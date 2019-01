Especialista de la OPS en Leishmaniasis Visceral visitó ayer Salto para evacuar dudas de los especialistas, estuvo presente el número 2 del Ministerio de Salud Pública, Jorge Quián

El Sub Secretario del Ministerio de Salud, Dr. Jorge Quián y la Asesora Regional del Programa de Leishmaniasis-CDE-VT, Dra. Ana Nilce Elkhoury, visitaron nuestra ciudad en la jornada de ayer en atención a la situación sanitaria que vive el departamento respecto a la Leishmaniasis Visceral.

La especialista proviene de Brasil, un país endémico en gran parte de su territorio por esta enfermedad y su visita a Salto implicó realizar indicaciones sobre el tema, informar y evacuar dudas del personal médico y de salud así como visitar las zonas más afectadas para analizar cómo se está tratando la situación en Salto.

Si bien en un comunicado emitido a la prensa se señalaba que ambos estarían atendiendo a la prensa en la Dirección Departamental de salud, finalmente no lo hicieron y en su lugar hablaron la Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), Lucía Alonso, la Directora de Zoonosis del MSP, Gabriela Willat y la Directora Departamental de Salud, Dra. Cristina González. Esta última, excusó al Sub Secretario de Salud diciendo “no es que no quiso hablar con la prensa, hoy él está en una fase que es venir a acompañar a todo el equipo y a la experta de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), no está como viceministro solamente, sino que está acompañando todo este proceso y en definitiva participó con nosotros en todas las instancias”.

En efecto, la jornada fue muy intensa para las autoridades de la salud, que arrancó desde muy temprano con una reunión en el Hospital Regional Salto con médicos y trabajadores de la salud brindando información y evacuando dudas sobre una enfermedad nueva para el país y sobre la cual no se tiene aún mucho conocimiento por gran parte del personal de la salud.

Las consultas que hicieron los médicos básicamente iban desde el diagnóstico, cuando tratar, cuando confirmar el caso, como seguir a los pacientes, cuando se produce la cura y muchas otras dudas, que “son normales en tanto estamos ante una enfermedad nueva para el país”.

DISCUTIERON NUEVAS ACCIONES CON EL VECTOR, LOS PERROS Y CASOS CLÍNICOS

Alonso, comentó que la especialista que vino de Brasil, viene acompañando el proceso en relación a la Leishmaniasis en nuestro país desde hace tiempo y en esta oportunidad su presencia se debió recomendaciones y nuevas acciones a implementar. Entre ellas, se discutió lo que tiene que ver a las estrategias de control del vector, del perro, el manejo de los casos clínicos, fomentando el diagnóstico oportuno y a que piensen en esta enfermedad que antes no estaba en la cabeza de los salteños.

En lo que respecta a la evaluación de la actividad realizada en el Hospital Salto, Alonso comentó que se presentaron muchas dudas y una gran avidez por información de parte de los médicos, pediatras, internistas y demás especialistas de la salud que asistieron a la misma.

“La experta vino un poco a transmitirnos que vamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino que está recomendado a nivel internacional y que sigamos por ese camino”, dijo Alonso.

Asimismo, la jerarca instó a los salteños a tomar las acciones de control en sus propias viviendas, con el desmalezamiento, eliminar la materia orgánica, los restos de podas, etc.

NO ES UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

La Directora de Epidemiología del MSP, aseguró que por el momento no estamos ante un estado de emergencia sanitaria, como sí se pronunció hace un tiempo atrás para el departamento. “En este momento la situación está controlada, son dos casos tratados oportunamente con buena evolución. Si bien nos preocupa la situación y por eso estamos acá, no es una situación de emergencia”, puntualizó Alonso.

VAN 700 PERROS POSITIVOS DESDE EL 2015

Según informó la Directora de Zoonosis del MSP, Gabriela Willat, hasta el momento y desde que empezó el proceso de detección de casos de canes positivos en Salto, en 2015, van más de 10 mil perros testeados y unos 700 fueron positivos, de los cuales un mínimo porcentaje no han sido sacrificados, porque la decisión de hacerlo es de los propietarios y no hay ninguna ley que lo imponga por el momento.