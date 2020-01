Esta noche, entre las 20:30 y las 23:30 horas, el tránsito de calle Uruguay será cortado a la altura del 700, es decir entre Sarandí /Amorim y Larrañaga /Grito de Asencio, para la realización allí de un desfile de modas de importantes dimensiones a total beneficio de la Protectora de Animales (PRODEA).

EL PUEBLO dialogó sobre el evento con una de las principales organizadoras, la modelo salteña (radicada en Montevideo) Mariana Rodríguez, quien informó que “será un desfile a nivel internacional del que van a participar modelos argentinas, tanto de Buenos Aires como de Entre Ríos. La idea es de Alejandro Cabrera (Stadium Calzados), porque siempre se busca colaborar, ayudar, y entonces a mí se me ocurrió que la ayuda esta vez sea para PRODEA. El otro desfile que hicimos hace un tiempo en el Museo de Bellas Artes fue a beneficio de la Asociación Down. Este es un mega desfile, con más de 25 modelos: argentinas, locales y yo, que soy salteña pero estoy en Montevideo. En cuanto a ropa tenemos diseñadoras de Salto y de Argentina, con tiendas y boutiques que se han sumado y contamos con el apoyo de la Intendencia y del Centro Comercial e Industrial de Salto”. Agregó además que “también va a actuar una comparsa conformada por más de 20 tambores y 30 bailarinas” y que “las entradas tienen un costo de 100 pesos, pero lo que se vende son las sillas, porque para las personas que ingresen en el momento y no quieran sillas no tendrá costo, ya que es un lugar público”, enfatizando asimismo en que “también las tres pizzerías de la cuadra van a estar con sus mesas y sillas brindando el servicio gastronómico y habrá una isla brindando jugos, hidratación”. Dijo Rodríguez que “por otra parte las tiendas van a tener puestos de venta; es un evento organizado por un equipo multidisciplinario, y a total beneficio de PRODEA”.