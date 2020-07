En el acto II, escena II, de Las alegres comadres de Windsor, comedia escrita en 1602, William Shakespeare, arroja un consejo que varios siglos después nos invitan a reflexionar sobre la importancia de actuar a tiempo en épocas de crisis.

En el último número de 2019 de Pódium en un artículo titulado «Perspectivas económicas para el 2020 – Desaceleración sincronizada en el 90% de las economías mundiales» se arrojan pistas que nos guían e interpelan sobre cómo se actúa en el marco de la pandemia del COVID-19. En el mismo, se concluye entre otras cosas, que a partir del primer discurso Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, realizado el 8 de octubre, sobre la importancia de llevar adelante una respuesta de política económica sincronizada en el caso que la desaceleración sincronizada empeore.

Estoy segura de que, si actuamos de manera cooperativa, teniendo presentes los desafíos e intereses mutuos, podemos crear un futuro mejor para todos.1

Kristalina Georgieva, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional

En aquel entonces el desafío estaba condicionado por la desaceleración económica y la importancia de llevar adelante un accionar coordinado entre todos los países, no se tenía ningún indicio del Cisne Negro2 que se avecinaba; el primer brote que se identifica en la ciudad China de Wuhan fue en diciembre.

No importa si el lector forma parte del sector público, sector privado, la academia o una institución de la sociedad civil, es clave actuar bajo la premisa de «mejor tres horas antes que un minuto tarde», y a partir de allí la afirmación de la «reconstrucción» del mundo después del COVID-19 empieza ahora.

No decidir no es una opción

La pandemia del COVID-19 ha reducido de forma significativa los tiempos de reacción del sector privado. Si la toma de decisiones importantes en tiempos de relativa «calma» era una cuestión compleja, hacerlo en situaciones tan adversas como la actual, lo es aún más, mucho más cuando la decisión de «no decidir» ya no es una posibilidad. Lejos parecen quedar las «recetas» de esperar decidir sobre algo, para obtener más y mejor información para tomar así una buena decisión, en el marco de una emergencia sanitaria que trae consigo un punto de inflexión de la economía y sociedad, decidir es impostergable, aunque ello, signifique hacerlo con poca información, bajo mucha presión y a sabiendas de que es esperable cometer algunos errores en dicho ejercicio.

En entornos tan inciertos como el que se atraviesa, quedan claro al menos tres cuestiones: la importancia de lograr eficiencia como a dé lugar, romper el mito de que innovar es una cuestión lejana o para algunos pocos, y lo preponderante de evaluar qué tipo de medidas desde la política pública pueden tomarse para amortiguar los impactos del cambio de época que se avecina en el post-COVID-19 a partir de un continuo diálogo con el sector privado y la academia.

Innovación, aunque sea a ponchazos

Si bien nos acostumbrados a asociar a la innovación con el desarrollo de productos o procesos nuevos que aportan valor, hoy el innovar toma un nuevo énfasis en su concepto: innovar es resolver problemas de una manera diferente a cómo la veníamos haciendo; y qué imperativo es hacerlo cuando el COVID-19 ha generado un punto de inflexión en los paradigmas con los que nos regíamos.

Hablar hace un par de meses del e-commerce o comercio online como forma de llegar al segmento de clientes parecía una utopía para la gran mayoría de emprendedores y empresarios de cualquier punto del país, y la región. Con la llegada de una pandemia que ha roto cualquier esquema y generado un cambio abrupto de los hábitos de consumo; en el marketing digital y la venta a través de internet es que es posible avizorar parte de la respuesta al qué hacer. Sin embargo, sea haciendo mejor las cosas en torno a los procesos, los canales de la comercialización o una misma redefinición de la propuesta de valor es que se puede avanzar.

A partir de todo lo anterior, una cuestión parece cierta: no hay recetas. Se convierte en un imperativo de toda gestión no solamente lograr eficiencia, sino también lograr cambios más o menos pequeños, pero efectivos, que alivien la carga que acarrea el COVID-19, involucrando a las personas del equipo que aporten en la adversidad, y a todo ello, complementarlo con el aprovechamiento de las medidas de apoyo para el sector privado.

La irritabilidad por los impuntuales

No inventamos la pólvora si decimos que las apuestas tienen como foco la importancia de la competitividad y productividad, no obstante, esto no lo hacen las buenas voluntades de los Estados y un compromiso importante de la academia de forma aislada e individual, el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece el mundo moderno y la redefinición de las estrategia de inserción supone un empoderamiento del sector privado, sin él como caja de resonancia de la economía, habrá poco lugar para tener asertividad en los intentos que se lleven adelante en «la nueva normalidad».

A partir de lo descripto en el párrafo anterior, la importancia del compromiso del sector privado de generar propuestas, al fin y al cabo, no todo depende del Estado. La «buena» implementación de una articulación público, privada y de academia, está condicionada por la capacidad para colaborar y crear espacios en los que se compartan informaciones y experiencias, y se expliciten los consensos y disensos existentes. Estos espacios de diálogo tienen que tener cierta continuidad, para que se tenga así, la oportunidad de explorar la diversidad de perspectivas, propuestas y proyectos que puedan surgir de cada actor dentro del espacio de colaboración.

Terminamos el artículo como empezamos; Georgieva en su primer discurso utilizaba la imagen de la natación sincronizada y a partir de allí, una metáfora en el que emerge que cada paso que da implica que ningún actor aparezca en la mesa de diálogo de manera impuntual.

Lic. Nicolás Remedi Rumi

Universidad Católica del Uruguay

3 https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/10/03/sp100819-AMs2019-Curtain-Raiser

4 Metáfora que describe un suceso sorpresivo (para el observador), de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección (haciendo que parezca predecible o explicable, y dando impresión de que se esperaba que ocurriera).

(Footnotes)