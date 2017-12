El Licenciado en Relaciones Internacionales Manuel Llobet – quien divulga los hechos culturales de nuestra ciudad en su sitio on line “Salto Sale” nos compartió su reflexión de cómo ha sido la dinámica de la movida en el presente 2017.

Ha sido un buen año en cuanto a actividades culturales se refiere… perfectible claro está, pero me parece que este 2017 trajo consigo un envión llamado Sistema de Circulación Cultural” – destacó.

Algo tan esperado por quién suscribe,siempre me pregunté ¿Por qué así como el litoral articula polítcas turísticas no hace lo mismo con las actividades culturales?

Esto lo he hablado con Antonio Carámbula cuando era Viceministro de Turismo, con José Luis Perazza(Director de Turismo de Soriano) y tanto con Liliám Silvera y Jorge de Souza, directores de cultura de Paysandú y Salto.

A todos les di mi parecer y coincidíamos.

Este año, vi la concreción de algo que pretendía para el litoral y para los que estamos involucrados en las actividades culturales directa o indirectamente.

Esto permite que se determine un presupuesto para música, teatro, presentaciones de libros etcétera, para que los mismos se presenten en cada departamento que integra el Corredor de los Pájaros Pintados.

Desde el punto de vista cultural este fue el hecho más relevante.

También el aporte que hace Regional Norte, a la cultura general…es sumamente valorable en épocas donde la cultura tiende a estar cercada por bajo presupuesto o por indiferencia.

Actividades basadas en el interés general para que toda la población sea partícipe, buscando potenciar el nivel cultural allende del grado académico.

Respecto a el trabajo de la Dirección Departamental de Cultura: tuvo sus altos promoviendo actividades e intentando descentralizar pero tambièn sus bajos como el caso del «Mes de la música» en este octubre último.

El del pasado año fue bueno y éste debería haber sido mejor.

Ahora, ¿Qué presupuesto tuvo el mismo?. Nunca le escuché al intendente el grado de interés para promover actividades culturales y si es sabedor de que la cultura es una inversión que atrae publico turistas y dividendos.

Y con ese dinero, trabaja desde el taxista hasta la señora que maquillla.

También es válido decir que gestores culturales no se conforman con obtener de la intendencia un espacio fìsico sino también, buscan la esponsorización y siempre están pretendiendo que les den…así es facilísimo.

Quiero ver que se gestione con el respaldo de la Intendencia en cuanto a logística y espacio físico. Ahora, lo otro depende de tus relaciones y vínculos, arriesgarse y saber en lo que vas a invertir porque no todo es rentable.

También fue un año beneficioso en cuanto al caudal de turistas…a muchos argentinos les favorece venir a Salto por el tipo de cambio,cenar y asistir a un show en nuestro departamento.

Son factores exógenos pero los debemos asignar un grado de importancia superlativo porque amplìan el nicho de mercado”.

-¿Qué características tiene la movida local?

“Hay espacios privados que abrieron sus puertas ofreciendo una carta gastronòmica, pero tambièn, favoreciendo in situ la participación de músicos locales show mediante.

Hace solo diez años atrás, nadie se imaginaba que una parrilla o restaurant debieran tener un show musical para favorecer la asistencia de clientes. Hoy día, ya no nos resulta sorprendente que un local gastronómico tenga un recital en vivo. En ese plano los músicos locales se han visto favorecidos por la ampliación de espacios fìsicos pequeños donde poder tocar.

Salto desde hace tres años a la fecha experimenta una caída en los boliches bailables en estilo y opciones.Hay un segmento de poblaciòn con buen gusto musical que queda por fuera de ese mercado.o te comentan Voy a ese lugar porque es lo único que hay.

Las alternativas en este rubro y en el de los pubs es mínima. Al menos este año, Mastra le devolvió el pub a la noche salteña y es uno de los lugares más concurridos por un segmento etario que oscila mayormente de los 25 a 45.

Captó un mercado que buscaba y aún busca otros lugares.

Ahora en diciembre por suerte, estará abriendo otro pub. Estaría faltando una especie de Brickell como en Montevideo: resto pub que después de la una de la madrugada es baile.Entiendo que no es fácil,al principio todos quieren un lugar diferente con otro estilo pero una vez abierto necesitàs un mercado importante de gente, necesitàs que ese mercado se expanda para que así exista el recambio.

