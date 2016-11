Una nueva marcha en conmemoración del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, organizada por la Coordinadora Departamental de Género de Salto, se llevará a cabo mañana viernes en Salto.

La concentración será en la plaza de los Treinta y Tres para luego realizar la marcha en silencio y con atuendos de color negro en señal de luto, por calle Uruguay hasta la Plaza Artigas, como símbolo de respeto a todas las mujeres que han sido y son víctimas de violencia de género.

Al llegar hasta la Plaza Artigas, se leerá una proclama en alusión a la fecha y un grupo de estudiantes del Liceo Nº 4 de nuestra ciudad, representarán un tema del grupo uruguayo No Te Va Gustar denominado “Nunca más a mi lado”.

Entre las 19 y las 20:30 horas las mujeres que utilicen el servicio de ómnibus de la Intendencia de Salto no pagarán el costo del boleto si van vestidas de negro.

En conferencia de prensa realizada en la mañana del martes, los organizadores brindaron los detalles de las actividades previstas en conmemoración a esta jornada especial y EL PUEBLO consultó a las presentes sobre varios temas vinculados a la violencia de género, como las últimas cifras de muertes, el uso de las tobilleras electrónicas a los hombres responsables de casos de violencia de género y las denominadas Casa de Breve Estadía creadas para las víctimas de este tipo de flagelos.

En la oportunidad, la Directora de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez; la representante de la Asociación Civil “Mujeres Como Vos”, Paula Fernández; por parte de la Coordinadora Departamental de Género, Valeria Giovanoni; la integrante del Partido Nacional, Ariana Areta; por el sindicato de empleados bancarios AEBU, Lourdes Meirelles, por el PIT-CNT, María Gelós y por UTU, Irene Iriñiz, dieron detalles de la actividad.

22 MUJERES Y 7 NIÑOS

MUERTOS EN LO QUE VA DEL AÑO EN TODO EL PAÍS

Según informaron las presentes en lo que va del año, son 22 las mujeres que fueron asesinadas víctimas de la violencia de género y a esto se le suma la muerte de siete niños.

En Salto, el fallecimiento de una joven que fue calificado como homicidio por ajuste de cuentas y no como feminicidio fue resaltado durante la conferencia, lo que determina que a veces las cifras que se dan a nivel país no coinciden con las que se manejan por otras organizaciones que tienen cifras mayores.

“Si bien este año disminuyeron las cifras de mujeres fallecidas, eso no quiere decir que hayan disminuido las denuncias y lamentablemente siguen falleciendo mujeres a pesar de existir medidas cautelares dispuestas por la justicia (como la prohibición de acercamiento de los agresores a sus víctimas)”, comentaron.

EN MARZO LLEGARÍAN

LAS TOBILLERAS

ELECTRÓNICAS

En cuanto a las tobilleras o monitoreo electrónico, que se colocan en los agresores de violencia de género llegarían a Salto a partir de marzo del año que viene. “No es antojadiza su distribución en el país y que a Salto lleguen en marzo, eso tiene una explicación y es porque según los datos que se manejan, es en el sur del país donde se dan las cifras de violencia de género más altas. A nosotros nos confirmaron la semana pasada desde el Ministerio del Interior que las tobilleras llegarían a Salto en marzo del 2017”, informó Nelly Rodríguez.

Según explicaron, todavía se desconoce cuantas tobilleras llegarían, pero este tema además no pasa únicamente por contar con las tobilleras, sino también por todo el sistema de respuesta que se articula para que se instale este monitoreo de estas características en Salto.

DOS MUJERES VIVEN

MOMENTÁNEAMENTE

EN LAS CASAS DE

BREVE ESTADÍA

Durante la conferencia de prensa que organizaron para informar las actividades del día de mañana, fue informado también de la existencia de dos refugios, denominados Casas de Breve Estadía en Salto, para las víctimas de violencia.

Una de ellas para las víctimas de violencia doméstica mayores de 18 años con riesgo de vida y otra para víctimas de violencia de género. La capacidad es de 16 plazas en una casa y de cuatro en la otra; y al momento hay solo dos personas viviendo allí.

El servicio que se brinda en esta casas de breve estadía comprende todo el acompañamiento técnico, como asistentes sociales, psicólogos y demás especialistas, haciendo las veces de contención además de los educadores de cotidianeidad que son quienes los acompañan todos los días en sus rutinas como por ejemplo si la mujer tiene que ir al médico, etc.

Al tratarse de casas de breve estadía para víctimas de violencia se mantiene el mismo protocolo que INMUJERES maneja en otras casas de similares características en el resto del país. Las mujeres que vivan allí, solo pueden permanecer temporalmente y pueden concurrir con sus hijos. En principio el plazo es de 60 días pero puede ser extensible por más tiempo según la particularidad de cada caso y en base a la evaluación del equipo técnico.

UN TRABAJO

INTERINSTITUCIONAL

En Salto se está trabajando institucionalmente en forma “bastante organizada” en este tema, explicaron, en lo que tiene que ver con el servicio de violencia del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), a través de su equipo técnico, la UEVD (Unidad Especializada de Violencia Doméstica) del MI (Ministerio del Interior), la Unidad de Género de la Intendencia de Salto, entre otros organismos. El trabajo pasa sobre todo por el cruzamiento de datos, el abordaje de la temática que engloba todo un equipo técnico e interinstitucional y el camino hacia una mayor toma de conciencia sobre la situación de la violencia de género.