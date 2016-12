Como hace algunos años nos recibió con su amabilidad de siempre y rápidamente nos cautivó con su carácter templado y 85 años de lucidez. Margarita “Piba Muñoa”, docente de Euskera y actriz entre otras facetas a descubrir accedió a volver a conversar.

“Venimos para hablar de su amistad con Fidel” le decimos… a lo que responde señalando una foto que engalana una de sus paredes con la imagen del Comandante. “Me enamoré de su personalidad” – afirma mientras nos da detalles de su primer encuentro casual con Fidel, mientras caminaba por las calles de La Habana a pocos días de llegada a aquella ciudad.

De ascendencia vasca por donde se la mire, Margarita “Piba” Muñoa nos ubica en el tiempo y espacio donde realizó su primer viaje a Cuba, cuando apenas rayaba en la veintena.

-¿En qué momento comienza a vincularse usted a Cuba?

– “En aquellos tiempos – luego de viajar a la Habana – formé parte de la organización de la Conferencia Tricontinental, que fue un intento de comunicación de los tres continentes… ello ocupó un año y yo tuve la suerte de trabajar en la preparación de ese evento. Luego trabajé durante la conferencia y a posteriori el papeleo que demandó. Lo que se buscó con esta iniciativa fue el acercamiento de los pueblos”.

En un primer momento hubo mucho entusiasmo pero luego se fue diluyendi con el tiempo.

-¿Por qué eligió hacer ese viaje?

-“Porque siempre fui muy caminadora… fui porque quería conocer Cuba. Me quedé un tiempo y me enamoré para siempre de aquel pueblo. Y a lo largo de mi vida he vuelto varias veces.

“!NO ME DIGAS QUE TÚ ERES URUGUAYA!”

-¿ Cómo y cuándo conoce usted a Fidel Castro?

– “Si lo cuento no me lo van a creer… (sonríe). A los poquitos días de haber llegado a La Habana, una noche recorría el lugar y vi un pequeño aglutinamiento de gente en una esquina y me acerqué para ver de qué se trataba. Al acercarme lo vi a Fidel conversando con el grupo y me metí también allí. En un momento se dirigió a mí como si me conociera de algún lado y me preguntaba de dónde. Se equivoca Comandante… he llegado hace pocos días de Uruguay le dije y se ve que le gustó porque seguramente tendría afinidad y cariño por nuestro país.

Adí fue que surgió nuestra amistad que duró años”.

-¿Y esa amistad dio lugar a un sentimiento más profundo?

– “Él siempre se mostraba muy a gusto conversando conmigo porque siempre fui muy parlanchina y he tenido la oportunidad de viajar y conocer varios lugares. Me gustaba entreverarme con la gente… Fidel no era un personaje muy callado que digamos. Cada vez que nos encontrábamos charlábamos muchísimo.

-¿Y qué temas abordaban?

-“De todo un poco, como por ejemplo las cosas que estaban sucediendo en ese momento, acerca de la indumentaria y los disparates que decía la gente… sobre aquellos que se mostraban superiores a los demás sin tener ninguna posibilidad de serlo, ya que una persona superior comienza por callarse la boca y seguir adelante”.

-Y esos encuentros dónde se daban?

-“En todos lados… eran encuentros casuales. La Habana es pequeña”.

Más allá de su pensamiento… ¿Cómo lo describiría a Fidel como hombre?

-“Cordial con la gente, simpático mientras no lo cargaran demasiado… cuando no lo dejaban hablar tenía sus fuertes reacciones”.

-¿Qué particularidad de su persona fue la que la cautivó?

-“Su forma de ser. Era un hombre muy correcto y educado. Pero picaflor como buen cubano. Considero que fue un hombre muy honesto… no buscaba su propia gloria. Él quería que su pueblo llegara lejos. No buscaba su propia gloria. Sabía sacar de su gente lo mejor a través de su forma de ser… sonriente pero de raíces muy firmes. Verdaderamente era un líder”.

Miradas, sonrisas y gestos cómplices eran una especie de comunicación a la distancia que Margarita “Piba” Muñoa supo compartir con Fidel Castro, un hombre que supo cultivar un lugar de trascendencia en su vida y en su corazón.