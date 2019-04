La editorial “Tiempo de Leer” de Colombia – una de las más reconocidas de América Latina – como parte de la celebración de dos décadas de labor – desarrollará una importante agenda académica en el marco de la 32 Feria Internacional del Libro y a tales eventos ha sido convidada a la Referente del Plan Nacional de Lectura y Escritora María Luisa De Francesco – quien brindará diversas ponencias en aquel país.

“Se efectuará un gran festejo Editorial por 20 años de labor ininterrumpida de edición exclusiva, en un país de tanto libro es una labor increíble esta pequeña editorial exclusiva, atendida por una familia de docentes, que dedica su esfuerzo en función de la literatura infantil y juvenil con calidad y mucha promoción de lectura” – afirmó María Luisa.

Hablamos de unos 120 títulos que en Colombia no son muchos sobre todo porque el Mercado de las grandes de intenta devorar comercialmente a los pequeños.

Tengo la suerte de ser una escritora exclusiva de esta editorial y viajar año a año no sólo por la venta de mis libros, doce en total, sino como especialista en LIJ y participar activamente de acciones dentro de Corferías.

20 AÑOS DE DEDICACIÓN A LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

La Editorial Tiempo de Leer celebra en 2019 sus primeros veinte (20) años de producción cultural en Colombia. Hemos llegado a 115 títulos y contamos con más de treinta autores entre colombianos y extranjeros.

En estos veinte años hemos crecido en calidad y cantidad y nos proyectamos como una de las más destacadas editoriales en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en el país.

Tiempo de leer hace parte de la vida académica de más de doscientos colegios en Colombia; a través del Plan Lector, del programa maletín de la lectura y de la creación de bibliobancos en colegios públicos y privados.

Un reconocimiento especial merecen nuestros autores, ilustradores y distribuidores; todos ellos son muy importantes para la consolidación y crecimiento de Tiempo de Leer. El talento de nuestros autores e ilustradores es muy grande, esperamos seguir llevando su producción literaria a las aulas de clase, a las bibliotecas y a sus hogares.

La Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), entendida esta como las obras de creación para niños y jóvenes (y las escritas por estos colectivos) y exceptuando los textos de carácter educativo, atraviesa en la actualidad un gran momento. Los organismos oficiales han tomado conciencia de su importancia en la formación de la personalidad, como fomentadora de la creatividad y transmisora de valores ; escritores, ilustradores y editores se han dado cuenta del número potencial de lectores dentro de este segmento de población y de la exigencia de los mismos y conscientes de que el público joven “que no ha sido captado a edades tempranas difícilmente lo será después”, tienen especial interés en su conocimiento para elaborar una producción que se adecue al mismo.

Asistimos a la creación de bibliotecas especializadas y de cátedras de LIJ en algunas universidades. Aparecen libros y revistas en soporte electrónico y surgen críticos que evalúan este tipo de obras.

Se promueven congresos y se incentiva mediante concursos y premios la creación para este segmento de población.

Las colaboraciones entre los ámbitos público y privado se materializan en proyectos como el “Servicio de Orientación de Lectura” o la “Red internacional de Cuentacuentos”.

Algunos historiadores han situado el inicio de “una posible literatura para niños”, en España, en El Romancero o Los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo.

Aparecen las primeras traducciones de las fábulas de Esopo. La transición hacia una literatura de entretenimiento se produce en el s. XVI con los libros de caballería y las vidas de santos, además de recopilaciones de literatura oral y folklore.

Pero la literatura infantil como pasatiempo o forma de recreo quedará consolidada en el s. XVIII con las fábulas de Iriarte y Samaniego

y la aparición del primer periódico infantil: La gaceta de los niños.

a producción del XIX, fundamentalmente pedagógica y moralista, entre la que destaca la obra de Fernán Caballero, el Padre Coloma o Juan Valera dará paso a una época prometedora como es la primera mitad del siglo XX en la que destaca la obra creativa de Elena Fortún con su personaje Celia o la literatura de fantasía representada Por Salvador Bartolozzi. Antonio Robles, marcaría una tendencia renovadora en la época con una literatura infantil de tintes absurdos; autores de conocido prestigio como Federico García Lorca o Rafael Alberti escribirían obras de teatro para niños. El resurgir tras la guerra civil fue difícil pero no estéril; el personaje de Celia convivirá con Antoñita la fantástica y algunos más. La democracia inaugurará un nuevo periodo de bonanza cultural apoyado por una protección oficial a este tipo de literatura.

La abundancia de recursos existentes en la actualidad, tanto en papel como en la red nos ha llevado a la elaboración de esta guía con el fin de hacer una herramienta útil para padres, profesores y comunidad educativa. Centrada en el ámbito de habla hispana, recoge los textos impresos más recientes, aunque sin pasar por alto algunos anteriores a la década de los 90, que resultan imprescindibles, englobando los recursos sobre literatura infantil de creación y los estudios, en el sentido amplio. En cuanto a las páginas Web, hemos seleccionado aquellas que nos parecían de mayor interés en función del organismo que las respalda, la actualización, organización e importancia de los contenidos. La guía no incluye el cómic, apartado que creemos, requiere un tratamiento específico.