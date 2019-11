Convocadas por la Coordinadora departamental de Género un grupo de mujeres se movilizaron ayer a la hora señalada, pese a las inclemencias del tiempo para protestar en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Allí estuvieron presentándose con pancartas frente a todos los vehículos que pasaban y luego caminaron por el centro hasta llegar a la plaza Treinta y Tres.

Pese a la intensa lluvia que caía a la hora que estaba fijada la marcha, varias mujeres se congregaron en la Plaza Artigas para caminar por sus derechos, en el marco del Día Internacional de Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres. En el lugar realizaron la lectura de una proclama que distribuyeron por las redes sociales.

La proclama

«A los femicidas nunca les importó si llueve o hay sol para matar. A las instituciones si les importa la lluvia para marchar, porque estropearían sus ropas y peinados, y se verían ridículas exigiendo que paren de matarnos bajo lluvia y paraguas».

«Las instituciones ni siquiera están dispuestas a darte una mano los fines de semana, porque son días de descanso».

«A las feministas poco nos importa si llueve, si se arruinan nuestras pancartas (q nos llevan tiempo y dinero que no nos sobra), poco nos importa si nos mojamos los pies y agarramos una gripe, hoy es 25 de noviembre Día Internacional de Erradicación de la Violencia Hacia las Mujeres, Niñeces y jóvenes. Hoy pensamos en las hermanas Mirabal, en Nazarena Porto, en Amparo Fernández, en Micaela Onrrubio y en todas las que ya no están», reza la proclama que manejaban las personas que participaron de la actividad.

La Comisión Departamental de lucha contra la violencia basada en género convocó ayer lunes a la marcha en conmemoración del Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, la que si bien no se suspendió no se llevó a cabo en toda su expresión debido a las inclemencias del tiempo.

«Marcharemos de negro y en silencio, como todos los años, en honor a las víctimas que han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex- parejas. La concentración será a las 19.30 en plaza Artigas y desde allí caminaremos por calle Uruguay hasta plaza Treinta y Tres, donde llamamos a hacer dos minutos de silencio» – sostuvo Nelly Rodríguez, encargada de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto.

NOVIAZGOS LIBRES DE VIOLENCIA

En la oportunidad, también se llevó a cabo una muestra de trabajos realizados por jóvenes de varios centros educativos de Salto, a propósito de la campaña «50 días de reflexión sobre noviazgos libres de violencia», una acción colectiva que se desarrolló en todo el país con el objetivo de promover la sensibilización sobre esa temática.

Adriana Miraballes, referente territorial del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en Salto, destacó que «se hizo un trabajo interinstitucional, tanto para los 50 días de reflexión como para la organización de la marcha. Se invitó a la sociedad civil, a organizaciones y colectivos, docentes y estudiantes, a participar de la organización. Fue un proceso de trabajo en conjunto que culmina este 25 de noviembre, día en que marcharemos por aquellas que hoy no tienen voz».

Un 38 % de los asesinatos de mujeres perpetrados en el mundo son cometidos por su pareja, siendo el ámbito familiar y de pareja donde se produce el mayor número de casos de violencia contra la mujer, ya sea esta física, sexual o psicológica.

Cada 25 de noviembre se celebra el Día Mundial por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Son muchos los temas pendientes para que la mitad del género humano deje de estar en esta situación de vulnerabilidad frente a la otra mitad. La mayoría de estas situaciones se dan en el ámbito laboral. Donde las mujeres, además de seguir ganando menos y teniendo menos posibilidades de tener un puesto alto dentro de una empresa, sufren comentarios y actitudes sexistas por parte de sus compañeros.

Más que cifras

América Latina y el Caribe es la región más violenta para las niñas, las adolescentes y las mujeres fuera de zona de guerra. La violación a sus derechos es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre géneros y constituye un fenómeno extendido, sistemático y generalizado.

Los matrimonios infantiles, la mutilación genital, el maltrato físico, emocional y patrimonial, el abuso, el acoso, la trata son expresiones violentas que suelen ser relativizadas, minimizadas o incluso naturalizadas.

Las cifras alarman.

Entre el 70 % y el 80 % de las víctimas de abuso sexual son niñas. En la mitad de los casos, los agresores viven con las víctimas. Más de un millón de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en América Latina y el Caribe y 1 de cada 4 adolescentes se casa antes de los 18 años.[1]

La tasa de fecundidad en adolescentes es una de las más altas del mundo (12 %), solamente superada por los países del África subsahariana. Esta cifra aumenta en adolescentes con menores ingresos y menor nivel educativo.[2]

La mitad de la población migrante en el mundo son mujeres, quienes experimentan una doble discriminación por ser mujeres y extranjeras.

En Uruguay, en el correr de 2019, 31 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Pero la violencia de género no solo se traduce en cifras. Se instala en las prácticas cotidianas, en los vínculos personales y laborales, en aquellas situaciones que no integran gráficas ni estadísticas.

Desde Aldeas Infantiles SOS Uruguay condenamos cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual y económica ejercida hacia las niñas, las adolescentes y las mujeres, a la vez que trabajamos por fortalecer la prevención y las respuestas a situaciones de violencia de género aplicando la perspectiva de equidad de género en nuestros servicios, capacitando y concientizando a nuestros/as colaboradores/as y a referentes comunitarios.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmamos nuestro compromiso con la visibilización y la denuncia de todo tipo de violencia ejercida contra niñas, adolescentes y mujeres, para que puedan gozar de una vida libre de toda forma de opresión y vulneración.