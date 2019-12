La cárcel tiene cerca de 370 personas que dependen de la misma

Fueron 114 las personas formalizadas el pasado mes de noviembre, por lo que todo hace indicar que se ha aceitado el trabajo en el Código del Proceso Penal, que se inauguró el pasado 1 de noviembre de 2017 y que dos meses después, logró que el mecanismo empezara a funcionar.

Al principio, la Policía tuvo que bajar los decibeles porque en aquel tiempo, venían con una importante cantidad de lo que antes se llamaban procesamientos para empezar a formalizar a 4 personas o 5 el primer mes de vigencia del nuevo proceso.

Pero ahora, después que fiscales, jueces y abogados defensores empezaron a tomarle el gusto a todos los procesos sin poner trabas a cada aspecto de su funcionamiento, las ahora denominadas formalizaciones comenzaron a andar, tal es así, que la Policía ya sabe hasta dónde debe llegar para no arruinar los elementos probatorios que exige el nuevo procedimiento penal.

Los hechos delictivos han venido en aumento en Salto, al punto que las denuncias por robo han llegado a ser casi 3 mil, en un solo semestre, lo que amerita que la Policía tenga mucho más trabajo pero por ende, deba recoger muchos más elementos probatorios ante de detener a una persona y trasladarla a la fiscalía departamental, para ser investigada.

Ahora, la Policía reúne datos, recopila cada uno y los analiza antes de ir a una casa, pedir una orden de allanamiento e inspeccionar una finca para saber si hay elementos que puedan ayudar a determinar aspectos delictivos.

Así las cosas, la fiscalía que cuenta con 4 turnos de fiscales letrados que los mismos trabajan junto con los abogados defensores públicos, pese a estos está enfrentados en el juicio, ya que el fiscal es el actor de la pretensión punitiva y el defensor de oficio es el que defiende al acusado en juicio.

Pero a estos se le suman decenas de expedientes por día para poder resolver y los temas de derecho de fondo, son más complicados de resolver en pocas horas. Por esa razón, y ante la acumulación de los casos que existen, muchas veces las medidas cautelares no se cumplen en fecha y llega el momento de terminar con la pena transitoria antes de que se celebre un nuevo juicio.

En Salto el centro de rehabilitación local cuenta con 370 internos, de los cuales muchos han obtenido su libertad próximo a las fiestas tradicionales, al tiempo que los mismos están distribuidos en más de una decena de pabellones y en la chacra policial, además de la denominada «casona», que es donde alojan a las mujeres que están cumpliendo una pena de prisión.

Pese a que los problemas persisten, que hay carencias estructurales y una importante falta de recursos para poder cumplir con los postulados que debe tener un centro de esta naturaleza, el INR de Salto ha recibido el premio a la dependencia del año 2019, por su trabajo incesante en que los internos una vez que cumplan con la sentencia que los metió ahí adentro, no vuelvan a delinquir y por eso la tasa de reincidencia es bajísima.

La mayoría de las personas está por delitos de hurto, aunque hay un número importante que está por venta de drogas y varios más por rapiñas.