«Estamos en una reunión permanente para la defensa del salario y de los puestos de trabajo», dijo el presidente del gremio, Juan Carlos Gómez

En el marco del día de los Municipios de América y que en el Uruguay los sindicatos de funcionarios del ramo, celebran el Día de los Municipales, ADEOMS realizó un análisis de coyuntura sobre la realidad local, en base a la situación que está viviendo el departamento por la pandemia del Covid – 19.

En tal sentido, el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez, manifestó que una de las cosas en las que el gremio viene trabajando fuertemente con asiduas reuniones con la actual administración, monitoreando toda la situación económica de la Intendencia por lo que repercutirá en la realidad de los trabajadores.

Gómez manifestó en tal sentido que «estamos trabajando intensamente para asegurar el salario de todos los funcionarios y salvaguardar cada uno de los puestos de trabajo de los que hoy forman parte de la plantilla municipal. Pero en eso el sindicato ante una crisis que está afectando a nuestro país y al departamento, la cual no sabemos hasta cuándo se extenderá, debemos ser muy responsables y coherentes en la discusión que instalamos y en la seriedad con la que enfrentamos esta situación. Donde debe haber responsabilidad de la dirección sindical y de la masa de trabajadores, donde se debe priorizar el compromiso social».

Por otro lado, el presidente del gremio de funcionarios municipales señaló que «estamos tomando una serie de medidas con los compañeros que están más complicados, sobre todo con el tema de la Caja de Auxilio, con la finalidad de analizar caso a caso, para tratar de ayudarlos y no complicarlos más. Haciéndolo de manera tal que eso permita menos descuentos mensuales en sus salarios, dado los recortes que han tenido los trabajadores municipales en los últimos tiempos, y sabiendo que eso impacta en la economía familiar. Y por eso les pedimos a todos que se arrimen al sindicato, para tratar caso a caso con las funcionarias administrativas y sin duda se atenderá la situación de cada afiliado».

El titular del sindicato sostuvo que además el sindicato viene colaborando con distintas ollas populares que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la ciudad, debido a que la situación es grave y afecta a una masa importante de trabajadores que están comiendo de allí junto a sus familias. «Sobre todo como ya lo dijimos, que no sabemos hasta cuándo nos tocará enfrentar esta situación por el impacto de la pandemia del coronavirus», expresó Juan Carlos Gómez.

Recordó que todos los días viernes están elaborando una serie de viandas que son entregadas en horas del mediodía en la sede del sindicato, las cuales son entregadas a aquellos trabajadores municipales que más lo necesiten.

«Le pedimos a todos que se tome la máxima conciencia posible, porque estas cosas las hacemos para a aquellos funcionarios que están atravesando una situación complicada, porque queremos ayudarlos. Las viandas se entregan entre las 12 y las 13:30 del mediodía, les pedimos a los compañeros que quieran acceder a las mismas se anoten», manifestó.

Por otro lado, el presidente de ADEOMS, dijo que vienen realizando una serie de gestiones ante el Banco de la República, teniendo en cuenta que ante la situación del coronavirus se planteó la posibilidad de que haya una prórroga en el descuento de las cuotas de los préstamos, pero luego se hizo una diferencia entre trabajadores públicos y privados, y se quiso colocar un interés por los pagos corridos, es que elevamos una carta al presidente de la República y al presidente del Banco de la República, con la finalidad de conseguir que los trabajadores municipales, en tanto funcionarios públicos, tengan las mismas consideraciones que los trabajadores del sector privado, para los meses de abril, mayo y junio en primera instancia».

«También venimos realizando desde el sindicato gestiones, para que en el caso de que haya municipales que estén atravesando complicaciones con los pagos de UTE y OSE, sean contemplados, así como también en los que refieren a los pagos atrasados que puedan existir de arte de los municipales con las cooperativas de consumo y otras instituciones de crédito, para tratar de que los funcionarios sean contemplados en los pagos de sus respectivas deudas y no tengan más problemas todavía», dijo Juan Carlos Gómez.

Hoy ADEOMS enviará un mensaje a los trabajadores en su día y además realizará sorteos de 40 canastas para ser entregados a los socios del sindicato.