Hay una carga impositiva de por medio que es uniforme como no lo es a veces la clientela del mes. Amigos que gustan del mismo estilo me han planteado ¿Por qué no abrís un lugar así?

No tengo tiempo para hacer de kamikaze pero en mi caso no es por atrevimiento, sino por tiempo disponible para ser un atrevido en ese rubro,del que disfruto pero si quisiera trabajarlo debería dedicarme con el tiempo que amerita un emprendimiento de esas características.

Los recambios generacionales son vertiginosos. Salto tiene la suerte de ser una ciudad universitaria y eso implica tener una cantidad de jóvenes que salen y consumen que no tienen todos los departamentos. El salteño mantiene la tradición de salir y de disfrutar de actividades culturales,pero no es el mismo publico que antes. Los recambios generacionales son vertiginosos.

Hoy tenés la generaciòn Netflix que se queda pegada frente a una pantalla toda la noche o jugando a los videojuegos (gente de 30 y hasta 40). No los entiendo, deberán creer en la reencarnación y que hay otra vida para salir y conectarse con la gente.

Desde el punto de vista cultural la sociedad salteña ha cambiado,hoy se busca más el entretenimiento.

El público que gusta de asistir a una sinfónica, una camerata, una obra de teatro es siempre el mismo y si aún se mantiene…es porque Salto tiene una tradición cultural de larga data.

Pero hay algo que se debe precisar y es un tema que reviste un somero análisis: hay un público con poder adquisitivo que sería el principal, para fomentar el desarrollo de actividades culturales de diversa índole:teatro,conciertos,un ballet (como asistían sus abuelos) pero el nivel cultural de estas generaciones no es el mismo.

Prefieren pegarse un piletazo en el club y llegar a la casa temprano para no perderse la novela brasilera. Ahí tenés un fuerte vacío de mercado para determinadas actividades.

Sin embargo vienen actores de televisión argentina a continuar en el teatro lo que hacen por televisión , y este publico acompaña sin importar el valor de las entradas,por lo que te decía, prefieren el entretenimiento. No los convocan los actores (ya que en su mayoría no son de relevancia), los convoca un fuerte patrón cultural llamado televisión el entertainment, lo mediático y fácil de digerir.

En conclusión, la movida salteña siempre estará presente, debería mejorar de todas formas en cuanto: alternativas estilos e infraestructura.

¿Qué proyectos tiene para el año que viene?

-“Salto Sale está llegando en diciembre a su cuarto año, difundiendo y cubriendo actividades culturales y/o recreativas, tanto en Salto como en el Uruguay y los proyectos estàn encaminados. Uno es la nueva web, que saldrá para el cumpleaños número 4 de La Salidora.

Otro el formato de televisión digital. Habrá un programa semanal de SS en nuestro canal de Youtube (el estudio se està acondicionando) en todo caso arrancará en el 2018.

Para el pròximo año se viene la sexta ediciòn de «Sabores Salteños» y poco antes la idea es traer a Pablo Krantz a tocar en Salto. un músico franco argentino que siempre quise traer,proyectando el año en la organización de eventos.

Mi problema es que no dispongo del tiempo que desearía… tengo dos actividades particulares ademàs de la web, trabajo en un escritorio, doy clase en facultad,además de organizar algún evento. Voy alternando ja,encima agarrè la changa de cantar, es un dúo tributo a Andrès Calamaro que se llama Donde Manda Marinero… dicho sea de paso, debutamos el viernes en una degustación de vinos.

Cada año que pasa redoblo la apuesta, soy un cultor de intentar superarse día a día podrás lograrlo o no, pero siempre hay que intentarlo.

Seguir con las coberturas de Salto Sale por el Uruguay, que tanto disfruto.

Este año hicimos la de Martinho Da Vila y Andrès Calamaro, ambas en el Auditorio Sodre. Seguir regalando por el facebook de Salto Sale «Manuel LLobet», como regalamos este año, arrancamos sorteando entradas para Martinho Da Vila y seguimos regalando entradas para el cine teatro y eventos en Salto y Montevideo.

Tengo la suerte de tener una resistencia física importante para las actividades que realizo,me acostumbré a dormir poco,claro que soy conciente que a la larga este ritmo se paga.Pero la propia dinàmica de Salto Sale se extrapoló a mi vida personal.