CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 84 días de las elecciones departamentales, y a 14 días para que asuma Luis Lacalle como Presidente.

***

CUMBRE. Dio qué hablar la reunión mantenida entre el intendente Alejandro Noboa y el ex intendente Germán Coutinho. Hablaron cerca de 20 temas, según dijo Coutinho en varias entrevistas radiales, diez que llevó él y diez temas que Noboa y César Sánchez (secretario general) le plantearon…

***

LECTURAS. Esta reunión trajo varias lecturas y mensajes varios. Coutinho lo dejó claro, con Noboa se reúne porque le tiene confianza, distinto al intendente anterior. Noboa envió un mensaje a la interna: acá mando yo. Sin embargo, en entrevista dada a EL PUEBLO y que se publica hoy, el propio Noboa resta trascendencia al decir que esa reunión se trató de una entre varias que piensa tener con todos los candidatos…

***

DIFERENCIAS. Según Coutinho, hubo dos temas urticantes que hablaron. Uno refiere al pedido de ayuda que Noboa le habría hecho para que pueda concretarse la Central Hortícola, algo a lo que él le habría dicho que no pensaba ayudar por tener diferencias de enfoque con el proyecto. Sin embargo, Noboa hoy presenta otra interpretación de lo conversado en dicha reunión sobre este tema (leer en entrevista de EL PUEBLO).

***

ACUERDO. Donde parece que se pusieron de acuerdo, y lo ponemos en condicional por no haberse ventilado mucho sobre este tema, tiene que ver con el rumor de inminentes nuevos ceses entre los funcionarios municipales. Sobre este tema Noboa también aclara su punto de vista en la entrevista que EL PUEBLO publica hoy.

***

ANÉCDOTAS que dejó la entrevista realizada a Noboa. En su despacho se encuentra una foto del presidente de la República que le dejó el ex intendente Lima. Le recordamos que en dos semanas el presidente será otro, y si tendría en su despacho la foto de Luis Lacalle Pou. Tras la sorpresa del planteo, atinó a decir que revisará el protocolo, y si debe tener la foto de Lacalle en su despacho, no tendrá inconveniente. Le recordamos que eso podría traerle algún problema con el PIT CNT y con su propia fuerza política, a la que atinó a responder, “el protocolo es el protocolo”, culminando la frase con una sonrisa. Otro tema, al salir de su despacho, pasamos por la oficina del secretario general, que tenía el nombre de Fabián Bochia, cartel que señalamos, “ese detalle se me pasó”, cerrando el comentario con una nueva sonrisa.

***

GALLIAZZI. Cuando el río suena es porque agua trae, dicen. Desde el Partido Nacional se destaca el acercamiento del ex candidato a diputado colorado Daniel Galliazzi, participando del lanzamiento de la campaña a la intendencia de Francisco Blardoni y la posterior visita de Blardoni a una reunión de la Lista de Galliazzi. Mientras tanto, desde el Partido Colorado se pone paños tibios. Sin embargo, no hay que olvidar el enojo de Galliazzi tras la elección a diputado donde acusó a un sector de su propio partido de robarle dirigentes y votantes, además de algunas llamadas telefónicas recibidas de Sanguinetti y de Tabaré Viera pidiéndole que bajara la intensidad de la crítica sobre la interna colorada. Solo el tiempo responderá a este auténtico acertijo político.