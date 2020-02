“Queremos ser los representantes de todos los salteños”, dijo el candidato en su lanzamiento de campaña.

En la tarde de ayer, el candidato a Intendente de Salto por el Partido Nacional en representación de Cabildo Abierto, el Ing. Arg. César Mari, presentó a su equipo de trabajo y oficializó su candidatura a la jefatura de la comuna, en un concurrido acto que tuvo lugar en la sede del candidato ubicada en calle Amorín casi Uruguay.

TENEMOS QUE COMENZAR POR ESCUCHAR

No me pasó por la cabeza, en ningún momento, estar en esta situación. Realmente, estaba trabajando, sí, para Cabildo Abierto, en el programa nacional, colaborando en la parte de agro, pero, realmente, no tenía en mi cabeza ningún pensamiento de cargo político.

Se fueron dando los acontecimientos, vino la propuesta, realmente lo pensé bastante, porque no es una tarea fácil, porque ya no somos nosotros, sino que somos representantes de un montón de salteños y queremos ser los representantes de todos los salteños.

Cuando encaramos esto, lo hicimos con una profunda vocación de servicio; con mucha convicción. Porque lo hablábamos con mis compañeros, acá tenemos que dejar de lado los egos; acá tenemos que dejar de lado el tema de ser un privilegiado, sino que, en definitiva, tenemos que ser más humildes que nunca, porque queremos representar al grueso de la población salteña. Entonces, cuando uno se pone en esta tarea, evidentemente, tiene que tener la humildad suficiente de saber, de preguntar y de agradecer permanentemente, porque, estamos tratando de representar a todos y a cada uno de los salteños.

Es una tarea en la que tenemos que empezar por escuchar. Nuestro norte es, tratar de recorrer todos los lugares de Salto, todos los barrios, ir al Salto profundo, a cada pueblo, hablar con cada lugareño, para que se nos acerque, porque, creo que, nosotros, tenemos que preguntar, tenemos que saber qué es lo que demanda la gente. Nosotros no somos mesías ni nada que se le parezca, por eso, tenemos que preguntarle a la gente cuáles son sus necesidades.

TRABAJO EN EQUIPO

Queremos que los mejores formen el equipo. Creo que ninguno de los tres, y en lo personal menos todavía, concebimos la intendencia de una persona. Acá hay que formar equipos, los que estén, primero, consustanciados con el problema; segundo, que se pongan la camiseta , porque, si no se ponen la camiseta junto con nosotros, no podemos trabajar en equipo. Entonces, esos equipos no sólo tienen que ser los más capaces y aptos para cada cargo que vayan a ocupar, sino que además, tienen que estar con la camiseta puesta, es decir, vamos a sacar esto adelante. De otra manera, no se puede conseguir y no se puede trabajar en equipo.

En otro orden, después, vienen lo otro. Salto tiene desempleo, Salto tiene falta de inversiones. Me puse a reflexionar que, para traer inversiones, primero tenemos que lavarnos la cara y ser presentables; lo segundo, es cómo podemos atraer a los inversores, porque, a los inversores hay que seducirlos con propuestas claras, que para ellos signifiquen una buena idea establecerse en Salto.

Pensaba. Éste gobierno que nos está gobernando hace 15 años, hizo y está haciendo una apuesta muy fuerte hacia las papeleras, hacia la forestación. Y, honestamente tengo que decirles que, desde el primer momento en que se empezó a hablar de la segunda planta de celulosa, realmente, yo, estuve en contra. Por una cantidad de razones. Pero, fundamentalmente, por el tipo de acuerdo. Es decir, ahí va otra frase al día que viene como anillo al dedo en éste tipo de cosas, “estamos vendiendo el patrimonio de los orientales, al bajo precio de la necesidad”. Eso es lo que están haciendo.

Porque como los números no dan por ningún lado, entonces, tienen que mostrar que el PBI creció, entonces, quien mueve estas empresas enormes, genera un enorme PBI que está en un 1,5 o hasta en un 2%. Entonces, cuando se muestran los números hacia afuera, se dice: mirá como creció el producto bruto interno.

Yo, que no soy economista y mucho menos, apenas soy Ingeniero Agrónomo, le pregunté a algunos economistas que están en la política, gente de fuste, por qué hay una palabra que nunca la veía, el producto neto interno. Qué quiere decir, de todas estas inversiones, qué queda para los uruguayos.

Ustedes analicen y vean la zona de Fray Bentos y el mercado de trabajo de Fray Bentos. Mientras estuvo la construcción de UPM, hubo plena ocupación; hoy, hay mucho desempleo. Pregunten en la zona de Conchillas, la segunda papelera que se establece. Ahí también, todos se habían forjado una expectativa tremenda que aquello iba a florecer y, bueno, ahora hay que visitar la zona para darse cuenta que, sigue igual o peor, porque, de pronto, después que están establecidas estas plantas, quedan 300 o 400 personas nada más.