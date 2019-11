Tras una serie de asaltos, rapiñas, robos y hechos de todo tipo que vienen ocurriendo, los vecinos del barrio Salto Nuevo se movilizaron ayer y cortando la calle caminaron desde Solari y Orestes Lanza hasta el cruce frente al estadio Bernasconi. Dicen estar cansados y enojados con el avance de la delincuencia y exigen medidas. Por otro lado, el Intendente de Salto, Andrés Lima, se mostró muy molesto ayer con la situación de inseguridad por la que atraviesa el departamento y criticó duramente al Jefe de Policía, diciendo que al mismo «no se le ve la gestión». Lima dijo entender a la gente que quiere más seguridad y exige que la Policía actúe. Ayer por la mañana, cuando un joven iba al liceo, lo asaltaron y le dieron una puñalada que lo mantiene en CTI.

Varios vecinos realizaron una marcha ayer de tarde en las principales calles del barrio Salto Nuevo por la inseguridad

Andrés Damiano “Queremos trabajar tranquilos”

En la tarde de este jueves los vecinos de Salto Nuevo realizaron una populosa marcha en protesta hacia los reiterados hechos de inseguridad en el barrio y la reiteración de robos que conspiran con la tranquilidad de las familias y los trabajadores del lugar, también del resto de la ciudad.

Andrés Damiano – en charla con la redacción de EL PUEBLO.

“Los vecinos estamos realmente cansados con la inseguridad que vivimos, por ello decidimos mediante un grupo de Whatsapp que tenemos con los comerciantes de Salto Nuevo hacer esta marcha para visualizar más nuestros reclamos” –

De esta forma los vecinos del barrio desean ser escuchados y que pueda volver el patrullaje al lugar porque la inseguridad ha crecido exponencialmente afectando a los trabajadores y familias.

Tiempo atrás el barrio contó con la guardia permanente de La Republicana, hasta que luego estas vigilancias se fueron disipando, surgiendo nuevamente los robos.

Durante la noche del miércoles en una ferretería de la zona intentaron robo cinco chapas e ingresaron al negocio y afortunadamente fue frustrado el hurto, no obstante se registraron daños.

“Muchas veces generan más daño de lo que se pueden llevar. Estamos cansados de la inseguridad. Queremos trabajar tranquilos y que los empleados que trabajan en el horario nocturno puedan irse a sus casas tranquilos a descansar sin sentir miedo por lo que les pueda ocurrir. Los patrullajes de la Policía no se ven y los muchachos que piden los tenemos permanentemente en el barrio, no dejan en paz a los clientes.

LA MOVILIZACIÓN

Se dio desde Avda. Solari Esq. Orestes Lanza hasta Avda. Patulé; se sumaron vecinos y comerciantes.

A los vecinos les roban las macetas, las plantas y los focos lumínicos, también los faroles.

Damiano señaló que desde siempre han mantenido un diálogo fluido con el jefe de Policía actual y el anterior, pero lamentablemente la cantidad de efectivos no alcanza para toda la ciudad.

“Nosotros deseamos trabajar tranquilos; hay muchas familias que trabajan con nosotros y queremos que puedan volver tranquilos a sus casas. Salto Nuevo es una ciudad aparte con cantidad de negocios; ferreterías, casas de repuestos, panaderías, almacenes… las empresas del barrio le dan trabajo a muchas familias” – enfatizó el comerciante.

Los vecinos estarán al pendiente de las repercusiones de la marcha y si nada ocurre deberán estudiar otras medidas a fin de revertir la situación.