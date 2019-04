Un historia que contar… con el Artista Plástico Wilson Nessi Venturini

Wilson Nessi es un descollante artista plástico de origen salteño, que se ha destacado en polifacéticas expresiones de las Artes Plásticas.

Fue artista de referencia en el Museo Torres García y ha realizado innumerables exposiciones… charlas y cursos en Museo de San José, Casa de la Cultura Trinidad,- Durazno,- Artigas,- Minas,- Museo Solari Fray Bentos;-

Colonia Teatro Bastión del Carmen;- Nueva Helvecia Escuela del Hogar,- Mercedes ;-Montevideo La Colmena;- Maroñas;- EPA arte Punta del Este;- y otros más.

Nessi tiene una historia muy rica para contar y compartir….

Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Siempre estuvo vinculado al arte?

-“Los recuerdos de mi infancia y más en Salto son muy vastos con mucha alegría y con compañeros y amigos que hasta hoy en algunos casos nos encontramos y con otros mediante los medios de comunicación actuales estamos informados permanentemente.-

Como ya te digo nací en Salto en un hogar que siempre imperó la enseñanza; siendo mis inicios en la Escuela No.6 de Belén, para después en la ciudad Escuela No.8 y finalmente Escuela No. 1; ya que mi madre era maestra. Luego el Liceo IPOLL del que llego hasta cursar 1er, año de Arquitectura”.

¿En qué momento de su vida se percata de su vocación y gusto por la plástica?

-”Aquí en este momento es lo que yo puedo decir surge mi vinculación al arte con aquellas primeras clases de Historia del Arte y de Pintura; las que nunca me olvidé ya que seguí en forma personal estudiando y trabajando todo lo relacionado al arte hasta que dos años antes de retirarme de mi actividad me dedico a seguir este camino de incursionar en el vidrio, en el Museo Torres García en Montevideo, donde como el arte del pasaje de la luz siempre desde mi infancia me llamaba poderosamente la atención.- Sigo investigando y estudio donde me convierto en auto didacta lo que hace profundizar aún más el Arte en Vidrio en sus distintas técnicas desde el vidrio plano – vitrales – termoformado – vitrofusión y otras buscando siempre su origen y aplicación”.

¿Cómo fueron esos primeros tiempos en el camino de las bellas artes?

-”Una vez ya haber conocido la introducción el arte en vidrio plano tratamos de buscar, trasmitir y recibir conocimientos tanto de la realización de los trabajos como buscar más sobre esta técnica, pero era tanto el interés en el pasaje de la luz y los colores que esto se transforma en algo que nos llevaba sin saber que estábamos en el camino de las Bellas Artes con técnicas muy diversas”.

¿Cómo se da su incursión en el arte en vidrio en el Museo Torres García?

-”Dado mi interés siempre en la luz y sus colores al pasar por el vidrio me da el impulso necesario para este camino de las artes plásticas con introducción al vidrio plano – vitrales – termoformado – vitrofusión – lo que sin darme cuenta seguía investigando y logrando el conocimiento de diversas técnicas”.

Hablemos de sus exposiciones…

-”El primero o primeros pasos fueron lentos y con mucho apoyo, debiendo recordar que aquí en Salto fue mi primera muestra en el Gran Hotel Concordia, para después con amigos y personas que a medida que van conociendo las obras somos invitados a distintos espacios culturales recibiendo satisfacciones que nos obligan a profundizar más en los conocimientos de la luz y los colores teniendo presente también las formas”.

– ¿Qué lectura hace de su ejercicio docente?

– “El ejercicio como docente es el que nos hace aprender también de quien recibe los conocimientos, pero te debo aclarar que lo que me interesa es transmitir todo lo que en este camino nos fue alimentando con el estudio y la práctica.

Nos sentimos muy reconocidos por lo efectuado hasta ahora, por las semillas que fuimos sembrando y muchos de ellos siguen en el mismo”.

– ¿Cómo ve posicionada las artes plásticas en nuestro país?

– “Las veo bien posicionadas, con interés en su expresión y avance en muestras de las distintas técnicas de las Artes Plásticas”.

Si bien nací en Salto, me radiqué en la ciudad de San José de Mayo, donde permanezco hasta hoy.

Realicé estudios de pintura en óleo y acuarelas con el artista plástico salteño Artigas Milans Martínez. Luego sigo trabajando y estudiando en forma personal todo lo artístico, bellas artes, etc. hasta que incursiono en el vidrio en el Museo Torres García

Dicto en la ciudad de Montevideo, posteriormente iguales cursos en el Museo Dental de la ciudad de San José de Mayo, creando luego el Taller Estudio Vitroart y hoy con actividad y creaciones propias.

He realizado exposiciones tanto individuales como colectivas en Museo Deptal de San José, Vidriería Cristalsol, Gran Hotel Concordia –Salto- Casas de la Cultura de Florida, Trinidad, Artigas, Minas, Young y otras. Hotel de Campo la

Vigne en –Colonia- Museo Solari – Fray Bentos – Centro Industrial y Comercial – San José – Teatro Bartolomé Macció – San José – Bastión del Carmen – Colonia – Museo Blanes Viale – Mercedes – Galería Claramount – Fray Bentos – Museo Ma.Irene Olarreaga, y Escuela Hiram, – Salto – Sociedad Italiana – Carmelo, etc. Y en Montevideo y Punta del Este en La Colmena, – Hípica Rioplatense “Maroñas”, Librería Mundos Invisibles, Galería Punta Arte, Hotel Conrad, Liga de Fomento y Cantry Club, etc.

Obras en Uruguay, Argentina, EE.UU. Francia, España, Suecia, etc.

He restaurado y realizado vitrales, piezas utilitaris, decorativas, luminarias y tallado en viviendas privadas, como en Gran Hotel Suizo, Museo de Artes Plásticas y Visuales Ma.Irene Olarreaga, Murales Sala Conferencias Club A. Central, Escuela No. 103, Gerencia Regional UTE San José – Casa de la Cultura Trinidad y otros como así trofeos de asociaciones médicas, San José, Canelones, Rivera, Intendencia Municipal, San José, Centros MEC, y otros.

Ejerzo docencia en mi taller, brindo charlas, cursos y seminarios talleres y Centro Politécnico del Cono Sur, Escuela del Hogar Nueva Helvecia, Taller Limón Azul, Gran Hotel Concordia y Escuela Hiram-Salto- Sociedad Italiana Carmelo, – Colegio Midland Collage – Florida – en Casa de las Artes – Fray Bentos – , Galería Blanes Viale – Mercedes – Casa de la Cultura – Trinidad – Flores – entre otros. He recibido los Premios VICTORIA en los años 2010, 2011, 2012 y otros reconocimientos”.