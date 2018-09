Mimí Alegrand: un carismático personaje que seduce las redes sociales

La familia… los amigos y el arte… ser solidario honesto y respetuoso son para él su prioridad en la vida y los valores innegociables

Tiene 34 años… es actor, asesor de imagen, de vestuario teatral y audiovisual.

Luis Miguel Sosa Domínguez es salteño y hace más de una década que se dedica al teatro y desde hace algún tiempo ha logrado cautivar al público cibernauta mediante su programa que emite todos los domingos por facebook a las 21.00 horas donde encarna el personaje llamado “Mimi Alegrand” inspirado en la diva de los almuerzos, la legendaria Mirtha Legrand.

El año pasado formó parte del Elenco Teatral Departamental de Salto.

“Me despedí por un tiempo de los escenarios con mucha nostalgia. Este año quería regresar y ya que no había ninguna convocatoria en los directores salteños tomé la decisión de armar y elaborar el personaje que se ve todas las noches por los vivos de Facebook, los domingos a las 21 horas , las noches de Mimi Alegrand programa que está inspirado en una de las tres divas que armamos para una obra teatral, más específicamente la diva Argentina Mirta Legrand quién tiene un reconocimiento popular y rioplatense”.

La idea de poder interpretar a Mimi donde se relaciona con el público y traspasa la pantalla de los celulares, monitores, o computadoras y compartir desde el humor momentos muy divertidos.

“Hacemos esto desde abril cuando comenzamos probamos con mi asistente Antonella Foucault solo éramos dos al principio, lo hacíamos en Instagram y también grabábamos, después surgió la idea mediado de mayo antes del mundial lanzar por Facebook en vivo y allí descubrimos el mundo mágico que es las redes sociales como Facebook, tuvo mucha repercusión en el público y cada domingo las personas se desconectan de la tv real para engancharse al vivo y dejan de hacer muchas cosas para reír con esta diva salteña, terminamos un ciclo y ahora regreso con el segundo ciclo para divertir nuevamente a mi público”.

-¿Cómo ha sido el impacto del programa de Mimí Alegrand en las redes sociales?

El impacto fue fabuloso, muy impactados por el cariño del público, ya que ha recibido hasta regalo Mimi Alegrand en muestra de cariño de su público.

¿Cómo es Luis Miguel Sosa?

-“Es una persona entrovertida, cálida, directa espontánea y muy sincera… le gusta ayudar a quién puede y jamás espera la devolución de lo que brinda, tiene su carácter también pero si se enoja es medio difícil que dure mucho su enojo ya que con un mate y una charla ya pasa, pero al final es simplemente un loco soñador”.

-¿Qué temas se abordan en el programa?

-“Temas de actualidad, de interés general pero siempre con humor jamás abordamos cuestiones para ofender al televidente, no se tocan temas religiosos, ni de política, muchas veces se habla de moda, de cultura… en este segundo ciclo se está tratando de fomentar a los cantantes y actores salteños que son los verdaderos protagonistas del tema ¿Cómo reacciona el público?

“Comparten muchos pensamientos… en realidad a veces están de acuerdo y otras veces no, pero siempre en forma de humor respetan al personaje, recordamos que el pensamiento del personaje no es el mismo que tengo yo en lo personal es allí donde se ve realmente el trabajo actoral de respetar la postura del personaje y no la persona, muchos de los seguidores piensan y no se animan a decirlo pero como ven que lo dice desde el humor es recíproco el pensamiento en general.

-¿Qué coincidencias y diferencias tiene Mimí Alegrand con Luis Miguel?

-“Las similitudes que tienen es el humor de ambos, lo directo, decir lo que piensan así como cuando le preguntás a un niño y sabes que no te mentirá… que te dirá la verdad sin filtro. En eso nos parecemos y en la vida que ha llevado Mimi y Luis Miguel, después en pesnamientos políticos y demás no… eso forma parte del personaje”.

¿Cómo se viven los preparativos del programa?

-”Les cuento que se graba desde el comedor de casa que es pequeño y hacemos magia para que cada programa se vea distinto.

Los preparativos comienzan los martes con la producción de lo que se viene el domingo como fotos, hablar con los invitados, ver qué se va a servir de cena, las luces telas, vestuario, maquillaje, y dirigir la música lo que se va a pasar en los monitores, ahora se agregó sorpresas para los invitados, los domingos mientras todos pasean tomamos mate en casa con mis amigos y ya me dan una mano en la preparación pero para mí los domingos son especiales… nos reímos mucho antes de comenzar.

Y no sabés qué amor tengo yo especialmente por el teatro me salvó en una estapa muy difícil de mi vida

Aveces se encarga Jorge Menoni director de grupo teatral de Leé Varietté y si no quién esté a la vuelta como mi pareja, o Antonella. Y Dario Azambuja.

Todo se dirige bajo mi opinión ya que en la vida real Mirta Legrand es así (risas).

-¿Cómo se proyecta hacia el futuro?

-“Logrando estapas que aún me falta por lograr… en lo personal casarme el año que viene … posiblemente en otra ciudad es la aspiración personal.

Y en lo artístico proyecto siempre ser recordado y una frase que no es mía pero me gustaría ser una leyenda con una sonrisa siempre de quién me recuerde”.

-¿Por qué se imagina instalado en otra ciudad?

“Porque aquí en Salto es muy difícil vivir de lo que amamos…como en mi caso soy asesor de imagen y en otras partes del mundo o sin ir más lejos en la capital se paga mucho más de lo que es realmente el trabajo, así como en la parte artística también hay mucho más posibilidades”.

-¿Alguna vez se sintió discriminado por su orientación sexual?

-“Muchas veces cuando era más joven sobre todo dolían las palabras. Nunca fue fácil pero cuando obtuve el apoyo de mi familia eso pasó a segundo plano.

Fue liberador y sanador… la gente en realidad discrimina mucho… no solo por la elección sexual, sino por muchas cosas.

Hoy entiendo que el respeto me lo gané trabajando y hoy ya no puedo decir que siento discriminación y sí mucho cariño que me prodigan quienes me conocen”.

-¿Cómo es su visión de mundo ideal?

-“Sin contaminación mental ,ya que absorbemos mucha televisión y creemos en un mundo que no existe muchas veces… para mí el mundo ideal sería aquel en que éramos más solidarios con el projimo, nos sentábamos en la vereda a jugar… dejábamos las cosas afuera, donde el dinero te daba para mucho, donde la guerra no es lo que es hoy en día y no moría tanta gente inocente por el poder y dominio del ser humano”.