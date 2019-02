Martín Cavalheiro, referente de la Selección de Fútbol de Salto en los años 1994 – 1995, está luchando por su vida desde hace dos años y medio.

A mediados de 2016 fue operado de Cáncer de Colon.

En mayo de 2018 fue operado en Uruguay luego de haber asistido a un centro especializado en San Pablo, Brasil, donde corroboraron el diagnóstico. En nuestro país se le practicó una Ileostomía, y el 27 de julio pasado le realizaron la reconstrucción de la misma.

En los últimos meses, los médicos plantearon un tratamiento de “Radiocirugía” pero lamentablemente la mutualista no cubre este tratamiento. Su costo es de U$S 6.000. Para llevarlo a cabo debe viajar a Montevideo y permanecer en la capital el tiempo que el mismo le requiera.

Pero la situación de Martín es aún más compleja. A causa de su enfermedad debió dejar de trabajar Es por esta razón que su familia abrió una campaña solidaria en Yo! Me Sumo (yomesumo.com.uy) El link para acceder a ella es : https://www.yomesumo.com.uy/campa%C3%B1a-r/1211/martin-nuevamente-nos-necesita-para-vencer-el-cancer

Además de tener que alcanzar la meta para pagar el valor del tratamiento, Martín también debe cubrir los costos de la estadía en Montevideo, por lo que el objetivo de la campaña es de $ 200.000

Sabemos que Martín es muy fuerte, y con la confianza y el espíritu que defendía la camiseta de nuestra selección, hoy le toca luchar la batalla más dura de su vida.