La calurosa mañana del sábado no impidió que mucha gente se acercara hasta la Plaza Independencia donde las bandas militares de las distintas armas, ensayaban con sus impecables trajes de gala la entonación de las diferentes marchas que tenían previstas hacer sonar en un domingo especial. Entre ellos estaba una multitud que miraba sin detenerse hacia el Hotel Radisson Victoria Plaza, porque de allí saldría pocos minutos después el Rey de España, Felipe VI. Lo esperaba un espectacular convoy de seguridad apostado en la puerta del lujoso hotel 5 estrellas, compuesto por varios móviles policiales, los cuales a sirena abierta se desplegaron rápidamente y a gran velocidad se retiraron del lugar una vez que el monarca puso un pie en una camioneta Toyota de color gris y vidrios espejados , ante la mirada de decenas de uruguayos que gritaron el nombre de ¡Felipe!, cuando el monarca español se subía a uno de los coches para que saludara a los presentes, algo que hizo extendiendo su mano en lo alto y esbozando una sonrisa amable.

El Rey de España se dirigía al encuentro del presidente (hasta ese momento electo) Luis Lacalle Pou, quien lo esperaba en su residencia particular de La Tahona (Canelones), para almorzar un asado.

Esa reunión, era por la mañana del sábado, toda la actividad oficial que realizaría Lacalle, en las horas previas a la asunción del mando. Mientras tanto, en los alrededores de la Plaza Independencia todo era apronte.

Equipos alta sofisticación se estaban armando, bajados de cajas con letras chinas, que hacían descubrir el origen de los mismos.

Allí, un equipo de personas trabajaban en el armado de la cartelería y de las pantallas que estaban desplegadas en toda la Plaza, las cuales llegaban hasta la esquina de 18 y Andes, a 50 metros de la principal plaza del país, para que el público pudiera apreciar los momentos que se vivirían sobre el escenario, el cual había sido colocado a los pies del monumento al Prócer José Gervasio Artigas.

Rollos de cables esparcidos por el suelo, prueba de sonido con parlantes que sonaban cada vez más alto, vallados, prohibición de acceder cerca del escenario, imágenes de prueba en las pantallas y muchos turistas de rigen norteamericano y asiático sacando fotos, viendo con entusiasmo los ensayos del desfile militar pintaban la mañana del sábado.

Ya en la tarde, podían verse muchos militantes del Partido Nacional que estaban rodando el entorno de los vallados, admirando con caras de contentos lo que estaba sucediendo y pensando en el lugar que ocuparían al día siguiente, para no poderse los detalles del paso del novel presidente, por la avenida 18 de Julio.

El sonido de la marcha militar se escuchaba desde lejos y la gente que pasaba a varias cuadras ya se hacía idea de qué estaba pasando en el lugar. al rato ulular de sirenas, curiosos que pretendían ver a alguna figura pública, rostros que admiraban fascinados lo que estaba sucediendo previo a un día histórico.