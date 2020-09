Líder del movimiento Rosa Blanca escribe su libro “Las señales del Camino” en plena pandemia

Jairo Ituarte es el creador del movimiento Rosa Blanca, que pretende la unificación y paz entre los hombres y la lucha contra las injusticias sociales.

El pasado febrero – en medio de su recorrida por todos los departamentos visitó la redacción de EL PUEBLO y hoy retomando el contacto con él, nos cuenta del libro que está escribiendo en plena pandemia.

“Si el coronavirus mató a muchos almenos por ahora me salvó a mí.

Pasaba por Río Negro cuando llego la cuarentena y me quede ahí ya que no tenia sentido ir a hacer una huelga de hambre donde no hay nadie.

Es ese tiempo de introspección escribí el libro y además estoy terminando un plan para darle un giro a todo esto de otra manera manteniendo la finalidad social, y ver ahí si esta vez si funciona.

Viajaba a Montevideo mentalizado y llevarme a la muerte, no era algo del todo fácil ya que amo la vida, igual me había auto convencido en que seria la única alternativa y debía de resistir hasta el fin.

Llegue a Young a hablar con alguien justamente por la causa e intentar dejar el camino un poquito limpio y ordenado para los que quedaran una vez mi fallecimiento” – relató Ituarte.

Jairo Ituarte continuó luchando por sus ideas… “Alguien me proporcionó una casa para que la ocupará y solo me quede ahí en soledad, mirando adentro de mí.

El 90% del libro se escribió entre el 30 de marzo y fines de mayo.

A su vez me pensé en que tal vez seria más aconsejable replantear todo esto desde otra perspectiva, un poco más optimista tal vez debido a los retos económicos que se nos aproximaran y mirar esto desde dos ángulos con un mismo fin social, es así que estoy terminando un plan para iplementar un nuevo servicio y de funcionar es mi deseo que el capital sea reinvertido en la sociedad para crear más capital y en un periodo de entre 3 a 5 años poder comenzar a crear nuevos puestos de empleo.

En este momento redacté tal plan, estoy termina do la parte financiera ya que se requerirá de inversores para poder ejecutarlo, si logró ese objetivo se transformara el curso de no lograrlo mantendré el original.

“LAS SEÑALES DEL CAMINO”

El audio del primer capítulo del libro “Las señales del Camino se puede escuchar en Youtube, que tiene una duración de 22:11 minutos.

¿Hay un antes y un después en Jairo Ituarte luego de esta nueva experiencia?

Interesante pregunta… No, es el mismo, solamente con una vuelta más de rosca a todo el proyecto y mirando por la misma finalidad social”.

- Recuérdenos su proyecto …

-”En una oportunidad comenté delante de varios comunistas; el sistema capitalista es perfecto, el no tiene ningún problema, funciona y de maravillas. El problema esta en la ambición desmedida de algunos hombres y la manera en la que utilizan un sistema por el cual existe hasta el comunismo.

Luego de tal afirmación, literalmente querían lincharme…

No comprendieron esta parte del proyecto se trata de una plataforma de ventas tipo (Mercado……) con la finalidad que tendrá algunas funciones las cuales ellos no, y el capital reunido será reinvertido en su totalidad en costos operativos, de expansión e inversión para llegar a reavivar una industria ya casi muerta en nuestro país”.

- ¿Cree que lo que vivimos hará recapacitar al ser humano?

– Creo que sí… me ha hecho recapacitar a mi, más que nunca es hora de comenzar a unificarnos por el beneficio de muchos y así también el propio, la unión hace la fuerza.

Esto es porque por el camino de nuestras vidas si prestamos atención veeremos señales que nos indican el camino correcto y la finalidad del libro es ayudar a todo aquel que al igual que mi ser, ha debido pasar por momentos muy duros.

Las adversidades en realidad son oportunidades disfrazadas, lo he comprobado una y otra vez, la finalidad del libro es inspirar a continuar con Fe y en especial el fin del séptimo capitulo es llevar al elector a mirar al único lugar correcto y donde encontraremos nuestro autentico ser, es mirar adentro de nosotros mismos, ahí esta la transformación autentica y real y ya a partir de ahí nada será igual cuando descubrimos que somos mucho más que nuestros nombres, en ese lugar solo hay paz, compasión y Amor”.

- ¿Le gustaría publicar a su libro en formato papel?

– Sí… me gustaría editarlo en papel.

A su vez se que en ocasiones una persona no tiene ni para comprar un caramelo, mucho menos un libro, por ello también subiría un audio libro gratuito para todo aquel que lo necesite”.

- ¿Cree que uno de los problemas radica en que no nos escuchamos entre nosotros?

-”Lenguages diferentes… visiones distintas… Es normal eso.

Un canadiense es igual que un uruguayo… son lo mismo pero no se comprenden en un comienzo hasta que uno le enseña o aprende el lenguaje del otro.

La gente no me comprende, por el contrario tal vez muchos piensan que estoy loco, pero de estarlo… ¿Por qué el Poder Judicial no puede tocarme aunque me plante en 18 de julio en huelga de hambre?

La gente no me comprende porque tal vez no han visto aún a un ciudadano hablando y actuando de esta manera, pero ello no quiere decir que no lo comprenderán.

No somos tontos… lo único que debo hacer es continuar firme a la causa sin dejar de ver la meta.

Roma no se construyó en un día, tampoco el Movimiento Rosa Blanca, por ello no me preocupa que no me escuchen o no nos escuchen aún, lo harán a su debido tiempo”.