El próximo viernes 1ro – de septiembre se presentará el Fondo para el Desarrollo en Salto;

es una actividad organizada por la Mesa Intercooperativa de Salto y se darán a conocer nuevas líneas programático – estratégicas del Fondo para el Desarrollo 2017.

Van a estar presentes en el lanzamiento en Salto, integrantes de INACOOP, y la invitación es abierta a todo público, pero sobre todo va dirigida a cooperativas y grupos integrantes del sector de la Economía Solidaria – así lo informó Doris Correa. El FONDES es el Fondo para el Desarrollo, y se nutre del 30% de los excedentes del BROU. En su momento, estos fondos eran gestionados por un comité que decidía a cuales proyectos apoyar. A partir de la Ley 19377, promulgada el 20 de agosto de 2015, y recientemente publicada, se formó el FONDES-INACOOP.

En la actualidad, el FONDES se divide en dos partes. Una administrada por la Agencia Nacional de Desarrollo, y otra administrada por INACOOP. la parte gestionada por INACOOP, va dirigida a aprobar proyectos viables y sustentables, de cooperativas, o grupos precooperativos o integrantes del sector de la Economía Solidaria.

El apoyo consiste básicamente en Asistencia técnica, capacitación y préstamos para desarrollar emprendimientos autogestionados

Invitamos a quienes quieran tener más información y de primera mano, a participar de la charla. Viernes 1º de setiembre, en el 3 piso de la Universidad, en la sala de Proyecciones, a las 20 horas.

como te decía el otro día, constantemente están surgiendo nuevas cooperativas.

En el país en general, y en Salto en particular. Siempre que la gente tenga necesidad de algo y se de cuenta que la mejor forma de lograr cubrir esa necesidad, es juntándose con otras personas que tengan la misma necesidad, van a estar naciendo nuevas cooperativas

creo que es una propuesta muy interesante, que puede colaborar en el desarrollo de proyectos que tengan las cooperativas,y también a mejorar su gestión, mediante el apoyo de asistencia técnica, entre otras cosas. Vale destacar que la Mesa Intercooperativa de Salto, con el apoyo de INACOOP, cuenta nuevamente con una referente técnica y promotora, la Sra. Cecilia Goncálvez fue nombrada a partir de este mes y estará trabajando conjuntamente con la MIS.

El Fondo para el Desarrollo (FONDES) se crea el 27 de setiembre de 2011 mediante el Decreto Nº 341/011, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 18.716 del 24 de diciembre de 2010.

Establece que priorizará el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en articular modelos autogestionarios, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, dando especial atención a la reinversión de las utilidades.

Por lo tanto es una herramienta que busca potenciar un sector con características particulares y que carece de suficiente apoyo por parte de las políticas públicas, por ejemplo, a nivel crediticio producto de la falta de garantías, entre otros aspectos.

Los destinatarios de los préstamos principalmente son empresas recuperadas que hoy son autogestionadas.

De esta forma se están salvando los puestos de trabajo que se perderían en caso de que la empresa cierre definitivamente. Ahora si este es uno de los objetivos primordiales, por qué no se extienden estos beneficios para el resto de las empresas recuperadas o con problemas financiaros sean autogestionadas o no y que precisan en determinado momento un apoyo financiero con las facilidades que prevé el FONDES.

En otras palabras por qué no se destinan estos fondos a empresas que prueben que realmente son viables desde el punto de vista económico. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

PRINCIPIOS

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. La Declaración de Identidad acordada en Manchester define un conjunto de siete principios cooperativos fundamentales:

1er. Principio: Membresía abierta y voluntaria

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

2º Principio: Control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), mientras que las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos.

3er. Principio: Participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membrecía.

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa y el apoyo a otras actividades, según lo apruebe la membrecía.

4º Principio: Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía.

5º Principio: Educación, entrenamiento e información. Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

6º Principio: Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo. Trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

7º Principio: Compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.