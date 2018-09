Lste jueves 13 del corriente se presenta en Udelar Salto el libro «La educación superior entre el reclamo localista y la ofensiva derechista», cuya autora es Ma. Eugenia Jung, que estará presente en el evento. Cabe destacar que el libro fue publicado por la Universidad de la República.

María Eugenia Jung es docente e investigadora en el Area de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad de la República.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL RECLAMOS LOCALISTA Y LA OFENSIVA DERECHISTA EL MOVIMIENTO PRO UNIVERSIDAD DEL NORTE DEL SALTO (1968-1973)

A fines de 1968, en medio de la grave crisis económica, social y política que vivía Uruguay y de las discusiones entre el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República sobre el futuro de la educación superior, un grupo de personalidades e instituciones públicas y privadas de la ciudad de Salto, fundó el Movimiento Pro Universidad del Norte (MUN) cuyo objetivo era promover la instalación en esa región de una universidad alternativa a la de Montevideo, hasta ese momento la única que existía en el país.

El MUN expresó la deriva a la derecha de parte de un amplio movimiento social que, desde mediados de la década del cuarenta del siglo pasado, había reclamado el desarrollo de carreras universitarias en el interior. Este libro analiza las ideas que promovió este movimiento, su repertorio de actividades, sus bases de apoyo y las redes que tejió para avanzar en el conocimiento del tipo de demandas y las formas de asociacionismo que sustentaron a algunos de los grupos de derecha de importante actividad en la época. Se intenta demostrar, por un lado, la confluencia de diversos sectores y actores sociales en el pedido de extender la cobertura geográfica de los centros de educación superior y, por otro, la forma en que sus interacciones con el gobierno nacional y las autoridades de la Udelar fueron derivando en un movimiento claramente alineado con las vertientes más radicales de la derecha política de fines de los sesenta y principios de los setenta.

Se propone, a su vez, como una reconstrucción de algunas de las ideas y proyectos sobre la modernización de la educación superior que promovieron las derechas uruguayas en el marco de similares debates regionales y mundiales en torno al papel de la ciencia y la tecnología y el rol de las universidades para revertir las debilidades de un modelo de desarrollo que había ingresado en una profunda crisis.

PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN BIBLIOTECA PLURAL (REFLEXIÓN DE ROBERTO MARKARIAN)

La Universidad de la República (Udelar) es una institución compleja, que ha tenido un gran crecimiento y cambios profundos en las últimas décadas. En su seno no hay asuntos aislados ni independientes: su rico entramado obliga a verla como un todo en equilibrio.

La necesidad de cambios que se reclaman y nos reclamamos permanentemente no puede negar ni puede prescindir de los muchos aspectos positivos que por su historia, su accionar y sus resultados, la Udelar tiene a nivel nacional, regional e internacional.

Esos logros son de orden institucional, ético, compromiso social, académico y es, justamente, a partir de ellos y de la inteligencia y voluntad de los universitarios que se debe impulsar la transformación. La Udelar es hoy una institución de gran tamaño (presupuesto anual de más de cuatrocientos millones de dólares, cien mil estudiantes, cerca de diez mil puestos docentes, cerca de cinco mil egresados por año) y en extremo heterogénea. No es posible adjudicar debilidades y fortalezas a sus servicios académicos por igual. En las últimas décadas se han dado cambios muy importantes: nuevas facultades y carreras, multiplicación de los posgrados y formaciones terciarias, un desarrollo impetuoso fuera del área metropolitana, un desarrollo importante de la investigación y de los vínculos de la extensión con la enseñanza, proyectos muy variados y exitosos con diversos organismos públicos, participación activa en las formas existentes de coordinación con el resto del sistema educativo.

Es natural que en una institución tan grande y compleja se generen visiones contrapuestas y sea vista por muchos como una estructura que es renuente a los cambios y que, por tanto, cambia muy poco. Por ello es necesario:

a. Generar condiciones para incrementar la confianza en la seriedad y las virtudes de la institución, en particular mediante el firme apoyo a la creación de conocimiento avanzado y la enseñanza de calidad y la plena autonomía de los poderes políticos.

b. Tomar en cuenta las necesidades sociales y productivas al concebir las formaciones terciarias y superiores y buscar para ellas soluciones superadoras que reconozcan que la Udelar no es ni debe ser la única institución a cargo de ellas.

Buscar nuevas formas de participación democrática, del irrestricto ejercicio de la crítica y la autocrítica y del libre funcionamiento gremial.

El anterior rector, Rodrigo Arocena, en la presentación de esta colección, incluyó las siguientes palabras que comparto enteramente y que complementan adecuadamente esta presentación de la colección Biblioteca Plural de la Universidad de la República promueve la investigación en el conjunto de las tecnologías, las ciencias, las humanidades y las artes.

Contribuye, así, a la creación de cultura; esta se manifiesta en la vocación por conocer, hacer y expresarse de maneras nuevas y variadas, cultivando a la vez la originalidad, la tenacidad y el respeto por la diversidad; ello caracteriza a la investigación —a la mejor investigación— que es, pues, una de la grandes manifestaciones de la creatividad humana. Investigación de creciente calidad en todos los campos, ligada a la expansión de la cultura, la mejora de la enseñanza y el uso socialmente útil del conocimiento: todo ello exige pluralismo.

Bien escogido está el título de la colección a la que este libro hace su aporte.