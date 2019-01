María Fernanda Benítez (19) fue la ganadora del certamen de belleza organizado el pasado 12 del corriente en el Club Ceibal. La joven compartió su alegría con EL PUEBLO y adelantó que este año piensa concluir 6to. año de Medicina para luego estudiar en la capital del país la Licenciatura en Física Médica.

María Fernanda Benítez seguramente será la soberana que representará al Club Ceibal en los próximos desfiles del Carnaval Salto 2019.

Nos contó cómo decidió competir en el concurso organizado por el Club Ceibal.

“Hace unas dos semanas una amiga me escribió contándome sobre el concurso, después de un rato charlando sobre eso me convenció y me inscribió ella misma. El evento se llevó a cabo en la cancha del Ceibal”.

¿Cuántas jóvenes se presentaron al certamen?

“Fuimos en total catorce chicas… todas súper amables… se generó un compañerismo increíble”.

-¿Cómo vivió la experiencia?

-“La verdad que la experiencia fue estupenda a pesar de que fueron muchas horas cada minuto valió la pena.

La organización increíble y obvio las chicas y el buen ambiente que se generó hizo más ligero todo… cero competitividad.

Todas estábamos allí para pasar un buen rato nomás”.

¿Cuántas pasadas hicieron y qué detalles se tuvieron en cuenta para la elección?

-“Hicimos tres pasadas; con ropa informal, con la camiseta del club y vestimenta formal. Lo que más se valoró fue la presencia en la pasarela, la elegancia y la confianza”.

-¿Qué estás estudiando en estos momentos y cuáles son sus planes futuros?

-“Este año cursaré 6to. año de Medicina y el año que viene me iré a Montevideo a la Facultad de Ciencias para estudiar una Licenciatura en Física Médica”.

¿Y piensa emprender paralelamente la carrera del modelaje?

-“No sé todavía, lo más probable es que no ya que me quiero dedicar a tiempo completo a estudiar”.

-¿Ya se había presentado en certámenes de belleza?

-“Participé en varios pero nunca había salido reina, en el concurso de Reina de la Costa salí Primera Princesa. También me presenté en certámenes liceales”.

¿Cómo la sorprendió este reinado?

-“Me sorprendió muchísimo… la verdad por que todas mis compañeras se veían fuertes en pasarela y la verdad los nervios a veces me matan”.

-¿Qué aprendizaje te han dejado los certámenes de belleza?

-“Que la competencia sana es la mejor y los más importante no es ganar si no generar buenas experiencias”.

-¿Qué ganó en este concurso?

-“De todo un poco, los premios estuvieron geniales; ropa, perfume, joyas…

-De lograr sus estudios… ¿Qué otras expectativas de vida se ha planteado?

-“Viajar mucho… y seguir estudiando”.

¿Qué lectura hace de la movida juvenil actual?

-“Creo que somos la generación revolucionaria en el sentido de que la gran mayoría somos de mente abierta con todos los temas que están pasando en la actualidad.

No nos cerramos en nuestra burbuja, pensamos en otras personas y en los problemas qué hay en nuestra sociedad”.