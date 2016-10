Mañana viernes se cumplirá un paro nacional de FUECYS (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios) desde las 10 de la mañana y hasta finalizar la jornada. En nuestra ciudad está previsto además, una concentración en Plaza Artigas a partir de la hora 10 con lectura de proclama al mediodía y posteriormente se llevará a cabo una marcha por calle Uruguay.

Según informó a ELPUBLO, Héctor Medietta, Presidente de la Mesa Departamental del sindicado, el paro se realiza en momentos en que se está negociando en las rondas de los Consejos de Salarios. Todavía no se cerraron todos los grupos con la Cámara Empresarial, informó Mendietta, lo que alienta a los trabajadores a reclamar mejores condiciones laborales y mejor salario.

FUECYS, nuclea toda el área comercial, desde ferreterías, barracas, comercios del rubro vestimenta, calzado, etc.

900 AFILIADOS EN SALTO

En Salto, hay cerca de 900 trabajadores afiliados al sindicato, sin embargo “el miedo a la represalia del empleador” todavía continúa siendo uno de los principales frenos al momento de la agremiación de los trabajadores, explicó el dirigente.

“En Montevideo y la costa de Canelones prácticamente se paralizan todos los comercios y en el interior todavía cuesta un poco lograr la adhesión, en eso tenemos que ser realistas, pero ya se comprometieron seis gremios”, comentó Mendietta.

“El miedo del trabajador, por más que uno le explique cómo es el tema y los derechos que tenemos por la ley, es difícil lograr la adhesión”, agregó.

BAJOS SALARIOS

En el sector, los trabajadores reclaman que los salarios son muy bajos y que deben mejorarse, alrededor del 25 % de los trabajadores ganan entre 10 y 15 mil pesos y otro tanto llega a ganar entre 15 y 20 mil pesos.

El reclamo puntual es que el salario mínimo del sector sea de 20 mil pesos “en la mano” (sin los descuentos legales) y los dirigentes aspiran a concretar esta lucha.

MÁS SINDICATOS

Las movilizaciones sindicales están a la orden del día y a la serie de manifestaciones que plantean los distintos gremios de trabajadores de nuestro medio, se van sumando reclamos que terminan en situaciones de conflictos que por el momento no encuentran soluciones.

En la jornada del martes, el sindicato único de la construcción (SUNCA) estuvo manifestándose en la Plaza Artigas con la presencia de representantes sindicales a nivel nacional que plantearon los problemas que enfrenta ese sector.

En tanto que ahora son los trabajadores de industria y comercio los que se suman a las quejas. Los sindicatos en torno al PIT CNT no dejan de ver una realidad casi paralela a la del gobierno y en Salto empiezan a hacerse sentir los reclamos contra las patronales, algo que hasta el momento se capitalizaba en Montevideo.

La situación se agrava y se extiende a lo que viene siendo la situación de los trabajadores del citrus en nuestro departamento que están padeciendo la falta de trabajo, desde el gobierno se les concedió una extensión del seguro de paro, que no es la medida que soluciona los problemas de fondo pero al menos es un paliativo importante a la situación que se les plantea. Así como también otros de los que vienen sufriendo el embate de la falta de acuerdos y que derivó en el despido masivo de todos fue el cierre de la Aldea de la Bondad, cuyos trabajadores están inmersos en una situación de inseguridad por no haber una organización en el Uruguay que se haga cargo de ese lugar.

Desde hace algún tiempo hasta ahora las calles aledañas al Ministerio de Trabajo han sonado porque la concentraciones además ponen a los vecinos de un lado y del otro de la vía. Están quienes apoyan las medidas y se bancan las cosas sin chistar y quienes denuncian cada vez que esto ocurre. Lo que sucede es que los sindicatos utilizan ahora sus fueros para lograr reordenamiento internos y la busca de nuevas posibilidades.