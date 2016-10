“No lo esperaba, me parece que es un exceso de amistad”, dijo emocionado Malaquina en un tramo de la conversación mantenida ayer con EL PUEBLO, al ser consultado sobre la iniciativa de la Intendencia de denominar con su nombre un tramo de la Costanera.

El tres veces Intendente de Salto festejó ayer sus 80 años rodeado de amigos y correligionarios y cuando EL PUEBLO le formuló la pregunta se emocionó casi hasta las lágrimas, admitiendo que el Intendente Andrés Lima le llamó para decírselo y él se sorprendió porque quien la llamaba era un político del FA, sostuvo que la gente no sabe el aprecio y la amistad que hay entre los políticos, aunque no sean del mismo partido. Ampliaremos.