Por tercer año consecutivo, Marcelo Cattani y Pablo Cunha, dictarán el Curso de Fotografía, que aspira a formar profesionales en la materia, impartiendo clases teóricas y prácticas. Estas, comenzarán el próximo 1º de abril y durará hasta el 23 de septiembre, indicaron a EL PUEBLO los entrevistados.

¿Tercer año consecutivo dictando cursos de fotografía juntos?

MC: Así es, muy contentos, es algo que nos encanta hacer. Es un curso pensado y diagramado con todas las exigencias necesarias para formar un fotógrafo profesional, una persona que una vez terminado el mismo, si así lo quisiera o necesitara, pueda trabajar tranquilo de este hermosísimo arte y profesión, de hecho, en el mercado uruguayo hay muchos fotógrafos formados en mis cursos cuando los dictaba solo y también y muchos en los dos cursos anteriores dictados con Pablo. Eso, es motivo de orgullo.

Marcelo, gran trayectoria, viajes, exposiciones nacionales e internacionales, premios, ¿todo suma?

Así es, la experiencia personal, las vivencias de exponer y trabajar en lugares tan disímiles como pueden ser Nueva York y La Habana, pasando por un Mundial de Fútbol y por tantos otros lugares también se vuelca en el curso, todo se comparte, al igual que la gran formación académica que hoy tiene Pablo tanto partiendo de un curso mío, pasando por la Univ. Tec. Nac. Argentina, Miami, Montevideo, work shops en muchas partes, sus viajes por muchos lados, su música, su plástica, todo eso lo sumamos y compartimos en el curso, así lo sentimos.

Pablo, contanos sobre el curso en sí.

Antes que nada, destacar la honestidad del mismo, el gran respeto por el esfuerzo de los alumnos al pagar mes a mes su mensualidad y por el tiempo dedicado a aprender. Enseñaremos en tiempo y forma todo lo que se necesita saber para resolver y conocer la gran mayoría de los “estilos” fotográficos y que después el alumno elija y forme el suyo propio. Este año, un programa “recargado”, súper completo, con standares internacionales, muy pensado, intenso, dinámico y por sobre todo muy divertido y didáctico a la vez. No hemos subido el precio respecto del pasado año y consideramos tener una excelente relación precio – calidad y cantidad educativa.

¿Nos cuentan cuándo comienza, cuánto dura y cómo se desarrolla el curso?

PC: El curso comienza el lunes 1º de Abril y durará hasta el 23 de Setiembre. Será una clase teórica-práctica semanal de dos horas, dos horas y fracción y una salida práctica por cada clase teórica. Cada salida práctica será de un mínimo de tres horas en adelante, para que todos puedan participar y aprovechar al máximo la misma. Por ejemplo, en años anteriores, cuando dimos Naturaleza y Paisaje comenzamos a las 7 am. y estuvimos más de doce horas en un lugar espectacular que nos proporcionaba todas las comodidades para los alumnos y todo el entorno para desarrollar la técnica aprendida.

Cabe destacar que, si por alguna razón se suspendiera alguna clase o salida práctica, las mismas siempre se reponen siguiendo el hilo conductor del programa y si por esa causa el curso se extendiera más del 23 de setiembre, esa “extensión” no la cobramos.

¿Dónde se dictarán las clases?

MC: Las clases teóricas prácticas, serán en el estudio de calle Brasil 874. Allí cada alumno tendrá su lugar, un aula acondicionada a cada tema, los esperamos siempre con un cafecito, té, agua, ambiente climatizado y algunos otros detalles importantes. Las clases prácticas, dependiendo del tema, fijamos día, lugar y horario a conveniencia de todos y a necesidad de la técnica a aplicar, por ejemplo para Lighting painting, necesitamos oscuridad total y un espacio lo más grande posible, los años anteriores fuimos a una chacra muy cerquita de la ciudad (muchas gracias Fabiana) y pasamos más de cuatro horas maravillosas, éramos “niños aprendiendo” (risas) y se obtuvieron resultados muy, muy buenos. También eso permite que cada alumno acomode sus horarios y pueda seguir todo el hilo del curso sin perderse nada y por sobre todo evolucionar y divertirse constantemente.

¿Otros detalles a tener en cuenta?

PC: Amén de los conocimientos y experiencias, para cada clase nosotros ponemos toda nuestra tecnología, que es mucha, a disposición de los alumnos, incluso, prestamos nuestros propios equipos para quien no tenga (cámaras, lentes, flashes, etc.) nivel acorde a lo que hoy se usa en el mundo.

También, destacamos que durante el curso, vamos dando tareas domiciliarias y hacemos evaluaciones.

Terminamos el mismo con un ágape, donde entregamos los diplomas y una posterior Muestra Fotográfica pública, que empezamos a armar a partir de cierta parte del curso (participación no obligatoria).

Marcelo, ¿algo para agregar?

Agradecer a Adriana, a Diario EL PUEBLO por esta nota e invitar al público a la primera charla informativa del curso. Es libre, gratuita y sin compromiso; la daremos el próximo viernes 8 a las 20:00 horas en el estudio de calle Brasil 874. Brindaremos muchos más detalles, entregaremos los programas, fichas de inscripción y podrán consultar todo lo que deseen.

También, queremos agradecer a los muchos “ya alumnos 2019” que se interesaron y están confirmando su inscripción. Las planillas de inscripción las entregaremos en la charla como decíamos, también estarán a disposición en el estudio (de 08 a 12 hs.) o también se pueden comunicar directamente con nosotros a nuestras redes sociales o nuestros teléfonos personales y con mucho gusto pasaremos toda la información. Desde ya los esperamos.

Los datos para que puedan comunicarse son: Estudio: Brasil 874, teléfono 473 39 380. Facebook: Marcelo Cattani estudio fotográfico. Número particular: 098 281 391 y whats app. Facebook e Instagram: Marcelo Federico Cattani. Los datos de Pablo son: celular: 099 551 107 y whats app. Facebook e Instagram: Pablo Cunha Raviola