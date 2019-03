Será en plena calle y con cervezas artesanales

Mañana sábado, en horas de la noche, la esquina de Soca y 8 de octubre lucirá diferente. Se cortará el tránsito, se colocará un vallado especial y escenario. Allí, en plena calle, será celebrado San Patricio.

El Club de Leones Los Azahares, institución organizadora del evento, viene ajustando los detalles; será la segunda edición y tendrá algunos cambios respecto a la primera; entre ellos, quizás el más destacado es precisamente el lugar, porque aquella (la del año pasado) se cumplió en el Mercado 18 de Julio, en tanto la de ahora será al aire libre. Funciona en esa esquina una cervecería artesanal y la fiesta tendrá justamente a las distintas cervezas que artesanalmente se fabrican en Salto como uno de sus centros de atracción. Sucede que esta fiesta, surgida en Irlanda, consiste especialmente en degustar cerveza y escuchar rock. Por eso, la actividad en Salto, donde varias cervecerías del medio exhibirán sus productos en distintos stands, “estará animada por cuatro bandas de rock: dos de Concordia, una de Montevideo y una de Salto”, explicaron a EL PUEBLO Karina Cunha y Emilio Ramos, integrantes del Club de Leones. Pero también anexarán venta de jugos y alimentos. Comentaron además que “la fecha de San Patricio es el 17 de marzo, pero como es domingo, preferimos hacer la fiesta un día antes, el sábado 16, y llegar a las doce, es decir, al día 17”. Si bien se trata de una festividad extranjera y originaria de un país lejano, entienden que es una buena ocasión “para hacer el evento y aprovechar la oportunidad; vimos que en Salto no se hacía y es una ayuda económica para los Leones. El año pasado fue muy lindo, fue tanto el esfuerzo que hicimos y todo salió muy bien, y esperamos que este año sea mejor”.

Recaudación “para volcarla otra vez a la sociedad”

“Hay que dejar claro que esa ayuda económica es para volcarla otra vez a la sociedad. Es una fiesta que se destina a obras, la gente tiene que saber que no le va a dejar plata al Club de Leones sino que es como una donación que será volcada a concretar obras para la sociedad, por ejemplo para un trabajo en conjunto con el Hospital que estamos haciendo para adquirir un Tacómetro de mesa, que es un aparato oftalmológico”, dijeron los entrevistados.

Además, la institución colabora con muchas personas con problemas de salud que no pueden adquirir por sus propios medios determinados elementos para su rehabilitación, y a costear esa ayuda también será destinada buena parte de la recaudación que deje esta fiesta: “Tenemos prestaciones de equipos ortopédicos, hemos prestado sillas de ruedas, muletas, andadores, incluso a niños hemos prestado sillas. Y ocurre que algunas nos devuelven y otras no, entonces queremos comprar ese tipo de cosas porque siempre tenemos que tener para prestar”. Entre los aspectos a tener en cuenta, señalaron los organizadores que “el año pasado teníamos vasos de vidrio con un sticker del Club, este año los vasos serán serigrafiados, son vasos que se entregan al público con la entrada.

Se cobra una entrada de 200 pesos, se entrega el vaso y se tiene derecho a una degustación gratis de cerveza artesanal de Salto, además se participa de sorteos, para eso hay pulseras con el logo y número, y al final se sorteará una camiseta de Edinson Cavani autografiada”. Comenzará el evento a la hora 21:00. Por consultas y reserva de entradas: celular 099 575 698 o a través de Facebook o Instagram: Club LEO Salto los Azahares.