Al celebrarse el Día de la Educación Pública.

El Maestro Técnico en Electrónica, Ingeniero Tecnológico en Electrónica y Magister en Educación Camilo Monetta – en el marco del Día de la Educación –celebrado el pasado 1ro. de octubre -señaló lo siguiente- “Arribamos una vez más a esta fecha de conmemoración del día de la educación pública, ya que desde el año 2010 se dispuso que en esta fecha del mes de setiembre los centros educativos se abran a la comunidad. Celebramos tener en nuestro país el acceso a la educación pública de todos nuestros ciudadanos. Pero debemos de señalar que nos encuentra en una fuerte crisis de todos los sistemas educativos y una mirada desatenta del gobierno y de los partidos políticos sobre la problemática. “Donde no se buscan soluciones de fondo, sino que emparcha sobre la marcha sin buscar las razones de fondo para intentar dar soluciones.

Ejemplo de ello es el desconocimiento del congreso Julio Castro, una ley de educación existente en papeles y no en los hechos, una ministra de educación que desestima públicamente la capacidad de un maestro, estos son algunos de los hechos que nos hace pensar que la educación en este país no se la toma en serio. Es muy nombrada en tiempos de campaña política pero a la hora de los hechos, hacen poco.

Flexibilizan los sistemas evaluativos, para presentar mejores resultados numéricos, mayor número de alumnos aprobados, pero la calidad de esos alumnos se ve afectada. Se mejoran los números, no así los resultados. Claro ejemplo de esto son los FPB (Formación Profesional Básica) alumnos que recibimos en UTU, son alumnos que quedaron fuera del sistema de secundaria y UTU se hace cargo, volviéndolos a acercar al ámbito educativo. Cuando el fuerte de UTU siempre fue la formación técnica, hoy tan olvidada. A pesar de las cosas malas que podemos señalar, hay que celebrar que tenemos en nuestro país el acceso a la educación pública y gratuita para todos” – razonó el docente.