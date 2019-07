Sostienen que las autoridades saben del asunto

En Salto hay más de 140 bocas de venta de drogas registradas por la Policía, bocas que tienen en la mira y que saben de su existencia, pero el efecto y el problema trascienden esos números. Quizás lo más alarmante de todo esto es saber que en las calles hay niños de 10 y 11 años que están consumiendo y que han abandonado la escuela, que sus familias no pueden con sus vidas y que el Estado no interviene.

Pero además de haber sufrido la situación y de estar atravesando momentos críticos, hay personas que tomaron cartas en el asunto para tratar de forjar un rumbo diferente en estos temas. En tal sentido, Rosario Ugolino e Isabel Quiros, dos madres golpeadas por ver a sus hijos en estado de adicción, promueven el grupo de familiares de adictos a la pasta base.

Tras mantener una reunión en un local del centro de la ciudad, ahora quieren que la gente se una a ellos y que quienes como ellas sufren esta situación, promuevan cambios para lograr una realidad diferente sobre todo para los más jóvenes. Esto fue parte del diálogo que ambas mantuvieron con EL PUEBLO.

EL FUTURO

«Estos gurises que están consumiendo drogas en las calles son el futuro de Salto y tenemos que hacer algo porque no podemos dejarlos así, hay que trabajar en el tema. Yo vivo a una cuadra del Centro de Salud de Salto Nuevo y veo todos los días como los gurises con 10 u 11 años de edad ya no van más a la escuela y lo que hacen es drogarse en las calles, y los vemos, no nos lo cuenta nadie», dijo Isabel Quiros, una integrante del grupo de madres de adictos a la droga que han conformado un núcleo de personas en Salto para trabajar en el tema.

«Es algo que los vemos a diario consumiendo pasta base, fumando porros o tomando alcohol con pastillas, es una realidad que nos rompe los ojos a todos, porque los vemos ahí y son apenas chiquilines», señaló.

Por su parte, Rosario Ugolino que también conforma e impulsa este grupo, expresó que «tampoco las autoridades han tomado cartas en el asunto y ese es un problema, muchas veces uno sabe donde venden droga y les denuncia a las autoridades pero ellos también saben y miran para otro lado, hemos denunciado donde venden pasta base porque las cosas de uno van a parar ahí cuando se tiene un familiar que es adicto y son las cosas que uno ha hecho en la vida con tanto sacrificio, pero que terminan en manos del que vende en una boca».

Quiros dijo que su hijo cayó preso a los 28 años de edad por cometer una rapiña bajo el efecto de la droga, aunque dice sentir un alivio al verlo hoy ya recuperado y en libertad. «Ahora busca trabajo, y encara la vida de otra manera, porque al caer preso aprendió lo que era estar en ese lugar, todo por la droga».

También comentó que así como su hijo, muchas personas del entorno tienen poco nivel de estudio y se han dedicado a trabajar en la cosecha del citrus, aunque cuando la situación ha sido adversa, y no han encontrado trabajo «muchos de los jóvenes del barrio han caído en el consumo de drogas, porque no encuentran nada para hacer y terminan ahí y eso se ha vuelto un grave problema para sus familias y sobre todo para ellos mismos».

Comentaron que han visto a sus hijos trabajar duramente en las cosechas del citrus y con el dinero obtenido, ir a comprarse calzado de marca y caro el que terminan empeñando en las bocas de pasta base después por monedas, para poder conseguir drogas.

Ugolino y Quiros quieren que la gente que participó de la primera reunión, sigan juntando personas que se vean afectadas por la misma situación, para poder tener una red de familiares que trabajen juntos para tratar de frenar esta situación que se ha vuelto incontrolable.

Las políticas sociales que existen actualmente, según dijeron «no brindan ayuda ni respaldo para estos casos, no hay internación compulsiva, no hay control ni seguimiento para las personas afectadas y cuando pasan por esos departamentos donde hay centros de rehabilitación, en muchos lugares los explotan, los mandan a trabajar y ni siquiera les dan una alimentacion decente y digna para que ellos se sientan estimulados a que el esfuerzo vale».

El problema de la droga sigue aumentando y afirmaron que «cada vez son más los jóvenes y niños que están metidos en esto, y si no trabajamos todos en conjunto para lograr un resultado, las cosas no van a ir del todo bien», afirmaron.