SAQ se prepara para retomar las coordinaciones quirúrgicas y procedimientos invasivos

El Sindicato Anestésico Quirúrgico ultima los detalles y protocolos internos para retomar el próximo 18 de mayo las cirugías programadas y procedimientos invasivos, donde tendrán prioridad aquellos casos que tengan patologías que puedan evolucionar o complicarse.

Los pacientes serán entrevistados previamente para descartar síntomas o contactos con casos positivos de Covid-19 y deberán permanecer en cuarentena catorce días antes de la intervención.

«El Sindicato Anestésico Quirúrgico ve bien esta medida, pues la situación epidemiológica parece estar estabilizada y controlada con una baja circulación del virus con pocos casos nuevos cada día, entonces pensamos que es adecuado intentar esto y tal como se ha planteado, revisarlo cada 15 días y en caso de que la situación epidemiológica cambie o se agrave, dar marcha atrás y volver a la situación actual.

Se van a seleccionar pacientes que sin ser oncológicos o urgentes puedan ver limitada su capacidad de calidad de vida o que la postergación de la cirugía ponga en riesgo o en una complicación que termine en una cirugía de urgencia o comprometa la salud del paciente; eso se va a hacer por parte de los técnicos y de las instituciones», informó el directivo del SAQ Dr. Daniel Montano. El SAQ aspiraba a que estos pacientes fueran hisopados previo al procedimiento quirúrgico para evitar cualquier riesgo de que un paciente asintomático pero positivo entrara a sala de operaciones y contaminara el equipo de salud.

«Entendemos que desde el punto de vista logístico y de la capacidad montada en este momento aparentemente no se puede hacer esto con todos los pacientes.

También entendemos que hay lugares del país en los cuales no hay ningún caso positivo de Coronavirus entonces no tiene sentido en esos lugares hacer este tipo de medidas.

De todas maneras, para los casos urgentes que el equipo y la dirección técnica lo estime conveniente se puede realizar el hisopado», expresó MontanoLos profesionales han realizado una serie de planteos con dudas respecto al proceder fundamentalmente en la cirugía ambulatoria o la cirugía que se hace fuera de block quirúrgico o los procedimientos, para lo cual aguardan la aclaración de la JUNASA. «También planteamos la necesidad de hacer un consentimiento informado que se anexe al consentimiento quirúrgico en el cual el paciente acepta que conoce la realidad de la situación y que sabe que corre un riesgo específico con este virus. Se va a ir ajustando a medida que se vaya desarrollando la reactivación de las cirugías, pero pensamos que es el camino que hay que tomar y vamos a ver cómo evoluciona», concluyó Montano.