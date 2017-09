El Secretario General de las ACJ de Latinoamérica y el Caribe visitó Salto

Visitó nuestra ciudad el Secretario General de las ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) de Latinoamérica y el Caribe, el Lic. Dr. Antonio Merino, proveniente de México. El pasado jueves se reunió con autoridades del gobierno departamental y a la tarde brindó una charla abierta en el local de la ACJ. Su agenda incluyó un espacio para los medios de comunicación locales y ayer por la mañana, visitó las instalaciones de la ACJ en Salto y ofreció una conferencia de prensa.

Acompañado de Jesús Ithurralde (Director General de Montevideo), Carlos Calisto (Director Ejecutivo ACJ Salto) y los integrantes de la Comisión Directiva, el Arq. Juan Pablo Baldassini y Sandra Cabillón, dialogaron sobre los pormenores de la visita de Merino.

Iturralde, comentó el desarrollo de su visita por varias ACJ del país, donde se difundieron los programas y actividades que se cumplen en el país dando a conocer al Secretario General de las ACJ de Latinoamérica y el Caribe como se trabaja en Uruguay.

Por su parte, Merino, informó que la ACJ tienen presencia en más de 119 países con un impacto directo en 58 millones de personas. En el caso de América Latina y el Caribe la presencia radica en más de 30 países y 496 comunidades llegando a un millón y medio de personas, con un énfasis en los niños y jóvenes.

Señaló asimismo, que los programas se adaptan a cada comunidad y tras su visita espera aprender y conocer las buenas prácticas que puedan ser transmitidas a otras ACJ.

TRABAJO SOCIAL

Y EDUCACIÓN FORMAL

Y NO FORMAL

De Uruguay, dijo que hay muchos aspectos interesantes a tener en cuenta como el área de trabajo social y proyectos de desarrollo humano, de educación formal y no formal, de deporte, entre otros aspectos. Los temas sociales como tendencia en la región parece ser uno de los pilares a intercambiar.

Más allá de eso, puntualizó “tenemos en cuenta la agenda 2030 para la región que mantiene una gran cantidad de proyectos de cara a esa fecha y es una oportunidad de analizar nuestro trabajo y ver de que forma podemos contribuir a esa meta para el cumplimiento de la agenda”, dijo Merino.

TRABAJO EN RED

E INTERCAMBIOS

Entre las nuevas formas de trabajo que mantendrán las diferentes ACJ de latinoamérica y el Caribe, Merino apuntó al uso de las nuevas tecnologías y el trabajo en red a través de grupos, además de la posibilidad de realizar intercambios de forma de participar en experiencias de tipo pasantías, o campamentos juveniles.

UN ABORDAJE

INTEGRAL SOBRE

LA DROGADICCIÓN

Sobre la experiencia uruguaya de producción y venta de marihuana en nuestro país, Merino dijo que como ACJ busca incidir en las políticas públicas, sobre todo en temas como la drogadicción y en este sentido, dijo que las políticas prohibitivas no han tenido resultados muy positivos y que esta nueva política que se lleva a cabo en Uruguay recién va a poder analizar sus consecuencias luego de muchos años.

Más allá de eso, dijo que como ACJ buscan trabajar y promover espacios de inclusión para los jóvenes, brindar información y en el caso de abuso de sustancias plantear tratamientos de rehabilitación. “Para nosotros es fundamental un abordaje integral del tema que pasa por aspectos de salud, educación, inclusión e integración social”, comentó.

PROYECTOS DE

CRECIMIENTO

PARA SALTO

El Arq. Juan Pablo Baldassini se refirió a los proyectos de la ACJ de Salto, tanto en las mejoras para la infraestructura edilicia de la Sede en pleno centro de la ciudad como el cerramiento de la piscina y un ingreso independiente para el salón multiuso de la planta alta, como los trabajos en el predio próximo a Salto Grande, con cabañas y espacios recreativos.

La ACJ fue fundada en 1964 como una institución cristiana y al servicio de la comunidad, relacionado a la mejora de la calidad de vida de los niños y adultos, buscando promover y colaborar en este caso con Salto.

Se trata de un movimiento social, ecuménico, plural y de carácter internacional. En el Uruguay esta presente en los departamentos de Montevideo, Colonia, Paysandú, Salto, San José y Rivera.

Para cumplir la misión, utilizan diferentes modelos y programas; la actividad física, la recreación, la educación formal y no formal, la cultura, la promoción de la salud, los campamentos, la formación en valores.