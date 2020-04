Dra. Gladys Silva – 100 años de vida

EL PUEBLO dialogó con la reconocida galena anatomopatóloga y docente, Gladys Silva, quien, con una memoria e ímpetu admirables, accedió a brindar una entrevista en la víspera de su centésimo aniversario.

Inteligente, profesional y comprometida con su actividad, nos contó sus inicio en la no siempre fácil ruta de la medicina, y su pasión por la investigación científica.

Éste es un pequeño homenaje a una luchadora de todas las horas, cuya huella quedará, indiscutiblemente, en nuestro Salto querido y, por qué no, también, en el país, como una verdadera pionera. No en vano, el 3 de diciembre de 2017, el Hospital Regional Salto, le realiza un reconocimiento a su destacada trayectoria, otorgándole una placa en la que reza: “Ejerceré mi arte y transcurrirá mi vida, en la pureza y en la piedad”.

LOS INICIOS

Yo no la elegí. Yo quería seguir arquitectura. Sucedió que, cuando me fui a inscribir, no había papeles en el liceo. Entre tanto, fuimos a la casa de mis abuelos en el campo, y mi abuela me dijo, mirá, tu padre te deja seguir la carrera que vos quiera pero, no le gusta arquitectura para una mujer; por qué no seguís medicina, ya que tenemos médicos en la familia, y qué se yo. Entonces, fui y me inscribí en medicina.

Cuando pasó el tiempo y llegué a tercero, y tuve que ir al Hospital, no me gustaban muchas cosas de los enfermos; fíjese que no había penicilina, ni ningún antibiótico, y por eso veíamos a gente con los pulmones deshechos por pus; se les daba un vaso graduado para ver en la noche cuánto expectoraban.

Por lo tanto, me gustó histología para presentarme como docente y lo hice. Ahí entré dando clases prácticas; pero, después, mi compañera de estudios me empujó a seguir fuerte con la carrera y dejé.

En quinto año, nosotros ya éramos practicante internos, y me interesó el Instituto de Radiología, donde, el practicante que era único, dormía en la vereda de enfrente, en la casa que habían hecho para las nurses que vinieron a enseñar acá, el trabajo de nurse justamente, recuerdo que eran unas inglesas (risas), entonces, nos acompañábamos con otras compañeras, y, una de ellas, tenía a su madre que era amiga de una de esas nurses, la que preparaba en histología, en anatomía patológica, y le pidió a mi compañera que mirara a ver si la preparación estaba bien coloreada, y ella dijo que no, que era a la compañera (yo), a quien le gustaban esas cosas y que mirara la mirara; y, bueno, miré, y le dije que estaba bien coloreada y que era tal cosa. Bueno, cuando vino el profesor a mirar, dice, profesor, eso es tal cosa, y el responde, sí, cómo sabés, porque hay una practicante que le pido que mire a ver si están bien coloreadas, entonces, me mandó a llamar. Ahí me mostró unas preparaciones, y me preguntó si me gustaban, y tras responderle que sí, me propuso que formara parte de la cátedra.

Después hice el concurso, lo gané, y cuando terminé, me quedé ejerciendo como médica en el Instituto. Iba a hacer el concurso para Profesor Agregado, pero resulta que mi madre me dijo que yo estaba sola en Montevideo, y que por qué no me volvía. Yo trabajaba en el Instituto de Endocrinología, también en una policlínica durante la tarde en Paso Molino; cuando había alguna suplencia para hacer, me llamaban. Bueno, nosotras estábamos bien catalogadas, y, aveces, los practicantes que iban por poco tiempo, estaban para ganar el sueldo, pero, nosotros, trabajábamos como si fuéramos efectivos,. Eso, hasta que me vine a Salto.

EL RETORNO A SALTO

Acá, se llamó a concurso para el puesto creado, resultando que me tuvieron cuatro meses y no me lo tomaban; además, yo antes había protestado porque mi concurso fue catalogado con 5 puntos, mientras que el del practicante, que nada tenía que ver le dieron 20. Entonces vi que era una estafa lo que estaban haciendo, porque no querían darme ese puesto. Había un médico que era jefe de un laboratorio que atendía todo el interior de la República, que se oponía a que hubiera un profesional de la materia en el interior. Por lo tanto, ante tantas cosas, no me presenté. Y no se hizo; porque, el que se presentó conmigo, no sé si sabía o no sabía, pero, no había hecho el concurso y lo hicieron presentarse, para que sacara menos puntos que yo, por lo que me negué, dije que no aceptaba eso. Y seguí, nomás trabajando como lo venía haciendo.

Después, de a poco, los otros que había, que eran buenos, empezaron a irse, viendo que podían, y así fui quedando.

Aclaro que la profesión de médica, la ejercí durante 10 años; porque cuando vine a Salto, solamente se mandaba a examinar una cosa que parecía que pudiera ser malo; entonces, era poco trabajo, por lo que tuve que hacer eso, siendo que en Montevideo trabajaba en otras cosas.

Cuando nos pusimos de amores con Ariel y nos casamos, hablo del año 1946 , me dijo, bueno, dedicate a lo tuyo que yo puedo mantener la casa, y no ejerzas la medicina, porque, sino, no iba a aguantar. Por suerte tenía buena clientela; había hecho bien la carrera, pero, lo que pasaba era que, escuchar al enfermo, eran pocos, y yo, modestia a parte, lo hacía. Creo que tenía clientes por eso, no tanto por lo que pudiera saber; sino que por eso. Porque los atendía bien. La parte humana por encima de todo, y no tan sólo la técnica.

Al inicio en el Hospital no había nada de herramientas, yo llevé todo lo mío. No había microscopio, ni laboratorio, ni aparatos para hacer los cortes, etc. Nada. Lo mío siempre lo consideré como un trabajo, nada más. Nada muy importante.

No puedo olvidarme de mis años como docente de Historia Natural en el Liceo Nocturno, donde tuve muchísimos alumnos, y tengo muchísimos gratos recuerdos.

ANÉCDOTA

Recuerdo una anécdota muy graciosa, que nada tiene que ver en sí con la profesión. Fue un día en que el diariero de muchos años, me dice, pero señora tantos años que le traigo el diario y no sabía que usted era médica de niños, y le respondí, no, patóloga; ahhh, médica de los pies? No, le expliqué, anatomopatóloga; no creo que haya comprendido. Fue muy gracioso. Me di cuenta que no todos me conocían (risas).

PROYECTOS

Mire, me gustaría seguir investigando todo lo que se pudiera, por qué, hay personas de un sexo que le gustaría ser del otro, o se sienten del otro. Me explico, desde el punto de vista científico, si hay algo que aún no haya sido explorado. Es una cuestión que me interesa muchísimo. Elegiría nuevamente la investigación, más que la medicina. Pero claro, hace falta dinero, y en mi caso, tiempo.

MENSAJE A LA JUVENTUD

Que disfrute, que se divierta. Para eso son jóvenes. Pero, que no crea que eso es lo único importante, que no se pase. Que tiene que estudiar, que tiene que progresar.

Por Adrián Báez