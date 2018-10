Insiste en que ADEOMS viola sus derechos al no permitirle ser candidato en las elecciones del viernes 26

Llegó con la silla plegable de color verde en la mano a la hora señalada. En ese momento un enjambre de periodistas se abalanzaron sobre él y con total tranquilidad contó lo que iba a hacer. Dijo que estaba tomando medidas porque “no le quedaba otra alternativa”. Otros exsindicalistas y funcionarios municipales se acercaron y conversaron con él, lo animaron y le dieron para adelante.

Al rato, Marcelo Nobre, el integrante del sindicato de funcionarios municipales ADEOMS, se sentó y anunció el inicio de una huelga de hambre, con el fin de que se aclarara su situación ya que está convencido que puede ser candidato en las elecciones que se celebran este viernes y que renuevan al Consejo Directivo de la gremial.

Nobre sostuvo que esta película ya la vivieron el año pasado cuando el dirigente José “Chelo” Cardozo, que era el principal dirigente opositor a la actual dirigencia fue suspendido con el fin de que no fuera candidato y con ello “los actuales directivos se pudieran quedar en sus cargos”.

Pero esta vez señaló que “se la hicieron”. Porque una asamblea del 5 de octubre resolvió que los funcionarios que tienen un juicio contra el sindicato no pueden presentarse como directivos hasta que el mismo sea resuelto, pero Nobre insiste en que él no tiene ningún juicio pendiente contra el gremio.

Hace 12 años que trabaja en la Intendencia, entró por un sorteo realizado en la Junta Departamental en la administración de Ramón Fonticiella, tiene tres hijos chicos y dice que su mujer lo “apoyó” en esta medida que ha tomado de lo contrario no habría podido hacerlo.

Nobre quiere ser candidato y dice que tiene razón, pero la medida de protesta la tomó porque dice que le están “violando su derecho a ser candidato y a participar de las elecciones del gremio al que pertenece por persecución política”.

Dijo que lo trasladaron de sector sin motivo alguno y que ese traslado le repercutió en 14 mil pesos que perdió del sueldo “y solo yo trabajo en mi casa, me sacaron de recolección donde siempre estuve y me pasaron como sereno por la noche al parque Solari, algo que es parte de todo esto. Pero cuando vieron que yo era candidato y que tenía chances de estar en ADEOMS me hicieron esto”.

Explicó que el 25 de julio del año pasado, enviaron al Ministerio de Educación y Cultura una carta pidiendo que interviniera y observara los estatutos pero hasta ahora nadie ha venido. “Nosotros tuvimos una instancia de conciliación, no un juicio, porque cuando denunciamos irregularidades y lo hicimos públicamente, ellos nos demandaron, pero no llegamos a un juicio. Ahora están buscando la forma de sacarnos del medio y que no podamos ganar las elecciones esa es la verdad y yo con esta medida pretendo que venga alguien del MEC, revise los Estatutos y que me diga si puedo ser candidato o no en las próximas elecciones, nada más”, dijo con tranquilidad pero con convicción Marcelo Nobre, mientras a su lado se encontraba José Chelo Cardozo, que asentía en todo momento y que fue a darle el apoyo.

“Quiero que las cosas sean justas, solamente justas, que me permitan presentarme. Todo lo que está denunciando la Federación Nacional de Municipales (FNM), sobre ADEOMS Salto es verdad, lo veníamos denunciando nosotros hace rato, eso es así, hubo irregularidades que ellos deben responder por eso, y yo voy a seguir acá todo lo que pueda”, exclamó.

Marcelo Nobre no puede extender su huelga más de 15 días, porque administrativamente está en el trabajo en el régimen de falta con aviso, pero en caso de pasarse los días establecidos puede ser despedido. Por lo tanto, deberá reintegrarse en dos semanas y en todo caso, a los días volver a extender la falta con aviso con el fin de no tener problemas, pero el sueldo por todos estos días, se lo descuentan. “Estoy tomando agua y mate para no deshidratarme, pero estoy en huelga de hambre hasta que haya una solución”, afirmó, las elecciones de ADEOMS son el próximo viernes.