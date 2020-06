Alejandra Silva

EL PUEBLO dialogó con Alejandra Silva, ciudadana uruguaya que desde hace tres años vive en la ciudad argentina de Concordia, la que, junto a un grupo de 49 personas más, hoy padece las consecuencias de la pandemia, y las medidas adoptadas por los gobiernos de Uruguay y Argentina. Hace tres meses que se encuentra alejada de su hijo, quien padece cierta discapacidad, sin poder verlo, así como también, dejó de concurrir a su trabajo, al no permitirse el cruce de la frontera.

Pide en nombre de estas personas que se encuentran varadas a ambas márgenes del Río Uruguay, una flexibilización que les permita retomar sus vidas, respetando los protocolos impuestos.

¿Cuál es la situación actual de salteños y concordiensese que viven y trabajan en ambas orillas del río?

La situación actual de salteños y concordienses que viven en ambas ciudades, Salto y Concordia, desde el cierre de fronteras, que fue en el mes de marzo, no hemos podido pasar. Hay personas en este grupo que nosotros tenemos, que han quedado varadas de un lado o del otro, en ambas ciudades, sin poder cruzar de ninguna forma, ni siquiera con una habilitación especial, con un permiso especial que no nos dan.

Existen diferentes problemáticas: familiares, laborales, económicos, de salud, familias que han quedado divididas.

En mi caso puntual, tengo un hijo discapacitado, quien vive 15 días conmigo en Concordia y 15 días con su papá en Salto. Yo desde marzo no volví a ver a mi hijo, lo cual para él, no ver a su madre, imagínese, es un problema emocional muy complicado. Volver, no sabemos cuándo podremos hacerlo, lo que, para él, va a ser como un retroceso.

Después, hay otra persona en el grupo, que tiene a su esposo dializándose en Salto. Ella tuvo que venirse para Concordia a trabajar y a atender a su mamá, que es una señora mayor y no podía estar sola.

También, una chica salteña que vive en Concordia, a cuya madre le dio un ACV hace pocos días, no pudo cruzar a verla ni a atenderla.

Bueno, son ejemplos a los que se le suma la parte económica. En mi caso, hace tres meses que no puedo ir a Salto a cobrar. O sea, somos ciudadanos argentinos y uruguayos, salteños y concordienses, que tenemos actividades en ambas orillas del río. La parte emocional, está bastante complicada; la parte laboral; la parte económica, como lo manifesté; han quedado hijos en Salto y los padres en Concordia o viceversa; matrimonios divididos, también. Infinidad de problemáticas que se dan en este grupo conformado por cerca de 50 personas, las que estamos cada uno con su dificultad.

¿De qué forma han podido sortear los obstáculos impuestos por la pandemia según las medidas adoptadas por cada país?

Nosotros no hemos podido sortear ningún obstáculo, porque no nos han dado ninguna solución. No hemos podido cruzar más desde hace tres meses, ni de Salto a Concordia, ni de Concordia a Salto.

Los obstáculos para nosotros siguen estando. Nunca dejaron de estar. Es más; nosotros pedimos una flexibilización, para el caso nuestro, no haciendo la cuarentena, ya que tenemos nuestras actividades tanto laborales como personales en ambos lados del río. Tampoco nos permiten cruzar con autos con chapa argentina, siendo que todos los uruguayos que vivimos en Concordia, tenemos vehículos con chapa argentina. Bueno, no nos permiten cruzar. Por eso, lo que estamos pidiendo es una habilitación especial, respetando los protocolos, pero, sin hacerlo a cuarentena. Nos realizaríamos un hisopado, tomaríamos otras medidas, no lo sé. Pero precisamos una habilitación especial para poder continuar con nuestras vidas.

También, hemos elevado cartas tanto al Cónsul uruguayo como a la Cónsul argentina, a las cancillerías de ambos países; hemos ido a la prensa local, hemos dado notas a Canal 4 de Montevideo, notas a canales de Buenos Aires. En esta semana intentaremos hablar con el Intendente de Concordia, y con el Intendente de Salto.

Aprovechamos para comentarle, también, que toda esa flexibilización que pedimos, es porque, tanto en Salto como en Concordia, no hay casos activos del Covid 19; el único caso que hay en Salto, es importado. Dado a que no existen casos activos, entendemos que, la problemática nuestra podría tener una flexibilización de frontera, como la hay en Rivera y Livramento. Es lo que pedimos para este grupo de personas que estamos varados y con muchas complicaciones. Precisamos una respuesta urgente.