Tiene 20 años y estudia en el Instituto de Formación Docente. Mayra Seija ha ganado ya varios importantes certámenes de belleza y va por más. Se crió en el barrio Horacio Quiroga y a los 18 años se mudó al barrio Cien Manzanas donde aún reside. Mayra asegura que el secreto de su éxito está en tener fe en ella misma y poner actitud en todo lo que emprende.

-¿Cómo comenzó su historia personal en los certámenes de belleza?

-“Todo comenzó en el año 2017, cuando me postulé para la reina de tigre FC .

Yo nunca hice modelaje ni nada por el estilo Pero eso fue lo que me motivó a comenzar a postularme en certámenes organizados por la Intendencia . Y de cada experiencia fui arpendiendo de apoco como desplazarme en el escenario, a no estar muy nerviosa y lo principal de todo a poder disfrutar de la linda experiencia. Luego en el mismo año cuando salí reina del Candombe , fue la primera vez que participé tan directamente en el carnaval . (Ya que siempre miraba desde fuera) … Comencé a experimentar la alegría que se siente al bailar y disfrutar

-¿Qué rescate hace de sus vivencias?

-”Con esto quiero decir que no solo gane en los certámenes . Sino que también aprendín muchas cosas lindas … Las cuales admito que me ayudaron cómo persona. Por ejemplo, a tener seguridad en mi misma, entre otras tantas cosas más”.

-¿Qué aprendido a lo largo de este camino?

-”Aprendí a creer en el ser humano y sus capacidades. En donde si nos proponemos algo, si tenemos un sueño y le ponemos todo nuestro corazón y nuestra cabeza, podemos alcanzarlo. Las cosas se pueden lograr si tienes fe en tí mismo. Los límites están en la mente y si no te los podes, puedes llegar a donde te lo propongas”.

Desde su experiencia ¿Qué cualidades debe tener una reina de la belleza?

-”Desde mi experiencia pasada una reina de belleza no solo debe ser linda exteriormente , sino que también habla de lo interior, es decir… tener la simpatia, la alegría y transmitir entusiasmo por lo que hace. También tiene que ser segura de sí misma. Y primero que nada tiene que conocerse a ella misma como la gran persona que es, para luego darse a conocer ante el público”.

¿Cuál es su referente en el mundo de las misses y modelos?

-“Mi referente es Valeria Barrios Ustra (Miss Uruguay 2016/2017. Es mi referente como modelo y como mujer. Fue quien en un principio me inspiró a entrar en el mundo del modelaje. Me enseñó cómo caminar y desenvolverme en un escenario. Ella es la viva imagen de que si te lo propones, no hay límites.

-¿Cómo se prepara para cada certamen?

-”En cada certamen no voy a negar que me siento nerviosa. Pero trato de ser positiva y a pesar de ganar o no, tener la grata oportunidad de conocer personas iguales a mi . Con el mismo entusiasmo de desfilar y disfrutar. No hago nada especial… solo ser positiva”.

¿Qué mensaje transmitiría a sus pares?

Mi mensaje para mis pares es que no se precisa mucho para ser feliz, sino que tener fe en uno mismo.

Que todo lo que nos propongamos lo vamos a conseguir, pero para ello hay que esforzarse y ser perseverantes. Tener las ganas de superarse cada día más, como lo hice y pienso seguir haciéndolo”. Para el futuro me gustaría llegar a ser una gran influencia para las nuevas generaciones de niños, pues pienso que son el futuro de nuestro país y por ende es muy importante que puedan acceder a una buena enseñanza llena de valores, entre otras cosas”.

-¿Le gustaría llegar a ser Miss Uruguay?

– “Sería mi gran sueño”.