sentamos en un hall a esperar. El año pasado gané la Medalla de Plata y este año la Medalla de Oro.

Esta vez me pareció más difícil… comencé flojito pero poco a poco me fui endureciendo y en la cuarta instancia nos dieron una hoja donde se plasmaban problemas muy complejos. Entonces al principio me sobrevino un bloqueo y sentí que no iba a poder avanzar. De pronto me di cuenta que habían algunas formas de poder llegar a la solución”.

- ¿Y cuáles fueron esos caminos alternativos?

– “En la media hora podíamos hacer las preguntas que quisiéramos acerca de la interpretación de la parte literal de los problemas. Así fue que salí del bloqueo y mi mente se abrió”.

- ¿Ha podido usted comprender la dimensión de lo que significa su triunfo?

“Lo que puedo decir es que mi madre y mi familia están muy orgullosos de mí y yo también me siento muy contento con este logro y pienso seguir compitiendo”.

Cuando le preguntamos a Luis Emilio si se imagina participando en las Olimpíadas Mundiales de Matemática, su expresión se muestra un tanto confusa… porque hoy se remite a disfrutar de estos momentos muy especiales de los cuales no se va a olvidar.

- ¿Siente que su capacidad de razonamiento le ha abierto un mundo diferente?

– “Siento que puedo ayudar a mis compañeros a resolver este tipo de situaciones”.

Luis Emilio Martínez Lechini con apenas diez años estudia el idioma Chino, juega ajedrez, estudia guitarra y suele leer muchísimo.

- ¿Cree que en la escuela se les enseña a pensar a los alumnos?

Creo que nos enseñan lo básico para que en un futuro extendamos los conocimientos, pero razonamiento lógico no nos enseñan. Quiero agradecer a todos los compañeros y a los profesores que me apoyaron siempre como Marcos Da Rosa y Alfonso, a todos los que participaron y a mi mamá”. Un agradecimiento especial a todo el equipo docente que apoyó a los alumnos, a los compañeros de Luis Emilio y al Colegio y Liceo Vaz Ferreira también por apoyar a su alumnado en este emprendimiento del conocimiento.