El conductor de radio Mario Goldman compartió el resultados de sus actividades y cómo se prepara para este nuevo ciclo laboral. ”A nivel personal fue un año de mucho trabajo donde pude concretar varias metas pude capacitarme una vez más en le exterior donde trajimos mucho conociemientos y fue el inicio de un proyecto que si Dios quiere se vera reaslizado este año 2019 que es comenzar a dar clases de locución a ni vel de UDELAR y particular en mi estudio”.

¿Cómo fueron los resultados?

-“Muy buenos en todo sentido corregimos errores comunes en la locución aprendimos técnicas nuevas y en el buen sentido abrimos la cabeza a las nuevas tendencias en la locución donde se rompió ya el mito de que el locutor tenia que ser el de la voz grave ahora ya se manejan tonos mas sueltos agiles dinámicos y se requieren voces más llamémosle – comunes, voces donde la gente se sienta identificada y cape mejor el mensaje”.

¿La idea es continuar con los cursos de capacitación?

-”Así es… continuar por que en la capacitación contínua esta el desarrollo personal y una vez que estamos capacitados podemos proyectarnos en otros lugares hoy gracias a esas capcitaciones se nos han abierto otras puertas en Argentina y México por ejemplo donde estamos en varios Bancos de voces eso abre al abanico de posibilidades de trabajo y si nosotros pudismos estamos seguros de que otros lo pueden hacer y por eso queremos brindar nuestros conceptos y asi que otros pueden ingresar tambien a este u otros mercados de locución”.

-¿Está usted trabajando para proyectos en el exterior?

-“Así es… desde las productoras me contactan a travez de Internet ejemplo redes sociales, Face, Instagram, o el mismo Whatsapp y hoy es todo muy ágil osea, viene texto… piden el tono o la intención, segraba atravez de Skype ellso de sde el lugar de origen escuchan y si esta todo okey, se envia por mail, si de diámico es todo, hay que hacerme amigos de la tecnología”.

-¿Cómo se están coordinando los proyectos para este año?

-“Estamos coordinando con Silvia Uturbey todo lo de los cursos talleres en UDELAR que el año pasado dio muy buenos resultados en lo que se puedo dictar, pero claro faltó tiempo ya que algunos fueron sobre casi finales del año, por eso este 2019 queremos comenzar lo más pronto posible ademas surgió la posibilidad de ir a otros departamentos como lo son Artigas, Paysandú, Río Negro, y obviamente aquí en Salto sin duda sonde muchos pidieron que se hagan estas capacitaciones por que sienten que hace falta y nunca se habían hecho, por ahi viene los programas ademas de seguir más firme con la radio web que tenemos www. musicademas.uy y el programa de radio en Mundo FM 107.9 los sábados y domingos de 19 a 20 hs. y por supuesto esperando como a todos que el 2019 nos soprenda con algo bueno, en lo posible”.

-Un mensaje para los lectores…

-“Un nuevo año arranca y es el momento justo para fijarse metas o objetivos, capacitarse siempre es bueno por que el saber no ocupa lugar y creo que mayor capacitación y aprendisaje nos hace más seguros y asi poder afrontar el futuro.

Feliz año 2019 y que sea con salud por que lo demás vendrá por añadidura”.